Intimo per neonati, caratteristiche e consigli per scegliere gli indispensabili

Come scegliere gli indumenti intimi per il neonato? Una mini guida per indirizzare la scelta dei genitori: dalle tutine alle ghettine, tutto quello che non può mancare nel corredino intimo del bebè.

Ma quali capi risultano davvero indispensabili nell’abbigliamento intimo del neonato e come scegliere quelli giusti? Ecco una guida che indirizzerà i neogenitori verso un acquisto consapevole.

Intimo per neonati: quali capi servono?

Per un corredino intimo che si rispetti, i capi che assolutamente non possono mancare sono pochi ma preziosi:

body : mezza manica, giro manica o manica lunga (a seconda della stagione). Preferire sempre un tessuto 100% cotone sia in estate che in inverno;

: mezza manica, giro manica o manica lunga (a seconda della stagione). Preferire sempre un tessuto 100% cotone sia in estate che in inverno; tutine : pratiche e comode da usare sia come intimo sia durante il giorno. In cotone, lana o ciniglia, a seconda delle condizioni climatiche;

: pratiche e comode da usare sia come intimo sia durante il giorno. In cotone, lana o ciniglia, a seconda delle condizioni climatiche; canottiere : è bene che siano sempre in cotone biologico o altre fibre naturali. Possibilmente senza chiusure a strappi ma con i classici bottoncini a clip;

: è bene che siano sempre in cotone biologico o altre fibre naturali. Possibilmente senza chiusure a strappi ma con i classici bottoncini a clip; ghettine : permettono al neonato tutta la libertà nei movimenti delle gambe;

: permettono al neonato tutta la libertà nei movimenti delle gambe; calzine : in morbido cotone o in filo, le calze sono un indumento intimo che non può mancare nel corredino del bebè;

: in morbido cotone o in filo, le calze sono un indumento intimo che non può mancare nel corredino del bebè; mutandine : anche se il piccolo porta il pannolino, le mutandine sono ideali per tenere fermo il pannolino e per garantire un po’ di privacy al bebè;

: anche se il piccolo porta il pannolino, le mutandine sono ideali per tenere fermo il pannolino e per garantire un po’ di privacy al bebè; collant : molto usati in inverno, i collant mantengono calde le gambe dei neonati e riparano dalle intemperie. In cotone o in lana, sono apprezzate sotto i vestiti e le tutine;

: molto usati in inverno, i collant mantengono calde le gambe dei neonati e riparano dalle intemperie. In cotone o in lana, sono apprezzate sotto i vestiti e le tutine; pigiamini : di cotone, flanella o ciniglia, anche in questo caso, a seconda della stagione, possibilmente interi con apertura sulle gambe in modo da facilitare il cambio del pannolino senza dover necessariamente svestire il bambino per intero;

: di cotone, flanella o ciniglia, anche in questo caso, a seconda della stagione, possibilmente interi con apertura sulle gambe in modo da facilitare il cambio del pannolino senza dover necessariamente svestire il bambino per intero; Cappellino: per i primi giorni, l’uso del cappellino in cotone è un capo che non può mancare perché ha la funzione di proteggere la testa delicata del bimbo appena nato.

In ultimo, un’avvolgente coperta per il neonato sarà un accessorio in più che il bebè apprezzerà e dove si sentirà protetto e al sicuro.

Intimo per neonati: come sceglierlo?

Quando si parla di intimo per bambini la scelta migliore deve ricadere su determinate caratteristiche che il capo in questione deve possedere per il benessere del neonato. Nello specifico:

i tessuti : nella scelta dei capi è meglio optare per tessuti naturali che lasciano traspirare la pelle del neonato evitando irritazioni. Via libera quindi a cotone , lino , caldo cotone (in inverno) e tutti gli altri tessuti naturali;

: nella scelta dei capi è meglio optare per tessuti naturali che lasciano traspirare la pelle del neonato evitando irritazioni. Via libera quindi a , , caldo cotone (in inverno) e tutti gli altri tessuti naturali; gli elastici e le rifiniture : attenzione particolare anche alle rifiniture e agli elastici di mutandine, body e tutine perché possono stringere il pancino del bebè o le gambe procurando fastidio;

