Guaina per la gravidanza, un sostegno per la schiena (per ritrovare il benessere)

Un indumento utilissimo per le donne in dolce attesa, la guaina apporta notevoli benefici all'apparato muscolo-scheletrico e al pancione. Le migliori 5 da acquistare online.

Scopriamo come usarla al meglio, i benefici che apporta all’apparato scheletrico e alla postura della futura mamma e le varie tipologie disponibili sul mercato.

Guaina gravidanza: a cosa serve?

La guaina è simile a una pancera ed è un vero e proprio indumento/slip indossabile che presenta un rinforzo lombare e sul basso ventre e una parte anatomica che copre e avvolge tutta la zona della pancia.

Molti studi hanno accertato il beneficio che la guaina apporterebbe alla schiena della donna incinta. Tra questi, lo studio che ha analizzato gli effetti positivi nell’indossare la guaina durante la gravidanza, pubblicato sul National Center for Biotechnology Information (NCBI) afferma che:

gli indumenti di supporto alla maternità (guaine) sono comunemente raccomandati e utilizzati per alleviare il dolore lombare (LBP) e il dolore al cingolo pelvico (PGP) durante la gravidanza.

Quindi, è usata principalmente per dare supporto alla schiena e prevenire eventuali disagi e fastidi alla colonna vertebrale. Durante la gravidanza il baricentro si sposta per far spazio al bimbo che cresce. Questo spostamento può portare dei disturbi all‘apparato muscolo-scheletrico della mamma. Ecco che una “protezione” come la guaina aiuterebbe ad alleviare tali disturbi e a prevenirli.

Inoltre, dallo studio svolto, usare la guaina comporterebbe altri benefici, quali:

miglioramento della mobilità e fluidità nei movimenti ;

miglioramento della postura;

riduzione del rischio di caduta durante la gravidanza

In ultimo, la guaina serve anche per proteggere il bebè nel pancione e a tenere quest’ultimo in alto, specie nelle ultime settimane prima del parto quando normalmente la pancia tende a spostarsi verso il basso.

La guaina in gravidanza, ricordiamo, non è contenitiva, ovvero non serve a comprimere il pancione (mossa potenzialmente pericolosa per il feto).

Guaina gravidanza: quando si utilizza

La guaina va indossata dalla futura mamma quando l’addome si espande diventando più ingombrante e il peso comincia a ricadere sulla schiena, quindi generalmente intorno al secondo trimestre di gravidanza e sicuramente negli ultimi 3 mesi di gestazione.

È consigliato usare le guaine o le fasce solo per alcune ore durante il giorno e non abusarne. Questo perché usando la guaina per troppo tempo le fasce muscolari possono rilassarsi troppo, rallentando il recupero della forma fisica dopo il parto.

Inoltre, ne è suggerito l’uso quando si sta troppo in piedi, si cammina troppo o si fanno dei particolari sforzi fisici. Mentre in casa, quando si è a riposo, non è necessario usarla.

Guaina gravidanza: le tipologie

Uno studio del 2018 che ha coinvolto 90 donne incinte ha evidenziato che indossare una cintura di supporto in gravidanza migliora leggermente la postura durante tutti i trimestri.

In commercio sono disponibili diverse tipologie di indumenti a supporto del pancione e per il benessere fisico della donna in gravidanza:

guaina alta slip : adatta dal secondo trimestre di gravidanza, protegge il pancione e sostiene la zona lombare. È costituita da uno slip e da una fascia che si apre e si chiude con il velcro, adattandosi quindi alla crescita del pancione;

: adatta dal secondo trimestre di gravidanza, protegge il pancione e sostiene la zona lombare. È costituita da uno slip e da una fascia che si apre e si chiude con il velcro, adattandosi quindi alla crescita del pancione; guaina slip contenitiva : uno slip con fascia larga adatto ai primi mesi di gravidanza;

: uno slip con fascia larga adatto ai primi mesi di gravidanza; pancera : a differenza della guaina, questo indumento è composto da un unico pezzo che copre interamente la pancia arrivando fin sotto al seno;

: a differenza della guaina, questo indumento è composto da un unico pezzo che copre interamente la pancia arrivando fin sotto al seno; fascia di maternità: la classica striscia in velcro che sostiene il pancione e si indossa sopra i normali slip.

Infine, molti slip e leggings premaman contengono una cintura di supporto per il ventre che fornisce uno spazio elastico adatto alla crescita del pancione. La maggior parte di questi capi aiuta a sostenere la parte inferiore del corpo, comprese le gambe, i glutei e i fianchi.

Guaina gravidanza: i migliori prodotti online

Abbiamo selezionato alcune tra le migliori guaine da indossare in gravidanza e da acquistare direttamente online.

