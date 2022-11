Le cause del dolore al pavimento pelvico in gravidanza, e come curarlo

Il dolore al pavimento pelvico in gravidanza è un fenomeno abbastanza comune, ma ci sono dei metodi per alleviarlo.

Secondo l’American Physical Therapy Association (APTA), accade circa a una donna incinta su cinque sperimenta fastidi a livello pelvico, che possono avere origine nella regione inguinale e irradiarsi nell’addome inferiore, nello stomaco e/o nel perineo.

Il dolore al pavimento pelvico, in particolare, può causare dolore al perineo e dietro e/o nella sciatica e nella parte bassa della schiena. La tensione, la pressione o il disagio legate alle funzioni fisiologiche o all’attività sessuale sono altri segni distintivi del dolore al pavimento pelvico durante la gravidanza, che in genere deriva da un’eccessiva tensione nell’area o all’iperattività man mano che il bambino cresce.

Il dolore pelvico in gravidanza è relativamente comune e normale, ma ciò non significa che deve essere sopportato stoicamente: fortunatamente, ci sono dei metodi che è possibile adottare per ridurre il disagio.

Le cause del dolore al pavimento pelvico in gravidanza

Le cause del dolore pelvico sono diverse a seconda del periodo di gestazione.

Nel primo trimestre, quando i cambiamenti sono tantissimi, il dolore può essere legato allo stiramento dell’utero o ai cambiamenti ormonali, alla stitichezza o ai cambiamenti nel livello di attività.

Nel secondo trimestre, invece, l’ormone relaxina aumenta la mobilità e la flessibilità delle articolazioni per far posto alla crescita del bambino causa disagi alle articolazioni e ai muscoli; la tensione dovuta allo sforzo sui muscoli del pavimento pelvico può portare a mal di schiena o pressione pelvica, in particolare in risposta a movimenti improvvisi.

Generalmente, il dolore pelvico in generale e quello sul pavimento in particolare peggiorano durante il terzo trimestre, quando il peso dell’utero in crescita associato alla separazione delle ossa pubiche esercita ulteriore pressione sul bacino.

La posizione podalica, inoltre, mette a dura prova il pavimento pelvico, il che può aumentare il dolore nella parte bassa della schiena, nell’osso sacro, nel coccige, nell’articolazione sacroiliaca e nella sinfisi pubica.

La salute del pavimento pelvico in gestazione

Via via che la pancia e il bambino crescono, anche il pavimento pelvico cambia. I muscoli del pavimento pelvico lavorano più del normale durante la gravidanza, perché sono necessari per sostenere il peso del bambino in crescita. Non solo: sono anche ammorbiditi dagli effetti degli ormoni della gravidanza.

Sia che il parto avvenga per via vaginale o con taglio cesareo, i muscoli del pavimento pelvico ne risentiranno. Durante un parto vaginale, infatti, i muscoli del pavimento pelvico subiscono un notevole allungamento e tensione. Durante un taglio cesareo, la chirurgia attraverso più strati muscolari può portare a un recupero generalmente più lento e a una parete addominale indebolita.

Durante la gravidanza, le donne possono ancora fare esercizi il pavimento pelvico, ma potrebbero dover cambiare quelli che abituali in favore di esercizi sicuri con il progredire delle settimane di gestazione.

Come curare il dolore al pavimento pelvico

Il dolore al pavimento pelvico in gravidanza non deve essere accettato come inevitabile: per questo è importante consigliare uno specialista in ginecologia e ostetricia o un fisioterapista del pavimento pelvico con esperienza prenatale per aiutare a eliminare il disagio. Spesso, sono consigliati allungamenti ed esercizi per rafforzare i muscoli circostanti e ridurre la pressione sui nervi e sui legamenti.

Altri modi per mitigare il disagio possono includere:

utilizzare una cintura sacroiliaca o un supporto;

agopuntura;

massaggi;

calore.

È anche importante fare attenzione a cambiare posizione lentamente e mantenere una buona postura.