Georgette Polizzi, volto noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione nel 2016 alla quarta edizione del programma di Maria De Filippi, Temptation Island, ha recentemente fatto allarmare i suoi follower per la paura e lo spavento avvertito quando, dopo tre giorni che non sentiva muovere la sua piccola in grembo è corsa al pronto soccorso.

In una Stories pubblicata sul suo profilo Instagram, Georgette Polizzi, in attesa della sua prima figlia femmina insieme al marito Davide Tresse, ha dichiarato: “Non sentivo più Sole”.

Georgette Polizzi e lo spavento in pronto soccorso: “Non sentivo più Sole”

Lo spavento, le lacrime e la corsa in ospedale, così Georgette Polizzi, la fashion infuencer in attesa della sua prima bambina concepita grazie alla procreazione assistita, ha espresso i suoi sentimenti e la paura in un video postato su Instagram.

Nella Stories, Georgette Polizzi racconta di aver temuto per la salute della sua piccola Sole poiché non sentiva alcun movimento in grembo da almeno tre giorni.

Condivido con voi il fatto che oggi sono stata al pronto soccorso su consiglio della ginecologa perché erano tre giorni che non sentivo più la piccola Sole. È una bimba che non sta mai ferma e non sentirla mi ha allarmato.

Dopo aver mangiato un po’ di cioccolata, racconta Georgette Polizzi ai suoi fans, ha provato a distendersi sul fianco sinistro per carpire qualche movimento ma niente, la piccola non si muoveva. Il mattino seguente la decisione di recarsi al pronto soccorso.

La visita, il tracciato e il pensiero di essere “troppo felice”

Dopo l’arrivo in ospedale, Georgette Polizzi in compagnia di Davide Tressa, si è sentita molto in colpa quando i medici le hanno riferito che non avrebbe dovuto aspettare così a lungo.