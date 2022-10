Solo la figlia di The Rock può svegliarlo in questo modo: il video tutto da ridere

L'artista quando si trova tra le mura domestiche è un papà davvero dolcissimo con le sue figlie e non esita a giocare con loro, che non vedono l'ora di coinvolgerlo.

Dwayne Johnson, meglio noto come The Rock, è arrivato al cinema dopo una carriera da wrestler e si è guadagnato così ruoli in cui era necessario mettere in mostra tutta la sua forza fisica. Come spesso capita, però, tra le mura domestiche lui è completamente diverso.

L’attore, infatti, è papà di tre figlie femmine con cui ha un rapporto bellissimo e non manca, appena ne ha la possibilità, di giocare con loro. Anzi, spesso è lui stesso a condividere alcuni di questi momenti tramite il suo profilo social. Lui non se la prende minimamente quando loro arrivano anche a prenderlo in giro e già in passato lo ha detto chiaramente: “Si è piccoli una volta sola, quindi giocherò a questo gioco fino alla fine”.

In uno dei video che The Rock ha pubblicato sul suo profilo Instagram è ancora più evidente il suo lato tenero. In questa occasione lui partecipa con una delle sue figlie al gioco “chiudi gli occhi“, inconsapevole di quello che lei potrà fargli.

News Parto 5 consigli importanti per i papà durante travaglio e parto Il termine di una gravidanza può arrecare molta preoccupazione non solo alle madri, che hanno molto a cui pensare, ma anche ai padri, che potrebbe...

Qui lo vediamo insieme a Jasmine, che arriva sorniona e inizia a ridere, invitandolo poi a chiudere gli occhi. Lui non ha esitato a farlo, ma la sorpresa non è stata certamente delle migliori. Nell’arco di poco tempo, infatti, l’artista si è ritrovato in faccia un gavettone d’acqua. In un primo momento in questo caso c’è stato però un piccolo inconveniente: la bimba ha provato a farlo scoppiare per una ventina di secondi senza riuscirci, ma poi tutto è andato secondo i suoi piani.

È stato proprio il 50enne a decidere di condividere questo momento con i suoi follower, a conferma di come desideri mostrarsi per come è davvero anche lontano dalla macchina da presa. “Sabato mattina. Ore 7 – ha scritto a corredo del video -. Sto giocando al suo gioco preferito ‘Chiudi gli occhi’. Solo un pazzo continuerebbe a innamorarsi di questo tipo di tortura.🤣🙋🏽‍♂️🥰 🖤 💦 🎈”. Del resto, per i figli si fa questo e altro.