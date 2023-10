Fascia per la maternità: cos’è e a cosa serve in gravidanza

La fascia per la maternità, conosciuta anche come cintura o supporto per la gravidanza, è un indumento progettato per offrire sostegno e comfort alle donne in gravidanza, che ha diversi scopi, in primis quello di fornire il giusto sostegno addominale durante la gestazione, e in particolare a partire dal secondo trimestre, quando la pancia inizia a farsi più pronunciata e possono cominciare a comparire le prime tensioni alla schiena.

Mantenendo in posizione eretta la schiena, e non squilibrando il corpo in avanti, la fascia aiuta a migliorare la postura e a stabilizzare il bacino.

I benefici della fascia maternità

Vista l’utilità della fascia, sono piuttosto chiari i benefici che si possono trarre dal suo utilizzo: in primis, partiamo proprio dal sostegno addominale; durante la gravidanza, il peso del bambino in crescita può esercitare una pressione considerevole sull’addome, causando disagio e dolore lombare. La fascia di maternità offre il giusto supporto a questa parte del corpo, riducendo la tensione e il carico sui muscoli addominali e sulla parte bassa della schiena.

Proprio a proposito di schiena, molte donne in gravidanza sperimentano mal di schiena a causa del cambiamento del centro di gravità e del peso aggiuntivo: la fascia per la maternità può aiutare a ridurlo, fornendo un supporto lombare aggiuntivo.

Ma la fascia può anche aiutare a stabilizzare il bacino, che può diventare meno stabile a causa degli ormoni della gravidanza, e amantenere una postura migliore, il che è importante per prevenire il dolore e l’affaticamento muscolare.

La fascia per la maternità può offrire inoltre un certo grado di supporto per il pavimento pelvico, aiutando a prevenire o a ridurre l’incontinenza urinaria, che è comune durante la gravidanza.

Tra gli altri aspetti positivi, alcune fasce di maternità sono progettate per alleviare la pressione sulle gambe, il che può aiutare a ridurre il gonfiore e il disagio, mentre quelle pensate appositamente per il sonno offrono supporto all’addome e al mal di schiena durante il riposo, migliorando il comfort notturno.

Come usarla prima e dopo il parto

L’uso della fascia di maternità prima e dopo il parto può offrire comfort e supporto alle donne incinte e alle neo-mamme. Ecco come utilizzare la fascia di maternità in entrambe le fasi:

Prima del parto

Si può indossare la fascia sopra la biancheria intima, facendo attenzione che aderisca perfettamente all’addome, in modo da offrire un sostegno leggero. Solitamente, dovrebbe coprire l’addome dalla parte inferiore del ventre fino all’area lombare.

Molte fasce presentano cinghie o cinturini regolabili, per consentire di regolare la tensione in base alle esigenze specifiche di ogni donna; ovviamente non deve risultare troppo stretta. Come detto, durante la gravidanza la fascia può aiutare a mantenere la postura migliore, riducendo la pressione sulla parte bassa della schiena e il disagio.

Dopo il parto

Dopo il parto, è importante aspettare il via libera del proprio medico prima di iniziare a usare la fascia di maternità, cosa che generalmente si ha al primo controllo post partum. Anche in questo caso, la fascia va indossata sopra la pelle o la biancheria intima, a seconda delle preferenze.

La fascia deve essere posizionata in modo da offrire supporto all’addome e alla zona lombare, così da ridurre i disagi post partum e a fornire sostegno alla zona addominale, che potrebbe essere indebolita.

La fascia per la maternità può inoltre offrire supporto durante l’allattamento al seno, aiutando a mantenere una postura migliore e riducendo la pressione sulla schiena.

In ogni caso, è importante consultare il proprio medico o un professionista della salute prima di utilizzare una fascia di maternità, in modo da ricevere le giuste raccomandazioni e istruzioni in base alla propria situazione personale. La fascia di maternità non dovrebbe mai sostituire il consiglio medico professionale e non dovrebbe essere utilizzata in modo eccessivo o prolungato senza consultare il medico.

Fascia per la maternità: modelli e tipologie

Esistono diverse tipologie di fasce per la maternità, tra cui fasce di sostegno leggere e traspiranti per l’uso quotidiano, fasce sportive per l’attività fisica e fasce più robuste per un supporto avanzato. Prima di utilizzare una fascia di maternità, è consigliabile consultare un professionista della salute, come un ostetrico o un fisioterapista specializzato in salute materna, per ottenere consigli sulla scelta e sull’uso adeguato della fascia in base alle proprie esigenze specifiche.

In generale, la fascia per la maternità si presenta con una cintura elasticizzata, regolabile attraverso la chiusura a strappo (velcro). Ciononostante è comunque possibile scegliere tra varie taglie. Le differenze tra un modello e un altro sono lievi: scopriamole insieme.

Fascia elasticizzata

La fascia di maternità elasticizzata si presenta come un unico tessuto morbido al tatto e senza cuciture, che va infilato dalla testa o dai piedi e si adatta alla forma del pancione. Non presentando cuciture è l’ideale anche sotto gli abiti attillati.

Fascia sotto pancia

La fascia di maternità che si mette sotto la pancia presenta la chiusura a strappo, è regolabile e utilizzabile anche dopo il parto. È utile per alleggerire il peso del pancione e per mantenere la postura corretta.

Fascia maternità doppia

Esattamente come il modello precedente, la fascia doppia presenta anche una cintura che cinge la parte superiore del pancione, poco sotto il seno. In questo modo contiene completamente l’addome, lo sostiene e assicura una postura migliore.

Le migliori fasce per la maternità da acquistare online

