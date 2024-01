Come si vestiranno le donne in attesa nella bella stagione? Ecco le tendenze più in voga nell'abbigliamento premaman primavera/estate.

Anche chi si occupa di fashion oggi riserva un’attenzione particolare alle donne in attesa, tanto che anche i più famosi colossi di abbigliamento low cost hanno sezioni dedicate al premaman sia negli store fisici che online; lungi dall’indossare abiti informi e jeans anonimi, oggi l’abbigliamento premaman risponde in pieno alle tendenze del momento, pur riuscendo allo stesso tempo a far sentire comode e a proprio agio le gestanti.

I look premaman non si limitano al basico abbinamento T-shirt e leggings, ma si spazia tra jeans, gonne, maxi abiti che danno alla futura mamma una piacevole sensazione di comfort ma contemporaneamente non la fanno sentire “tagliata fuori” da ciò che è trendy e glamour.

Soprattutto in vista dell’arrivo della bella stagione: anche se manca ancora qualche mese, le future mamme devono pensare ad adattare il proprio guardaroba a quando il pancione si farà più ingombrante, e, riposti maglioni e felpe, infatti, si lascia finalmente posto agli abiti, alle gonne, ai pantaloncini, alle camicette o ai pantaloni di cotone.

Ma per sapere quali saranno le tendenze più in voga per la primavera/estate 2024, ecco quali saranno i capi premaman che non potranno proprio mancare nei guardaroba delle donne in attesa.

Le tendenze moda premaman primavera/estate 2024

Come detto, la moda premaman continua a evolversi, abbracciando stili contemporanei e innovativi che mettono in risalto le forme in crescita del corpo durante la gravidanza. Per la bella stagione 2024 alcune delle tendenze preannunciate sono queste.

Colori pastello e stampe floreali

La primavera è spesso associata a colori tenui e freschi, e il 2024 non fa eccezione, soprattutto visto che il Peach Fuzz è stato eletto color Pantone dell’anno. I colori pastello come rosa cipria, azzurro cielo e giallo tenue saranno quindi protagonisti nei guardaroba premaman. Le stampe floreali, intramontabili durante la primavera, saranno particolarmente popolari, aggiungendo un tocco di femminilità e gioia alla moda premaman.

Abiti flowy e tagli ampi

La comodità è fondamentale durante la gravidanza, e per la primavera/estate 2024, gli abiti flowy e i tagli ampi saranno in cima alle preferenze. Vestiti leggeri e fluttuanti consentiranno alle future mamme di muoversi liberamente e sentirsi a loro agio senza sacrificare lo stile.

Jeans premaman

Un grande classico che non può mai mancare nel guardaroba, neppure in gravidanza. Però i jeans premaman saranno rivisitati con design innovativi e dettagli funzionali. Cinture elastiche regolabili, pannelli laterali in maglia e tessuti elasticizzati garantiranno un comfort ottimale senza rinunciare all’eleganza. Il denim sarà declinato in tonalità fresche, dalla classica tonalità del blu chiaro a nuance più moderne e audaci.

L’active wear premaman

Con questo termine si definisce in generale tutto ciò che appartiene allo stile sportivo e casual. Con un’attenzione crescente alla salute e al benessere durante la gravidanza, l’active wear premaman avrà un ruolo di primo piano. Leggings, top e giacche sportive progettate per adattarsi alle esigenze delle donne in gravidanza offriranno supporto e stile per le future mamme attive.

Gli accessori

Gli accessori giocano un ruolo cruciale nel completare un look premaman proprio come accade con qualsiasi altro outfit. Grandi occhiali da sole, cappelli alla moda e borse capienti saranno accessori must-have per la stagione. Scarpe comode, come sneakers alla moda o sandali con zeppa, saranno scelte ideali per garantire stile e comfort.

Intimo

Anche l’intimo riveste un ruolo fondamentale per far sentire a proprio agio una donna incinta. Quello premaman si sta evolvendo, offrendo design innovativi che combinano supporto e stile. Reggiseni senza cuciture, mutandine in tessuti traspiranti e pigiami coordinati saranno scelte popolari per le future mamme che vogliono sentirsi bene anche nei momenti di relax.

7 capi premaman primavera/estate da acquistare

Vediamo quindi alcuni dei capi maggiormente di tendenza da acquistare se siete in attesa per questa primavera/estate

1. Esprit jeans premaman

Esprit Maternity Jeans Premaman I jeans premaman di Esprit sono contemporanei e di tendenza: sono un classico jeans a 5 tasche dal lavaggio chiaro, che presentano però una fascia in vita che si adatta al crescere del pancione. 48 € su Amazon Pro La cintura si trova sopra la pancia e può essere regolata all'interno tramite l'occhiello in gomma

È un classico jeans a 5 tasche Contro Nessuno

2. KOJOOIN abito elegante premaman

KOJOOIN Abito Premaman KOJOOIN propone un elegante abito premaman con maniche lunghe e collo alto, adatto alla primavera, con cuciture in grado di seguire le forme del corpo e di adattarsi alla crescita del pancione. Compra su Amazon Pro Le pieghe sui lati dell'abito possono allungarsi per seguire il crescere del pancione

Adatto alle cerimonie Contro Nessuno

3. Leggings Be Mammy

Prezzo super Be Mammy - Leggings Premaman Per gli amanti della praticità Questi leggings sono morbidi, elastici e non irritano assolutamente la pelle. Disponibili in tantissimi colori, possono arricchire il guardaroba delle future mamme abbinandosi a camicie, maglioni lunghi o vestiti per una vestibilità ultra comoda. Compra su Amazon Pro Leggings a vita alta pensati per accompagnare durante tutta la gravidanza

Disponibili in 10 colori

Taglie disponibili: dalla S alla 4XL

94% Cotone, 6% Elastan Contro Nessuno

4. Sneakers Adidas

Adidas Alphaedge +, Sneakers Donna Queste sneakers Adidas sono realizzate con materiali in parte riciclati, hanno calzata regolare, chiusura con lacci, una morbida tomaia in materiale sintetico e l'intersuola Bounce, per essere adatta per camminate o running. 75 € su Amazon Pro Realizzate con materiale in parte riciclati

Intersuola Bounce Contro Nessuno

5. Vestito Asimmetrico Donna Imperial

Vestito Asimmetrico Donna Imperial Questo è un elegante abito floreale con orlo asimmetrico con materiale elastico studiato per essere semplice ma confortevole e per adattarsi a tutte le fasi della gravidanza. 15 € su Amazon Pro Materiale leggero ed elasticizzato

Si adatta a tutte le fasi della gravidanza Contro Nessuno

6. LAPASA Magliette maternità Pacco da 3

LAPASA Magliette maternità Pacco da 3 Queste magliette leggere, a mezza manica, sono realizzate con una miscela elastica di cotone, modal e spandex, soffice come una piuma per avvolgere delicatamente il pancione in crescita. Ideali per l'abbigliamento di tutti i giorni. 39 € su Amazon Pro Morbido materiale

Traspirante e leggere, si asciugano rapidamente Contro Nessuno

7. Gratlin Mutandine per Gestante Slip Premaman