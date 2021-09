Sciatalgia in gravidanza, impariamo a riconoscerla e curarla con lo specialista

Uno di questi fastidi può essere quello della sciatalgia, che in gravidanza può diventare ancora più fastidioso, doloroso e invalidante.

Se è vero che inevitabilmente la gravidanza provoca cambiamenti importanti nell’organismo femminile, dall’altra non è da dare per scontato che questi equivalga a dover sopportare tutti i tipi di dolore. In alcuni casi è infatti non solo possibile risolverli, ma anche ridurne l’entità o addirittura prevenirli, com’è appunto il caso della sciatalgia in gravidanza.

Per capire meglio questa condizione abbiamo intervistato il dottor Daniel Di Segni, fisioterapista specializzato nelle problematiche muscolo-scheletriche, che ci ha esposto quelle che sono le cause, i fattori di rischio, le cure e le terapie legate a questo tipo di disturbo.

Dottor Di Segni, cos’è la Sciatalgia e cosa si intende con questo termine?

Innanzitutto è utile fare una precisazione dal punto di vista terminologico. Quando si parla di sciatalgia si fa riferimento a un dolore che ricorda il percorso del nervo sciatico. Questo fenomeno è differente rispetto alla sciatica vera e propria. La sciatalgia, infatti, può essere un dolore nella zona del nervo sciatico così come la sciatica, ma nel caso della sciatalgia il dolore non è determinato dal nervo sciatico. Questo perché esistono delle strutture muscolari che possono mimare una compressione del nervo sciatico e che dà un dolore specifico della stessa zona d’innervazione del nervo sciatico.

Come riconoscere la sciatalgia?

Per quel che riguarda il dolore riferito alla zona del nervo, se è effettivamente un problema della schiena, questo è un dolore che partirà dalla zona lombo-sacrale e scenderà all’interno del gluteo, passerà sotto il muscolo piriforme per andarsi a dirigere verso la parte posteriore della coscia e arrivare al livello del ginocchio. A volte potrebbe scendere anche a livello del piede, ma generalmente si ferme nella zona del ginocchio.

Quali sono le cause di questa condizione?

Spesso in gravidanza si percepisce un dolore simile a quello dello sciatico, ma che in realtà viene chiamata sciatica mozza. La donna quando è in gravidanza produce relaxina, un ormone che rende le strutture legamentose, muscolari e del tessuto connettivo più elastiche. Questo può a volte provocare una condizione di irritazione legate alle articolazioni sacro iliaca che possono causare un dolore simile a quello di una sciatica, ma che si ferma tendenzialmente all’altezza del ginocchio. Per questo motivo in questo caso si parla di sciatica mozza. Altrimenti, cosa molto frequente nelle donne in gravidanza, la sciatalgia deriva da una compressione del nervo al di sotto del muscolo piriforme (il muscolo che si occupa della rotazione, soprattutto esterna, dell’anca) sotto il quale passa il nervo sciatico.

Se questo muscolo va in contrazione può andare a irritare il nervo determinando un particolare dolore. È possibile eseguire dei test specifici per capire se la causa è da individuare nel muscolo oppure no. Discorso diverso nel caso, invece, in cui vi è una vera e propria irritazione del tessuto della sciatico, che nella donna in gravidanza è molto frequente, provocata dalla postura della donna che si modifica con l’aumento del peso della pancia e determina uno spostamento dei carichi andando a generare una compressione anomala sui dischi che ha come effetto la compressione della radice nervosa del nervo sciatico.