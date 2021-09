Proiettore per bambini, ideale per creare un'atmosfera rilassante in cameretta

Per un sonno ristoratore, senza risvegli e in assoluto relax, il proiettore per bambini è l'oggetto che non può mancare nella cameretta. Tutti i benefici e le migliori 6 proposte da acquistare online.

Usato principalmente per creare un’atmosfera soffusa e rassicurante all’interno della stanza dedicata al sonno del bimbo, il proiettore di luce apporta notevoli benefici non solo a livello psichico ma anche fisico dei bambini. Scopriamo le tipologie migliori da acquistare direttamente online.

I benefici di un proiettore per bambini

I proiettori per bambini diffondono una luce non troppa luminosa che contribuisce a rendere rilassante e tranquillo il sonno del piccolo. Inoltre, consente ai genitori di entrare nella cameretta, per il controllo di routine, senza disturbare il sonno del bambini accendendo una luce più forte.

Sono utili anche durante la poppata notturna: la mamma non avrà la necessità di accendere altre fonti luminose ma potrà rimanere in un ambiente ovattato e sereno per il bebè.

Ma oltre alla praticità, questi oggetti sono utili perché favoriscono nel bimbo:

maggiore rilassamento grazie alla luce soft emessa dal proiettore;

un sonno continuo e minori risvegli notturni;

in caso di risvegli notturni il bimbo non si troverà mai in un ambiente totalmente buio e quindi, potrà riconoscere l’ambiente familiare che lo circonda senza spaventarsi.

Infine, il proiettore darà un tocco di colore in più alla camera del bambino.

Le tipologie di proiettori per bambini

Sono diversi i modelli di proiettori per bambini che negli ultimi anni hanno accompagnato il sonno dei più piccoli. Le tipologie disponibili sul mercato prevedono diverse soluzioni di alimentazione:

a batteria : può essere ricaricata anche grazie a un cavo USB. In questo caso, il modello sarà molto apprezzato anche fuori casa, in viaggio;

: può essere ricaricata anche grazie a un cavo USB. In questo caso, il modello sarà molto apprezzato anche fuori casa, in viaggio; a corrente: sono le classiche lampade che necessitano di una presa elettrica per funzionare. Ideali da posizionare in camera.

La scelta tra i due modelli dipenderà, più che altro, da quella che è la collocazione che si cerca per la lucetta notturna. Ad esempio, se si vuole posizionare il proiettore vicino alla culla del bambino ma non ci sono nei dintorni prese di corrente, la scelta migliore sarà quella di un proiettore a batteria.

I proiettori permettono di proiettare sulle pareti o sul soffitto infiniti giochi di luce che si possono scegliere tra costellazioni, supereroi, principesse o animali.

Unica accortezza, da avere, per la scelta del proiettore, è di considerare la distanza dell’oggetto dalla superficie sulla quale si andrà a proiettare la luce. Se la distanza sarà troppo lontana le immagini saranno sfocate, invece se la distanza sarà troppo ravvicinata le immagini saranno piccole.

In base al prezzo e alla disponibilità economica, si possono acquistare modelli che presentano accessori in più. Uno tra tutti riguarda il timer incorporato: una funzione che permetterà di ottimizzare i consumi nel lungo periodo, così come le diverse melodie incluse o le variazioni di luce del proiettore.

Proiettore bambini: i migliori da acquistare online

Per un sonno sereno, senza terrori notturni e incubi, le 6 migliori lampade proiettore per bambini da poter acquistare direttamente online.

Moredig - Lampada Proiettore Stelle Bambini Sonni tranquilli e sereni con il proiettore Moreding: le notti dei bambini non potranno essere che più sicure e colorate. 14 € su Amazon 16 € risparmi 2 € Pro Con interruttore della luce notturna

Con interruttore per i colori chiari, bianco, rosso, verde, blu o più colori.

4 Luci LED

8 modalità di illuminazione

Proietta un cielo notturno di luna e stelle sul soffitto o sulle pareti

Con interruttore rotante a 360° Contro Nessuno

SUVOM Lampada Proiettore per Bambini, 360° Le notti dei bambini saranno più dolci e tranquille con SUVOM, la lampada proiettore di luce e colori, ideale da posizionare nella cameretta dei più piccini e come regalo di compleanno o Natale. 18 € su Amazon Pro 6 Modalità di Proiezione

Luce notturna a luminosità regolabile

Ricaricabile USB

Proietta mappe di stelle colorate, fiori, animali e caramelle sul soffitto e sulle pareti Contro Nessuno

Lampada Proiettore Stelle con 15 Modalità di Rotazione Uno dei regali che sarà più apprezzato non solo dai bambini e neonati ma anche dagli adulti: la lampada proiettore di stelle renderà l'ambiente della camera dei piccoli confortevole e rilassante. 35 € su Amazon 38 € risparmi 3 € Pro 15 tipi di diapositive tra immagini di pianeti, stelle ecc.

15 modalità luce ondulazione rotante a 360°

Ha una funzione Bluetooth e può riprodurre qualsiasi musica

3 rumori bianchi incorporati: suoni di uccelli, ruscelli, onde dell'oceano

Predefinito 2 ore per lo spegnimento automatico Contro Nessuno

Infantino, Lampada Proiettore Lampada evolutiva La lampada notturna di Infantino ha una forma circolare e si può mettere su una superficie piana o essere agganciata alle sbarre del lettino attraverso apposite cinghie. È dotata di 3 modalità di funzionamento: luce notturna (0-12 mesi+), proiettore (6-18 mesi+), lampada (12 mesi+). 24 € su Amazon Pro Possibilità di regolare il volume delle musiche

Spegnimento automatico Contro Proiezione debole delle stelle

Proiettore per Bambini, AsperX 4 in 1 La Lampada proiettore 4 in 1 della AsperX è perfetta da utilizzare nella camera dei bambini durante la notte per agevolare il relax e il sonno dei più piccini: facile da usare, proietta un mondo fantastico e colorato sul soffitto e le pareti. 15 € su Amazon Pro 8 modalità di colore di luce notturna

Proietta: cielo stellato, sistema solare, carosello e sea world

Rotazione della base a 360°

Alimentato da 4 batterie AAA o cavo di ricarica USB (incluso) Contro Nessuno