: attenzione particolare anche alle rifiniture e agli elastici di mutandine, body e tutine perché possono stringere il pancino del bebè o le gambe procurando fastidio; la taglia: altra caratteristica importante riguarda la vestibilità dei capi intimi. Meglio scegliere gli indumenti con una taglia un po’ più grande in modo da avere la tranquillità che il neonato si trovi a suo agio nei vestiti che indossa. Una canottiera o un body troppo aderenti non solo comprometterebbero i movimenti del piccolo ma potrebbero apportare fastidi alla circolazione e alla cute stessa;

altra caratteristica importante riguarda la vestibilità dei capi intimi. Meglio scegliere gli indumenti con una taglia un po’ più grande in modo da avere la tranquillità che il neonato si trovi a suo agio nei vestiti che indossa. Una canottiera o un body troppo aderenti non solo comprometterebbero i movimenti del piccolo ma potrebbero apportare fastidi alla circolazione e alla cute stessa; praticità e comodità: in ultimo, scegliete, se possibile, capi che non si infilino e sfilino dalla testa, specialmente per ciò che riguarda gli stretti colletti di body o canottiere. Un indumento deve essere pratico e comodo da indossare. No, quindi, a merletti e a pizzi!

Intimo per neonati: i consigli per gli acquisti

Sul mercato i capi pensati per l’intimo del neonato sono molti. Di seguito, una selezione dei migliori e indispensabili indumenti per il corredino intimo del bebè.

Pinokio, Wild Animals Da Pinokio delle ghettine in cotone con maxi stampa all over di zebre. Compra su Amazon Pro Idea regalo originale

Tessuto morbido e confortevole

Prezzo interessante Contro Nessuno

Disney, body Maniche corte Il body di Disney è in cotone celeste con maniche corte, apertura sulla spalla e disegno stampato di Topolino in blu. 11 € su Amazon Pro Il tessuto è cotone elasticizzato

Buona vestibilità

Ottima idea regalo Contro Nessuno

Petit Bateau, Body con Bretelle Body estivo per neonata in cotone 100%, trama a righe sottili rosa e bretelline strette. Compra su Amazon Pro Ottima qualità

Originale ma non troppo particolare

Buona vestibilità Contro Nessuno

Converse, Calze neonato Pacco da 2 Il gift set di Converse propone due calzini antiscivolo, che ricordano le tipiche All Star, in versione calzino antiscivolo in cotone 100%, disponibili in più colori. Compra su Amazon Pro Sono molto ben fatte e rifinite Contro Dopo qualche utilizzo e lavaggio iniziano ad usurasi con pallini e bollino All Star che tende a staccarsi

Vestono poco

Set di 6 paia di Calzini per Neonato - 0-3 mesi Mantenere i piedini caldi e ben coperti è fondamentale per il benessere del neonato: il set di 6 paia di calzini in morbido cotone elasticizzato è la scelta ideale per il corredino intimo del bebè. 14 € su Amazon Pro 6 paia di calzini unisex

Tessuto: cotone 100% elasticizzato

Morbidi e comodi

Adatti dalla nascita Contro Nessuno

Tutine intimo Neonato - Unisex 0-24 mesi Un tenero abbraccio che coccola il neonato: le tutine intime unisex sono disponibili in varie colorazioni e taglie, per un corredino perfetto! 26 € su Amazon Pro Le chiusure a zip garantiscono un facile cambio di abbigliamento

Cerniera lampo

Tessuto: 100% cotone

Disponibile dai 0 mesi ai 9 mesi Contro Nessuno

Carolilly, Pagliaccetto Neonata Un delizioso body a maniche corte in cotone rosa a coste con svolazzanti volants sulle spalle. 6 € su Amazon Pro Buona vestibilità

La qualità è buona Contro Troppo lunghe le spalline