Le cadute, riporta questo studio pubblicato su ScienceDirect, sono infatti la prima causa di trauma in gravidanza che si verifica prevalentemente nel terzo di trimestre. A incidere sulla gravità del trauma da caduta in gravidanza c’è l’entità dell’impatto, l’orientamento (una caduta in avanti è sicuramente più pericolosa), l’epoca gestazionale e le condizioni generali di salute della donna.

L’American Family Physician indica come 1 gravidanza su 12 sia complicata da una lesione traumatica e le cadute (insieme agli incidenti stradali, le aggressioni e i fenomeni di violenza domestica) sono tra le principali responsabili.

È un fenomeno probabilmente sottostimato di cui si conoscono prevalentemente gli esiti più critici, ma è indubbiamente una realtà da conoscere attentamente per saperla gestire in maniera adeguata.

Le possibili cause di una caduta in gravidanza

Questo studio spiega come tra i numerosi cambiamenti determinati dalla gravidanza ci siano anche quelli ormonali, anatomici e fisiologici responsabili non solo dell’aumento di peso, ma anche della diminuzione della forza dei muscoli addominali, un aumento della lassità legamentosa e della lordosi spinale (la curvatura della colonna vertebrale) e una riduzione del controllo neuromuscolare. Anche la relaxina, l’ormone che rilassa i muscoli in preparazione del parto, aumenta significativamente durante la gravidanza e può portare a una maggiore instabilità per effetto della mobilità delle articolazioni dei piedi e delle anche.

Questa condizione tende a peggiorare con il passare delle settimane di gravidanza, quando le dimensioni del feto aumentano e si aggravano le conseguenze sul fisico femminile. In realtà qualsiasi fase della gestazione, anche se per motivi diversi, è esposta alle conseguenze di una caduta in gravidanza.

Se l’ultimo trimestre è il periodo nel quale si registrano più eventi traumatici per i cambiamenti posturali, una caduta durante il primo o il secondo trimestre, spiega questo studio, può provocare sì traumi minori ma potenzialmente responsabili di parto prematuro o bambino con basso peso alla nascita.

Cosa fare subito dopo la caduta?

Subito dopo una caduta in gravidanza, specialmente se di lieve entità, è consigliato rialzarsi, sedersi e verificare se ci sono segni e conseguenze evidenti. Ferite, dolori, perdite di sangue o fenomeni di questo tipo richiedono un controllo medico adeguato per escludere conseguenze o per gestirle tempestivamente.

Quando stare tranquille dopo una caduta in gravidanza

Se la caduta in gravidanza è stata lieve e non ha avuto un impatto diretto sulla pancia generalmente si può stare tranquilli. L’assenza di dolore o altri sintomi particolari e la percezione dei movimenti fetali sono alcune delle principali rassicurazioni che la caduta non ha prodotto conseguenze di cui preoccuparsi.

Quando preoccuparsi e i possibili rischi

Le principali possibili conseguenze di una caduta in gravidanza sono:

fratture ossee;

lesioni alla testa;

emorragia interna;

distacco della placenta;

rottura dell’utero;

rottura delle membrane;

morte materna;

morte fetale intrauterina.

Non tutte le cadute provocano conseguenze gravi e motivo di preoccupazione e l’attenzione, specie se la caduta si verifica a partire dal secondo trimestre, è maggiore nel caso dopo l’impatto si percepiscano contrazioni uterine, non si sentono più i movimenti fetali, si ha un dolore all’addome o c’è un sanguinamento vaginale. In questi casi il ricorso al pronto soccorso è fondamentale per valutare le conseguenze della caduta.

A questo punto è importante anche sottolineare l’attenzione verso la prevenzione delle cadute in gravidanza. Questa si persegue investendo sull’esercizio fisico e sull’adozione di alcuni accorgimenti nelle abitudini quotidiane. Non indossare scarpe con i tacchi, non camminare su superfici irregolari (tenendosi alla ringhiera quando si salgono e scendono le scale) ed evitare di trasportare oggetti di grandi dimensioni o particolarmente pesanti sono tutte abitudini che contribuiscono a ridurre il rischio di cadute, aumentando la sicurezza durante la gravidanza.