L'intimo, quando si è in gravidanza, è una parte molto importante dell'abbigliamento, e va scelta con cura, in modo che si adatti alle nuove forme.

Le caratteristiche dell’intimo premaman

L’intimo premaman è progettato per garantire il massimo comfort e supporto durante la gravidanza, adattandosi ai cambiamenti del corpo della futura mamma.

Generalmente è realizzato in materiali elasticizzati (come cotone elasticizzato o microfibra) che si adattano ai cambiamenti della forma e delle dimensioni del corpo, specialmente sull’addome, fianchi e seno.

Slip e reggiseni hanno un design specifico per adattarsi alla pancia in crescita, senza comprimere o creare fastidio; i reggiseni premaman sono dotati di fasce più ampie e spalline regolabili, spesso senza ferretto per maggiore comodità, senza contare che alcuni sono anche pensati per l’allattamento.

Offrono un buon supporto per il seno, che tende a diventare più voluminoso e sensibile durante la gravidanza mentre alcuni slip hanno una fascia rinforzata sotto la pancia per dare supporto all’addome e alleviare la pressione sulla schiena.

Molti capi sono senza cuciture per evitare sfregamenti e irritazioni sulla pelle, che durante la gravidanza può essere più sensibile.

I capi intimi fondamentali

Durante la gravidanza, ci sono alcuni capi di intimo fondamentali che offrono comfort e supporto alle future mamme, aiutando a gestire i cambiamenti del corpo. Ecco i principali capi di intimo premaman indispensabili:

Reggiseni premaman

Sono fondamentali per sostenere il seno, che tende a crescere e diventare più sensibile durante la gravidanza. I reggiseni premaman sono progettati con coppe più ampie, fasce sotto il seno più robuste e spalline regolabili per garantire sostegno senza comprimere.

Come detto molti reggiseni premaman sono trasformabili per l’allattamento, con clip o coppe rimovibili che permettono un facile accesso per allattare il bambino, senza dover rimuovere il reggiseno.

Slip premaman

Di solito a vita alta, sono progettati per sostenere la pancia in crescita; gli slip a vita alta coprono l’addome senza stringere, offrendo un maggiore comfort e supporto.

Un’alternativa alla vita bassa, che si posiziona sotto l’addome per evitare pressioni sulla pancia, sono invece gli slip sotto pancia: questa opzione è apprezzata da chi preferisce maggiore libertà di movimento e meno copertura sulla pancia.

Fascia premaman

Indossata sotto o sopra la pancia, questa fascia elastica fornisce sostegno all’addome e alla parte bassa della schiena, riducendo il peso e alleviando il dolore alla schiena che molte donne avvertono durante la gravidanza.

Canottiere e maglie premaman

Realizzate con tessuti elastici e traspiranti, sono ideali per dare supporto senza comprimere. Molti modelli hanno un taglio speciale che si adatta alla crescita del pancione. Ci sono poi anche canottiere per l’allattamento, progettate con aperture discrete o clip, che facilitano l’allattamento e possono essere usate anche dopo il parto.

Collant premaman

Aiutano a migliorare la circolazione sanguigna e a prevenire il gonfiore alle gambe, un problema comune durante la gravidanza. Hanno una fascia elastica che sostiene la pancia senza comprimere.

Guaina premaman

Simile alla fascia, ma in versione slip o pantaloncino, questa guaina aiuta a sostenere la schiena e l’addome, migliorando il comfort e la postura.

Pigiami e camicie da notte premaman

Indispensabili dopo il parto, i pigiami e le camicie da notte con apertura frontale facilitano l’allattamento e offrono comodità durante la notte. Offrono libertà di movimento e comfort, adattandosi alla pancia crescente.

Come scegliere? taglie e materiali

Scegliere l’intimo premaman giusto è fondamentale per garantire comfort e sostegno durante tutta la gravidanza.

Ci sono diversi fattori da considerare, come le taglie, i materiali e il livello di supporto desiderato. Ecco alcuni consigli su come scegliere:

Come scegliere la taglia giusta

Reggiseno premaman : durante la gravidanza, il seno tende a crescere e cambiare forma. Misurate regolarmente la circonferenza del busto (sotto il seno) e quella del seno stesso, per capire se è necessario un reggiseno di taglia più grande.

Spesso, le future mamme cambiano una o due taglie in più rispetto a prima della gravidanza . Molti reggiseni premaman hanno più ganci di regolazione sulla fascia posteriore (di solito 4-6) per adattarsi ai cambiamenti del corpo nel corso della gravidanza. Meglio optare anche per reggiseni con spalline larghe e regolabili per offrire maggiore supporto senza far male alle spalle.

Considerate che il seno continuerà a cambiare anche durante l’allattamento. Potrebbe essere utile acquistare reggiseni specifici per l’allattamento già verso la fine della gravidanza.

