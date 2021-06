I capi (indispensabili) per l'abbigliamento dei neonati prematuri

Ma il parto è andato bene e ora, dopo le ore, i giorni o, in alcuni casi, le settimane passate in terapia intensiva neonatale, uno dei migliori traguardi è il giorno in cui si può finalmente iniziare a vestire il piccolo con i suoi adorabili mini vestitini.

Scopriamo quali sono i capi indispensabili per i neonati prematuri e quali materiali e tessuti si devono prediligere per salvaguardare la pelle delicata del piccolo.

Abbigliamento prematuri: cosa serve?

Inizialmente il neonato prematuro non avrà necessità di essere coperto da indumenti, poiché le sue condizioni di salute non sono del tutto stabili, ovvero i sistemi cardiaco, respiratorio e digestivo del bebè non sono formati del tutto e infermieri e medici dovranno tenere il suo torace scoperto in modo che sia facilmente osservabile oppure, in caso di formazione incompleta della pelle. In questi casi, bisogna avere pazienza e aspettare un po’.

Ma quando il bambino si sarà clinicamente ristabilito, vestirlo con abiti per prematuri è fondamentale per diverse ragioni:

miglioramento della termoregolazione : con i capi indosso i bambini sono maggiormente protetti da fonti d’aria o superfici fredde. I vestiti, in tal caso trattengono il calore non disperdendolo verso l’esterno del corpicino;

: con i capi indosso i bambini sono maggiormente protetti da fonti d’aria o superfici fredde. I vestiti, in tal caso trattengono il calore non disperdendolo verso l’esterno del corpicino; miglioramento del legame familiare : mamme e papà tendono a sentirsi più a loro agio con i loro bambini quando questi ultimi indossano dei vestiti piuttosto di un bimbo in terapia intensiva neonatale. Si sentono più coinvolti nella cura del loro bimbo cambiando i pannolini, misurando la temperatura e tenendo i bambini vicini a loro;

: mamme e papà tendono a sentirsi più a loro agio con i loro bambini quando questi ultimi indossano dei vestiti piuttosto di un bimbo in terapia intensiva neonatale. Si sentono più coinvolti nella cura del loro bimbo cambiando i pannolini, misurando la temperatura e tenendo i bambini vicini a loro; comunicazione genitori-figli più efficace: i genitori di prematuri che indossano vestiti tendono a sentirsi meno stressati nei confronti di questi ultimi. Interagiscono in modo più efficace con i loro bambini perché si preoccupano meno delle condizioni mediche e si concentrano maggiormente sul neonato.

News Neonato (0-1 anno) Kangaroo Mother Care: abbracciare i prematuri riduce la mortalità Nota anche con il termine marsupioterapia, la Kangaroo Mother Care è una pratica che prevede il contatto pelle a pelle tra madre/padre e neonato p...

Abbigliamento prematuri: tessuti e tipologie

Per i primi capi d’abbigliamento adatti a un neonato prematuro è preferibile optare per dei tessuti di alta qualità e che non irritino la pelle delicata del bebè. Tra questi scegliere tessuti in fibre naturali come:

cotone, preferibilmente 100% biologico;

preferibilmente 100% biologico; lino ;

; lana.

Optare per tonalità neutre e chiare, privi di coloranti. Così come sarebbe consigliato evitare capi che presentano pizzi, orli, merletti e nastri che possono dar fastidio alla pelle del neonato e materiali non traspiranti, tessuti sintetici e/o troppo aderenti.

I modelli da preferire sono quelli che presentano aperture e chiusure sul davanti, e con bottoncini automatici o velcro, considerati molto più pratici e veloci da indossare.

Via libera a completi composti da ghettine con piedini e coprifasce o tutine con l’ampia apertura sotto il cavallo, ideali per facilitare il momento del cambio del pannolino senza dover necessariamente spogliare il piccolo completamente.

I classici body con spalla all’americana e chiusura a clip al cavallo, per una vestizione semplice e facilitata, sono un must irrinunciabile da avere nel guardaroba di un neonato prematuro.

Un altro dei capi fondamentali per i nati pretermine è la cuffia per neonato: un accessorio importantissimo per la salvaguardia dei piccoli prematuri che così piccoli tendono a disperdere più calore proprio nelle zone più periferiche del corpo quali, appunto, la testa e i piedi. Proprio per questo ultimo motivo è importante anche l’uso dei calzini.

