A maniche corte o lunghe, pensata per l'allattamento o per sostenere il pancione, la camicia da notte premaman è fra i capi preferiti delle future mamme, che spesso la scelgono per la propria valigia per l'ospedale.

Perché la camicia da notte premaman è un capo utile

Durante la gravidanza, il corpo subisce numerosi cambiamenti, e spesso le donne incinte trovano più confortevoli indumenti che offrono maggiore spazio e libertà di movimento.

Le camicie da notte premaman sono progettate per adattarsi alle curve del corpo in crescita, fornendo comfort durante la notte, motivo che rende importante averle con sé in vista della permanenza in ospedale; in secondo luogo, essendo progettate con aperture aggiuntive e tessuti elastici per facilitare la vestizione, specialmente quando il pancione diventa più grande e la scelta di abbigliamento può diventare più limitata, sono un capo che può accompagnare la gestante per diversi mesi e anche dopo il parto.

Alcuni modelli, peraltro, sono pensati per offrire sostegno extra al ventre in crescita, riducendo il disagio durante il sonno, che spesso è presente, soprattutto nell’ultimo trimestre.

Molte camicie da notte premaman sono progettate anche per essere utilizzate durante l’allattamento: possono infatti avere aperture o chiusure che consentono un facile accesso al seno, rendendo l’allattamento più agevole, specialmente durante le ore notturne.

La camicia da notte durante il travaglio e il post parto

Non solo nei mesi che portano al parto, la camicia da notte premaman è un capo indispensabile anche nel momento stesso del travaglio e nel post parto.

Durante il travaglio, infatti, quando la comodità e sentirsi a proprio agio sono elementi imprescindibili per affrontare al meglio quei momenti, le camicie da notte premaman offrono spazio sufficiente per il movimento, ed è inoltre più agevole anche per medici e ostetriche, visto che è probabile che si debbano fare numerosi esami medici; consente, ad esempio, un più facile accesso al ventre per esami come il monitoraggio dei battiti cardiaci del bambino o esami interni.

Per quanto riguarda il post parto, invece, abbiamo già accennato alla praticità delle camicie da notte per quanto riguarda l’allattamento; ma sono utili anche per una migliore gestione delle perdite di sangue, o della lochiazioni, perché permettono di indossare più comodamente mutande assorbenti o veri e propri pannoloni per contenere le fuoriuscite rispetto, ad esempio, a un pigiama.

Infine, in un momento in cui i movimenti sono tutt’altro che semplici, per via dei punti, dei dolori da post parto, indossare indumenti che consentano la massima libertà possibile è importante, e le camicie da notte sono la scelta ideale per questo periodo di transizione.

Le tipologie e i modelli

Ci sono diverse tipologie e modelli di camicie da notte premaman disponibili per adattarsi alle esigenze e alle preferenze delle donne in gravidanza. In primo luogo, ci sono ovviamente modelli a maniche lunghe, corte o senza maniche, da scegliere in base alla percezione del freddo che ciascuna donna ha, e ricordando che, in ogni caso, gli ospedali sono generalmente luoghi molto caldi anche nelle stagioni invernali.

Ci sono poi camicie da notte con aperture per l’allattamento, per consentire un facile accesso al seno, rendendo il processo di allattamento più agevole e conveniente. Alcune camicie da notte premaman sono progettate con inserti o pannelli che offrono sostegno extra al ventre in crescita, aiutando a ridurre il disagio durante il sonno.

Rispetto ai tessuti, ci sono poi camicie da notte realizzate con materiali traspiranti e leggeri, che aiutano a mantenere il corpo fresco e confortevole durante la notte; ci sono invece alcuni modelli dotati di cinture o lacci regolabili che consentono di adattare la camicia alle diverse fasi della gravidanza, garantendo un comfort ottimale, oppure con tasche, che possono essere utili per tenere a portata di mano piccoli oggetti come pannolini, ciucci o telefono cellulare.

5 camicie da notte premaman da acquistare online

Questi sono alcuni dei migliori modelli di camicia da notte premaman che si possono trovare su Amazon.

1. Happy Mama camicia da notte e vestaglia

HAPPY MAMA Set Vestaglia e Camicia da Notte Premaman HAPPY MAMA propone un’alternativa decisamente più simpatica e giovanile da mettere nella valigia per l’ospedale. Si tratta di un set composto da vestaglia e camicia da notte, pensata per il pre e post-parto. Questo modello è perfetto per accogliere gli ospiti che verranno a vedere per la prima volta il neonato e come sta la mamma. Compra su Amazon Pro Apertura con bottoni

Maniche corte Contro Nessuno

2. BeMammy camicia da notte premaman

Be Mammy, Camicia da Notte Premaman Una comoda e coloratissima camicia da notte con bordo a contrasto, maniche a tre quarti, stampa all over e bottoni a pressione solo sul décolleté. Compra su Amazon Pro Bella stampa

Buon tessuto Contro Vestibilità leggermente piccola

3. Italian Fashion, camicia da notte premaman

Italian Fashion IF, Camicia da Notte Premaman Da allattamento La camicia da notte di Italian Fashion IF è realizzata in morbido cotone turchese con micro fantasia all over e si può utilizzare nel corso della gravidanza e in seguito per allattare grazie alla pratica apertura sul seno. 21 € su Amazon Pro Buon cotone morbido

Agevole l'apertura per l'allattamento Contro Un po' troppo lunga

4. Premamy camicia da notte

Premamy - Camicia Premaman Premamy firma la camicia da notte in cotone a costine con bottoni solo all’altezza del seno e orli ondulati. Si tratta di un comodo modello di pigiama per l’ospedale, perfetto anche per avviare l’allattamento materno. 27 € su Amazon Pro Tessuto morbido e leggero

Chiusura con bottoni Contro Nessuno

5. Bellivalini camicia da notte premaman