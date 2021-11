Comoda, pratica e versatile: la fascia capelli per neonata è un accessorio molto usato, per cerimonie e non solo, che va scelto con cura per non comprimere la testa.

Disponibile sul mercato in diverse varianti e materiali, da quella all’uncinetto alle più eleganti (con bon bon e inserti in pizzo), può essere usata per cerimonie ed eventi importanti come un battesimo, un matrimonio, una festa di compleanno, ma anche come accessorio per ricoprire parte della testa del bebè dalle intemperie, quali freddo e vento, quando si esce per una passeggiata fuori casa.

È preferibile scegliere una fascia morbida che non comprima le tempie e che non sia resa eccessivamente pesante da applicazioni e abbellimenti. Inoltre, non deve comprimere il cranio e bisogna evitare di costringere la neonata a indossarla se non vuole farlo. Infine, occorre monitorare sempre il bebè perché, qualora provasse fastidio o fosse incuriosito dall’accessorio, potrebbe portare la fascia sotto il collo e rischiare il soffocamento. L’uso non è vietato ma è opportuno scegliere un accessorio adeguato, farlo indossare alla neonata senza costrizioni e controllare sempre che sia indossato correttamente.

Ecco quali sono le fasce migliori da acquistare online e i passaggi per creare una fascia personalizzata con il fai da te.

Fascia capelli neonata: tipologie e materiali

Morbida, elastica e funzionale: la fascia capelli per neonata è un prodotto che molte mamme usano far indossare alle proprie figlie in vista di occasioni formali e informali. Molto richieste anche dai fotografi come oggetti di scena per un servizio fotografico ma anche un’idea regalo originale per un baby shower o un corredino biologico.

In commercio sono presenti un’infinità di fasce alla moda e dal design classico; ma quale materiale scegliere per il miglior comfort del bebè? Ecco quali preferire:

cotone 100% : la maggior parte delle fasce per capelli sono realizzate in morbido cotone elasticizzato di alta qualità. Aderiscono al capo della neonata senza stringere e sono perfette per ogni occasione;

: la maggior parte delle fasce per capelli sono realizzate in morbido cotone elasticizzato di alta qualità. Aderiscono al capo della neonata senza stringere e sono perfette per ogni occasione; lana : pensate principalmente per tenere caldo il capo e le orecchie del bebè, la fascia in lana è utile nelle giornate più fredde quando si esce fuori per una passeggiata all’aria aperta;

: pensate principalmente per tenere caldo il capo e le orecchie del bebè, la fascia in lana è utile nelle giornate più fredde quando si esce fuori per una passeggiata all’aria aperta; velluto : morbida, classica e perfetta per ogni giorno ma anche per eventi mondani ed eleganti. Facilmente abbinabile;

: morbida, classica e perfetta per ogni giorno ma anche per eventi mondani ed eleganti. Facilmente abbinabile; uncinetto: sicuramente chic ed eleganti, le fasce all’uncinetto sono ideali per eventi e cerimonie. Unica pecca di queste fasce è la scarsa elasticità del tessuto.

Le tipologie, invece, sono molte e a seconda dei gusti personali si possono scegliere fasce per capelli chic, dai colori divertenti e con l’aggiunta di inserti come bon bon, fiocchi e fiorellini di cotone.

Fascia capelli neonata fai da te

Se si vuole creare una fascia per capelli home made, la prima cosa da fare è assicurarsi di prendere le giuste misure. Il consiglio è usare un metro da sarta in carta. Solitamente si misura la circonferenza della testa nel punto esatto in cui verrà indossata la fascia, ovvero sopra le orecchie.

Una volta scelto il tessuto con cui realizzare la fascia per capelli (velluto, cotone o altro) e si avranno disposizione un paio di forbici, ago, filo e un elastico, si potrà iniziare con la creazione. Ecco gli step principali da seguire:

ritagliare una forma rettangolare per formare un tubo. Prima tagliare la lunghezza (usando la misura presa in precedenza) facendo attenzione a lasciare da 0,5 cm di bordo su entrambi i lati. Tagliare il doppio della larghezza sempre aggiungendo un po’ di margine per le cuciture; ritagliare un pezzo di elastico in base alla circonferenza della testa; creare il tubo che rappresenterà la parte principale della fascia. Quindi, piegare il tessuto a rettangolo e fissare il tessuto con degli spillini in modo che i lati lunghi combacino tra loro; con ago e filo, cucire nel senso della lunghezza il tubo lasciando uno spiraglio di 1 cm aperto; rivoltare il tessuto a mano e passare l’elastico attraverso il tubo; chiudere il tubo facendo rientrare il tessuto rimasto all’interno.

Per personalizzare la fascia, si potrà aggiungere un fiocco semplice. Per realizzarlo servirà del nastro del colore che si preferisce. Quindi:

legare il nastro normalmente. Prendere qualche centimetro extra e avvolgerlo al centro per rendere invisibile il nodo creato; in ultimo, incollare o cucire il nastro alla fascia.

Fascia capelli neonata: 5 prodotti online

Hocaies Fasce Bambina Neonata Elastica Ideale per diverse occasioni, la fascia per capelli neonata firmata Hocaies è perfetta ogni giorno, dalla passeggiata all'aperto alla cerimonia elegante. Compra su Amazon Pro Materiale: misto cotone morbido di alta qualità

6 pezzi diversi colori

Taglia unica

Adatto per neonati 0-3 mesi

Lavabile solo a mano

Elastica e super resistente Contro Nessuno

DRESHOW - Fascia Per Capelli Neonata Elastica Dal design originale, la fascia capelli per neonata è l'accessorio che completerà il look della bambina in modo semplice e chic. Compra su Amazon Pro 10 fasce

Taglia unica

Materiale: nylon color nudo

Colori e motivi diversi inclusi per abbinarsi a qualsiasi outfit Contro Nessuno

IYOU Fasce floreali per bambine con nastro per Battesimo e Cerimonie Completano l'outfit delle bambine, la fascia con inserti floreali è l'accessorio irrinunciabile per il battesimo ma anche per le cerimonie più classiche ed eleganti. 11 € su Amazon Pro 3 fasce con motivi in pizzo e fiori

Età di riferimento: 0-3 anni

Materiale: poliestere

Traspirabili e confortevoli anche in estate Contro Nessuno

Fascia Per Capelli All'uncinetto per Neonata - Grigio Avvolge il capo e ripara dal vento e dalle temperature fredde, la fascia per capelli è adatta anche come accessorio glamour e alla moda da usare per feste di compleanno o cerimonie varie. 4 € su Amazon Pro Materiale: filato di lana

Adatta per bambine da 0 a 3 anni

Disponibile in diversi colori

Taglia unica

Lavare a mano Contro Nessuno