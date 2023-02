Giochi con le forme geometriche: i benefici per i bambini e i migliori da acquistare

I giochi con le forme geometriche sono portatrici di notevoli benefici per i bambini, li incoraggiano a sviluppare abilità motorie incastrando le forme e impilandole, li aiutano a sviluppare la coordinazione oculo-manuale, consentono di imparare colori e forme, indispensabili per i primi anni di vita del bambino.

Scopriamo insieme quali sono tutti i vantaggi di acquistare giochi con le forme geometriche per i nostri bambini e, soprattutto, quali sono i migliori da comprare online.

I benefici dei giochi con le forme geometriche

I giochi che utilizzano le forme geometriche rappresentano uno strumento molto importante per l’apprendimento dei bambini, soprattutto nei primi anni di vita. I benefici sono tantissimi, ve ne elenchiamo alcuni:

migliorano la coordinazione occhio-mano : è una delle abilità di base che un bambino sviluppa ed è uno dei parametri importanti nello sviluppo. È assolutamente necessario uno sviluppo corretto di questa abilità poiché viene utilizzata in tutte le attività quotidiane;

: è una delle abilità di base che un bambino sviluppa ed è uno dei parametri importanti nello sviluppo. È assolutamente necessario uno sviluppo corretto di questa abilità poiché viene utilizzata in tutte le attività quotidiane; migliorano le capacità di presa degli oggetti : tenere i blocchi, le forme in legno e posizionarle nel punto giusto è fondamentale per sviluppare e migliorare le capacità di presa in un bambino;

: tenere i blocchi, le forme in legno e posizionarle nel punto giusto è fondamentale per sviluppare e migliorare le capacità di presa in un bambino; migliorano le capacità di problem solving: questi giocattoli, solitamente, presentano differenti forme e blocchi costringendo il bambino a pensare e quindi a trovare delle soluzioni affinché tutte le forme siano al posto giusto.

Tipologie e modelli di giochi geometrici

I bambini piccoli usano la matematica nel gioco e nelle loro attività quotidiane grazie all’utilizzo delle forme, dei numeri e dei colori. Per questo esistono tantissime tipologie e modelli di giochi geometrici. I più diffusi sono gli impilatori e i blocchi puzzle di forme in legno.

Ma non mancano anche i libri sulle forme o i giochi con flashcards per apprendere le forme per i più grandi. Utilizzare questi giocattoli è un’occasione per i bambini per sviluppare il pensiero logico, creativo e critico.

Quando si utilizzano le flashcards, ad esempio, oppure i giochi con schede si cerca di sviluppare la memoria visiva delle forme nei più piccoli, rispetto ai classici giocattoli che richiedono l’incastro delle forme, indicati soprattutto dai 6 mesi in su.

6 giochi con le forme geometriche da acquistare online

Ecco una selezione dei migliori giochi con le forme geometriche da acquistare su Amazon. Buon divertimento!

1. Vanplay – Giochi Montessori in Legno Xilofono e Forme Geometriche

Il più venduto Vanplay - Giochi Montessori in Legno Xilofono e Forme Geometriche Ideale per bambini dai 2 anni in su Se state cercando un regalo per il vostro bambino, questo set è perfetto. Ottimo per i piccoli in età prescolare li aiuta ad identificare i colori e le forme, ma anche a imparare la musica. 25 € su Amazon 35 € risparmi 10 € Pro 6 giochi in 1: ottimo per l'apprendimento di forme, colori e musica

In legno naturale e sicuro

Facile da portare anche in viaggio Contro Nessuno

2. Liscianigiochi – Gioco Carotina Baby Crea, Forme Geometriche

Ottimo prezzo Liscianigiochi - Gioco Carotina Baby Crea, Forme Geometriche Per bambini da 1 a 4 anni Con questo originale gioco, i bambini avranno a disposizione tanti elementi da incastrare e 16 bottoncini colorati! Da soli, o in compagnia, si divertiranno a creare tanti simpatici personaggi e impareranno a distinguere forme e colori. 10 € su Amazon Pro Con carte, forme e personaggi per imparare colori e forme

Stimola l'immaginazione, la logica e la motricità fine. Contro Nessuno

3. Clementoni – Sapientino Forme flashcard

Dai 2 anni in su Clementoni - Sapientino Forme flashcard Per gli amanti del Metodo Montessori Un gioco educativo Sapientino per bambini dai 2 ai 5 anni. Pensato per i più piccoli e basato sui colori primari, secondari e su forme geometriche semplici, è utile per stimolare il pensiero logico-matematico. 9 € su Amazon Pro Ottimo regalo per i più piccoli

Il bambino sovrappone le tessere intagliate alle tessere colore e associa la formina corrispondente

La guida inclusa suggerisce tante attività basate sulla pedagogia Montessori Contro Nessuno

4. LEADSTAR – Tangram Puzzle con Forme Geometriche

Scelto da Amazon LEADSTAR - Tangram Puzzle con Forme Geometriche Ideale per i più esigenti Il Tangram è un rompicapo cinese, è costituito da sette tavolette (dette tan) inizialmente disposte a formare un quadrato. Lo scopo del puzzle è quello di formare una figura utilizzando tutti i pezzi senza sovrapposizioni. Questo set è perfetto per i bambini in età scolare. 13 € su Amazon 14 € risparmi 1 € Pro set di blocchi in legno con 36 pezzi in legno e 60 carte modello

Perfetto dai 3 anni in su

Facile da portare ovunque, anche in viaggio Contro Nessuno

5. Fisher-Price – Blocchi Assortiti Cerbiatto blu

Ottime recensioni Fisher-Price - Blocchi Assortiti Cerbiatto blu Dai 6 mesi in su Questi fantastici blocchi FisherPrice aiutano i bambini a imparare i colori e le forme ogni volta che li identificano, impilano e inseriscono nelle aperture sagomate del coperchio del secchiello. Basta svuotare il secchiello per ricominciare da capo tutte le volte che il bambino lo desidera! 13 € su Amazon Pro Set di 10 Blocchi da Impilare

Pratica maniglia per il trasporto

In plastica Contro Nessuno

6. TOWO – Forme Geometriche di Legno e Tavole delle Frazioni