Abbigliamento prematuri: i capi da acquistare online

Sebbene sia facile trovare taglie prematuri nei negozi e sui siti web, non tutti i capi vestiranno allo stesso modo per ogni bambino prematuro.

Le dimensioni piccolissime del bebè e le condizioni mediche sono fattori da tenere in considerazione quando si andranno ad acquistare i vestiti per il neonato. Di seguito, alcuni suggerimenti su quali capi poter acquistare online.

Simple Joys by Carter's - Body intimo 0 Mesi L'intimo perfetto per i neonati prematuri: i body in morbido e fresco cotone di alta qualità hanno una vestibilità adatta ai bebè di 0 Mesi. 19 € su Amazon Pro Età: 0 Mesi

Tessuto: cotone 100%

Chiusura con bottoncini a clip laterali

Scollo ampio

Mezza manica

Unisex Contro Nessuno

Petit Bateau, Set body Maniche lunghe Questo set composto da 3 body a maniche lunghe di Petit Bateau si caratterizza per la chiusura a portafoglio, è realizzato in cotone e presenta dei motivi a righe. 23 € su Amazon Pro Ottima qualità

Buon rapporto qualità-prezzo

Perfetti per l'inverno Contro Nessuno

Chicco, Completo coprifasce + ghettina Unisex Un completino composta da coprifasce e ghettina in cotone 100% con stampe e ricami gialli. Compra su Amazon Pro Un completo comodo per il cambio pannolino

Una bella idea regalo

Ottimo tessuto Contro Nessuno

Chicco, Ghettine Set da 2 Le ghettine di Chicco, vendute in confezione da 2, sono in cotone 100% e proposte in colori chiari e delicati. Compra su Amazon Pro Cotone ottimo

Buona vestibilità

Prezzo basso Contro Nessuno

Ghettine neonata Set da 2 Due ghettine in vellutino di cotone dai toni pastello e ricami dedicati a Minnie. Compra su Amazon Pro Belli i colori e i ricami

Prezzo ottimo Contro Non troppo calde

Tutine intimo Neonato - Unisex 0-24 mesi Un tenero abbraccio che coccola il neonato: le tutine intime unisex sono disponibili in varie colorazioni e taglie, per un corredino perfetto! 26 € su Amazon Pro Le chiusure a zip garantiscono un facile cambio di abbigliamento

Cerniera lampo

Tessuto: 100% cotone

Disponibile dai 0 mesi ai 9 mesi Contro Nessuno

Sterntaler Calzini per neonati, Confezione da 3 paia, Beige Per i bambini nati pretermine l'abbigliamento è molto importante poiché mantiene al caldo le parti più importanti del corpo e i calzini sono indispensabili per tale motivo. 5 € su Amazon Pro 3 paia di calzini

Tessuto: morbido peluche interno e cotone

Lavorazione di alta qualità con metodo di cucitura a mano

Disponibile in diverse colorazioni e taglie Contro Nessuno

Sterntaler, Berretto all'Uncinetto 100% Cotone Una morbida cuffietta per neonati realizzata all’uncinetto e ideale dalla nascita. 9 € su Amazon Pro Tessuto morbido

Finiture buone

Prezzo nella norma Contro Nessuno

Sterntaler, Berretto bebé Anti UV Disponibile in vari colori, questo cappellino si adatta anche ai neonati prematuri e offre una protezione UV 50+. 12 € su Amazon Pro Il tessuto è molto buono

Cuciture e finiture ottime

Molto utile anche la protezione per le orecchie Contro Nessuno

Set di 6 paia di Calzini per Neonato - 0-3 mesi Mantenere i piedini caldi e ben coperti è fondamentale per il benessere del neonato: il set di 6 paia di calzini in morbido cotone elasticizzato è la scelta ideale per il corredino intimo del bebè. 14 € su Amazon Pro 6 paia di calzini unisex

Tessuto: cotone 100% elasticizzato

Morbidi e comodi

Adatti dalla nascita Contro Nessuno

Babyprem - Pagliaccetto per neonati prematuri Un comodo pagliaccetto da far indossare al neonato prematuro firmato Babyprem: disponibile in diversi colori, è il capo di abbigliamento indispensabile sin dai primi giorni di. vita. 17 € su Amazon Pro Età: 0 Mesi

Tessuto: cotone 100% alta qualità

Chiusura con bottoncini a clip laterali

Unisex, disponibile in diversi colori

Lavabile in lavatrice a 40 gradi Contro Nessuno