Slip premaman: gli slip devono essere scelti in base alla crescita della pancia. Molti marchi offrono slip a vita alta o bassa, progettati per non stringere l'addome. Scegliete slip che si adattino alla taglia crescente.

Può essere utile prendere una taglia leggermente più grande per un comfort maggiore nelle ultime settimane di gravidanza. Se si ha bisogno di maggiore supporto, potete optare per slip con fasce rinforzate sotto la pancia.

Può essere utile prendere una taglia leggermente più grande per un comfort maggiore nelle ultime settimane di gravidanza. Se si ha bisogno di maggiore supporto, potete optare per slip con fasce rinforzate sotto la pancia.

Collant e fasce premaman: le taglie dei collant premaman seguono altezza e peso. Tuttavia, assicuratevi di scegliere collant che abbiano una fascia morbida e abbastanza elastica da sostenere la pancia senza comprimerla.

Per quanto riguarda i materiali consigliati, sono da preferire il cotone, traspirante e ipoallergenico, e la microfibra, un materiale sintetico che offre un’ottima elasticità e si adatta perfettamente alle forme del corpo in crescita. È leggera, morbida e spesso priva di cuciture, il che riduce i rischi di sfregamento e disagio.

Non sono da disdegnare però neanche i tessuti in fibra di bambù, naturalmente antibatterici, traspiranti e ipoallergenici, perfetti per le donne in gravidanza che cercano un’alternativa eco-friendly al cotone.

Fra le altre cose da tenere in considerazione c’è, ad esempio, di valutare capi senza cuciture, specialmente quando la pancia e il seno crescono. Da guardare anche il periodo dell’anno in cui ci si trova, prediligendo intimo leggero e traspirante come il cotone o il bambù in estate, e materiali leggermente più spessi come la microfibra, possono offrire maggiore calore senza compromettere il comfort, in inverno.

Quando è il momento di cambiare taglia?

Un’altra domanda che spesso le future mamme si pongono è: quando cambiare taglia?

Durante la gravidanza, il corpo cambia continuamente. È probabile che si debbano acquistare più set di intimo in diverse taglie man mano che la gravidanza avanza. In generale:

1° trimestre : le taglie potrebbero rimanere simili a quelle pre-gravidanza

: le taglie potrebbero rimanere simili a quelle pre-gravidanza 2° trimestre : si potrebbe ver bisogno di passare a taglie più grandi, specialmente per i reggiseni e gli slip.

: si potrebbe ver bisogno di passare a taglie più grandi, specialmente per i reggiseni e gli slip. 3° trimestre: è il periodo in cui il corpo cambia di più. Reggiseni più grandi e slip a vita alta o fasce possono offrire maggiore comfort.

6 capi di intimo premaman da acquistare online

1. Slip Anita Maternity Fleur

Anita Maternity Fleur, slip Questo slip a vita bassa e premaman è realizzato in comodo elegante pizzo elasticizzato e confortevole di colore celeste, a cui è possibile abbinare il reggiseno della stessa linea. 17 € su Amazon Pro Slip molto bello da vedere

Diverso dai soliti modelli premaman Contro Non è in cotone

2. MySanity mutanda

MySanity, Mutanda Gestante Slip a vita alta in cotone elasticizzato di MySanity ideale per chi cerca una mutanda che abbia anche la funzione di contenimento e che si adatti alle varie fasi di crescita del pancione. 12 € su Amazon Pro Uno slip molto semplice ma effettivamente comodo

Il cotone è liscio e leggermente elasticizzato

Utile anche nel post parto Contro Nessuno

3. Lovable maternity reggiseno

Lovable, Maternity Reggiseno Con ganci da allattamento Da Lovable questo reggiseno premaman molto accollato e in cotone bianco con coppa leggermente imbottita e preformata. Si può usare anche in allattamento. Compra su Amazon Pro Reggiseno molto bello, fatto bene, semplice, di cotone e liscio

Ha una forma molto contenitiva

Comodissimi i lacci per allattare Contro Nessuno

4. Medela reggiseno

Medela, reggiseno Da notte Un reggiseno molto comodo e pratico incrociato in tessuto nero, che si adatta ai vari cambiamenti del corpo e del seno e utilizzabile anche in allattamento. 14 € su Amazon 20 € risparmi 6 € Pro Il tessuto è leggero e senza nessun tipo di imbottitura

Il reggiseno è confortevole e molto elastico

È fasciante senza stringere sul torace Contro Nessuno

5. Guaine Bellinella

Bellinella, guaine Da Bellinella delle comode fasce per il pancione, disponibili in bianco e nero, realizzate in viscosa elasticizzata. 8 € su Amazon Pro Utili per chi è in cerca di una protezione per il pancione ma non troppo contenitiva

Il prezzo è molto buono Contro Non sono in cotone

6. Medela, top gravidanza e allattamento