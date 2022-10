Le migliori scarpe con rotelle per bambini

Le scarpe per bambini devono accompagnare le diversi fasi della crescita. Per questo è possibile orientarsi tra diversi modelli, con materiali e design differenti.

Negli ultimi anni, ad esempio, nella fascia 0-6 stanno spopolando le scarpe con le rotelle, sportive e stilose allo stesso tempo. Queste scarpe possono unire il desiderio dei bambini di giocare, ma allo stesso tempo di avere un’adeguata protezione ai piedi. Scopriamole insieme.

Le scarpe con rotelle per bambini

I bambini amano le scarpe con rotelle per unire comodità e gioco ai loro outfit. Con design classico, in tanti colori e modelli diversi, le scarpe con rotelle soddisfano le esigenze dei più piccoli di giocare all’aria aperta, ma soprattutto di divertirsi.

Le rotelle possono essere estraibili e trasformano in qualsiasi momento la scarpa in veri e propri pattini. Dall’aspetto esteriore di una sneakers, le rotelle alloggiano all’interno della scarpa e non sembrano molto diverse da quelle classiche.

Ci sono tantissimi modelli, da quelle con colori più vivaci a quelle con materiali più resistenti per assicurare il massimo comfort.

I benefici delle scarpe con rotelle per bambini

A dispetto di quanto si possa pensare, le scarpe con rotelle possono avere diversi benefici sulla crescita dei bambini. Infatti, lo aiutano nell’apprendimento della coordinazione e nei movimenti. Le rotelle non devono essere per forza indossate. Ci sono modelli che consentono di toglierle, a seconda dell’utilizzo che se ne deve fare.

Queste calzature rappresentano anche un ottimo sostituto dei pattini o dei roller blade che possono essere molto più pericolosi. Così facendo, il bambino ha modo di fare allenamento, anche quando è in giro per una passeggiata con i genitori.

Sicurezza e rischi

Le scarpe con rotelle per bambini non hanno creato poche polemiche. Infatti, sono assolutamente sconsigliate per l’utilizzo quotidiano. Queste calzature sembrano delle classiche scarpe da ginnastica, ma non consentono il normale movimento della camminata.

L’utilizzo è da intendere come un momento di gioco e di divertimento per il bambino. Quindi, per evitare urti o cadute, è consigliabile evitare di indossarle tutti i giorni.

Un buon modo di prevenire eventuali cadute inaspettate è quello di dotare il piccolo di ginocchiere, gomitiere e di caschi a norma, nonché di portarli in luoghi aperti e ampi per divertirsi con le sue nuove scarpe.

Esistono anche le apposite piste per il pattinaggio o per chi usa skateboard: potrebbero essere un ottimo modo per cominciare, anche perché le scarpe con rotelle sono disponibili per bambini dai 3 anni in su.

Attenzione, però, perché il piede non si appoggia mai completamente al terreno. Quindi, le scarpe con rotelle possono portare mal di schiena se utilizzate come scarpe normali, perché non rappresentano un appoggio stabile.

Scarpe con rotelle: le migliori 3 da acquistare online

Ecco le migliori 3 scarpe con rotelle che abbiamo selezionato per voi da Amazon.

La nuova generazione Breezy Rollers - Scarpe con Rotelle per bambini con Ruota Posteriore Retrattile Ideale per i più sportivi Le scarpe con rotelle di nuova generazione. Sono trasformabili, con una ruota posteriore nascosta nel tallone, possono diventare delle sneakers per camminare. 59 € su Amazon Pro Vestibilità perfetta e design moderno

Trasformabili: una ruota posteriore nascosta nel tallone Contro Non adatte ai più piccoli: numeri disponibili a partire dal 29

I più glamour Superkids - Scarpe con Rotelle per bambini con LED e Ricarica USB Ideali per la città e anche di sera Un regalo perfetto per i bambini. Le ruote sono silenziate e garantiscono una planata fluida e silenziosa. Queste scarpe con rotelle brillano e sono alla moda quando si cammina. Da non perdere. 34 € su Amazon Pro Disponibile in 11 modelli diversi

Colorate Luci LED: l'interruttore è nascosto nel velcro sul lato della scarpa

Multi stile: una ruota, due ruote

USB Ricarica: durata luce 8 ore Contro Nessuno