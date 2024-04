I classici mattoncini di plastica dura, tuttavia, possono essere utilizzati solo dopo una certa età, mentre per i bimbi più piccoli è meglio preferire i mattoncini morbidi.

I benefici dei mattoncini morbidi per i bambini

I mattoncini morbidi per bambini offrono una serie di benefici importanti per il loro sviluppo, garantendo la massima sicurezza, visto che sono progettati proprio per essere privi di pericoli per i bimbi più piccoli; sono infatti generalmente realizzati con materiali morbidi e non tossici, riducendo il rischio di lesioni durante il gioco. I bambini in questo modo possono impilare, incastrare e costruire con i mattoncini morbidi, migliorando la loro coordinazione mano-occhio e le capacità motorie fini.

I mattoncini morbidi consentono anche ai bambini di esplorare la loro creatività e immaginazione, incoraggiandoli a creare forme diverse e ad inventare storie durante il gioco; il gioco con i mattoncini morbidi può aiutare i bambini a sviluppare abilità cognitive come il riconoscimento dei colori, la comprensione delle forme e la risoluzione dei problemi.

Quando i bambini giocano con i mattoncini morbidi insieme, imparano a condividere, cooperare e comunicare, sviluppando abilità sociali importanti, mentre costruire e creare con i mattoncini morbidi può aumentare la fiducia dei bambini nelle proprie capacità e promuovere un senso di realizzazione personale.

Le tipologie di mattoncini morbidi

Ci sono diverse tipologie di mattoncini morbidi disponibili per i bambini, ognuna con caratteristiche uniche che si adattano alle diverse esigenze e età dei piccoli. Alcune delle tipologie più comuni sono

Mattoncini in schiuma : sono realizzati in schiuma morbida e leggera, ideali per i bambini più piccoli perché sono sicuri e facili da impilare senza rischio di lesioni.

: sono realizzati in schiuma morbida e leggera, ideali per i bambini più piccoli perché sono sicuri e facili da impilare senza rischio di lesioni. Mattoncini in gomma : realizzati in gomma morbida e flessibile, questi mattoncini sono resistenti e duraturi, e sono ottimi per costruzioni più complesse, offrendo una sensazione tattile piacevole.

: realizzati in gomma morbida e flessibile, questi mattoncini sono resistenti e duraturi, e sono ottimi per costruzioni più complesse, offrendo una sensazione tattile piacevole. Mattoncini in tessuto : questi mattoncini sono fatti di materiali tessili morbidi e sono ideali per i bambini più piccoli che potrebbero ancora mettere in bocca gli oggetti. Sono lavabili e leggeri.

: questi mattoncini sono fatti di materiali tessili morbidi e sono ideali per i bambini più piccoli che potrebbero ancora mettere in bocca gli oggetti. Sono lavabili e leggeri. Mattoncini gonfiabili : realizzati in plastica resistente, questi mattoncini possono essere gonfiati per creare costruzioni temporanee; sono divertenti da usare sia in casa che all’aperto e promuovono l’attività fisica.

: realizzati in plastica resistente, questi mattoncini possono essere gonfiati per creare costruzioni temporanee; sono divertenti da usare sia in casa che all’aperto e promuovono l’attività fisica. Mattoncini magnetici : sono dotati di magneti che consentono ai bambini di creare costruzioni tridimensionali senza bisogno di incastri. Sono ideali per lo sviluppo delle abilità motorie e della percezione spaziale.

: sono dotati di magneti che consentono ai bambini di creare costruzioni tridimensionali senza bisogno di incastri. Sono ideali per lo sviluppo delle abilità motorie e della percezione spaziale. Mattoncini ad incastro: questi mattoncini sono progettati con bordi che si incastrano tra loro, permettendo ai bambini di costruire strutture stabili e di esplorare concetti come la simmetria e l’equilibrio.

Mattoncini morbidi per bambini: i 4 migliori da acquistare

Vediamo quali sono alcuni dei migliori mattoncini morbidi per bambini da acquistare su Amazon.

1. Clemmy by Clementoni

Clementoni Sacca Clemmy 60 Mattoncini, Multicolore Le costruzioni Clementoni sono pensati per il divertimento dei più piccini, morbide e multicolore, divertono e stimolano la creatività del bambino.

Per i bambini dai 18 ai 36 mesi

Materiale: plastica morbida

Pratico sacco con maniglia Contro Nessuno

2. B. toys Giocattoli per bambini, torre impilabili, mattoncini morbidi

B. toys Giocattoli per bambini, torre impilabili, mattoncini morbidi Quelli di B. toys sono mattoncini con un design ottimale, grazie ai colori vivaci che stimolano lo sviluppo cognitivo, realizzati con materali di ottima qualità per un gioco assolutamente sicuro per i piccolini.

Ottima qualità

3. Pairez Toys Blocchi da Costruzione in Schiuma per Bambini 2-4 anni

Pairez Toys Blocchi da Costruzione in Schiuma per Bambini 2-4 anni Questo set include 41 mattoncini morbidi in oltre 10 forme e dimensioni diverse, un ottimo pacchetto per il gioco di costruzione. I mattoncini sono disponibili in 5 colori brillanti a caso e sono resistenti all'acqua, leggeri e galleggiano.

Assolutamente sicuri

4. FORMIZON Set di Palle Morbide Sensoriali e Impilabile