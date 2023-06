Accessori mare, cosa non può mai mancare quando si è in gravidanza

Anche in gravidanza via libera alle giornate al mare o in piscina, purché si scelgano i giusti accessori. Ecco quali sono quelli indispensabili.

L’importante, però, è prendere i giusti accorgimenti per evitare rischi inutili e attrezzarsi con i giusti accessori.

Al mare con il pancione: gli accorgimenti

Le “regole”, se così si possono definire, sono più o meno le stesse che valgono per tutti, quindi anche per le donne non incinte, con qualche eccezione, ad esempio quella di non frequentare la spiaggia nelle ore più calde.

Molta importanza la riveste, ovviamente, la crema solare, che aiuta, in gravidanza, a non far comparire il melasma, le macchie sulla pelle che si concentrano soprattutto su fronte, guance, area tra naso e labbro superiore, causato dagli estrogeni che inducono l’organismo a produrre più melanina durante la gestazione.

L’ideale è una crema senza nichel, adatta alla propria carnagione, ma che comunque non abbia un fattore di protezione inferiore a 20, da applicare almeno mezz’ora prima dell’esposizione al sole e più volte nel corso della giornata. La sera, invece, è buona norma affidarsi a un doposole.

Molto importante è anche idratarsi nella maniera corretta, bevendo almeno due litri di acqua al giorno, mentre sono da evitare le bevande zuccherate, il tè freddo, i succhi di frutta – con l’eccezione delle centrifughe casalinghe – perché aumentano il livello di zuccheri nel sangue, potendo portare a complicanze come il diabete gestazionale.

Nell’acqua, meglio prediligere quella naturale, visto che il gas contenuto nelle acque frizzanti non disseta e gonfia eccessivamente lo stomaco.

Se l’idea è invece quella di un pranzo al mare, è buona norma tenersi leggere, scegliendo cibi freschi e semplici come insalate di riso o pasta, tabulé o cous cous di verdure, e soprattutto frutta e verdura cruda a volontà, visto l’ottimo effetto saziante.

Infine, niente sforzi eccessivi: non si deve stare troppo tempo sotto al sole, in particolar modo quando si è al primo trimestre di gestazione, e sono da evitare assolutamente le ore tra le 11:30 e le 16:00, considerate le più calde.

Meglio bagnarsi i piedi, il collo e i polsi di continuo, stare sotto l’ombrellone, passeggiare sul bagnasciuga, indossare un cappello e proteggere il pancione con un pareo o un telo leggero.

Gli accessori indispensabili per andare al mare in gravidanza

A proposito di pareo e telo, rientrano senza dubbio negli accessori fondamentali per andare la mare; quali sono gli altri?

Il costume da bagno

Non è solo una questione di look: tante donne in attesa di un bambino per il mare o la piscina scelgono il costume intero, che copre la pancia ed è rinforzato per assicurare un maggiore sostegno anche al seno.

In alternativa al costume intero c’è chi anche in gravidanza preferisce il bikini, magari con slip a vita alta, che coprono la pancia con stile.

Ci sono poi i tankini, via di mezzo tra un bikini e un costume intero, composto da due pezzi, gli slip e una canotta più o meno ampia con un reggiseno integrato, che consente di non doversi spogliare completamente. Una scelta che può rivelarsi particolarmente comoda per le donne in gravidanza.

I cappelli

Il sole dà tanti benefici alle future mamme, a patto, però, di prenderne la giusta quantità e di limitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata.

Un rimedio per non rimanere a lungo sotto il sole cocente è l’utilizzo di un cappello: di tessuto o di paglia, meglio se a falda larga, ripara dai raggi del sole e dà sollievo anche alle donne in gravidanza.

La borsa mare: cosa non deve mancare

Per affrontare la vita spiaggia, nella borsa mare di una donna in gravidanza (ma il consiglio vale per tutti) non devono mancare una buona crema solare e tanta, tanta acqua. Per mantenerla fresca si possono acquistare delle borse frigo dove mettere anche della frutta fresca (ben lavata) da consumare nell’arco della giornata anche per combattere l’eventuale nausea.

Ecco una lista di accessori che potete trovare su Amazon.

1. Tofern costume da bagno premaman

Tofern Costume da Bagno Premaman Intero Il costume da bagno intero Tofern è in tessuto di nylon premium, altamente elastico, confortevole, traspirante, leggero e morbido, e ha bretelle regolabili per non segnare sulle spalle e abbracciare il seno in maniera confortevole. Compra su Amazon Pro In tessuto di nylon premium, altamente elastico, confortevole, traspirante, leggero e morbido

Bretelle posteriori regolabili Contro Nessuno

2. Crema solare Officina Naturae

Crema solare Officina Naturae Crema ideale per le pelli chiare e per le prime esposizioni, senza parabeni e filtri chimici, arricchita con olio di jojoba, argan, mandorla, lino ed estratto di mela cotogna. 21 € su Amazon Pro A rapido assorbimento

Ultra leggera Contro Crea una patina bianca

3. VDSOW 2 Pezzi Pareo Mare Donna

VDSOW 2 Pezzi Pareo Mare Donna VDSOW vende una coppia di parei, bianco e nero, lunghi 140 cm, larghi 50 cm, personalizzati con laccetti, regolabili per girovita fino a 127cm, che si adattano perfettamente alle forme anche delle donne in gravidanza. 10 € su Amazon Pro Lunghi 140 cm, larghi 50 cm, personalizzati con laccetti, regolabili per girovita fino a 127cm.

In chiffon Contro Nessuno

4. FURTALK Unisex Cappello Panama a Tesa Larga

FURTALK Unisex Cappello Panama a Tesa Larga Il Cappello Fedora in paglia ha una forma classica e la tesa non floppy e rigida, un taglio neutro, e una fascia interna per il sudore. Compra su Amazon Pro Lavorato artigianalmente

Ha una fascia interna per il sudore Contro Nessuno

5. AIREE FAIREE Borsa Mare