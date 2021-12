Passeggini a tre ruote, per le passeggiate e lo sport in città e in montagna

Maneggevoli, adattabili a ogni tipo di terreno, i passeggini a tre ruote sono il mezzo di trasporto ideale per le famiglie amanti dello sport e non solo. Ecco i 5 modelli migliori da acquistare online.

In base alle esigenze personali sarà possibile scegliere il passeggino più adatto. In commercio, infatti, sono disponibili diversi modelli a tre ruote, da quelli ideali per le passeggiate in città a quelli off road. Scopriamo i pro e i contro e quali sono i migliori 5 da acquistare direttamente online.

Passeggini a tre ruote: pro e contro

I passeggini a tre ruote sono progettati per garantire un’elevata manovrabilità. Ma come ogni prodotto che si rispetti, anche questo presenta pro e contro da valutare prima dell’acquisto.

Vantaggi

Maggiore maneggevolezza.

Design più sportivo rispetto a un passeggino a 4 ruote.

Ideale per le famiglie che amano la vita all’aria aperta e gli sport come jogging o trekking.

Si può usare anche in città per avere una maggiore agilità di guida.

Svantaggi

Dimensioni ingombranti anche da chiuso.

La seduta non reversibile lo rende meno compatto.

Non può essere usato prima dei 6 mesi di vita del bebè a meno che non presenti uno schienale totalmente reclinabile orizzontalmente.

Perché preferire il passeggino a tre ruote?

Conosciuto anche come passeggino da corsa o sportivo, i modelli a tre ruote sono i preferiti dai genitori che non vogliono rinunciare all’attività fisica all’aria aperta. Ciò che differenzia questi modelli dai passeggini a 4 ruote sono sicuramente alcune caratteristiche che rendono il passeggino a 3 ruote la scelta giusta.

Agilità nella guida . La ruota anteriore grande gli permette di essere manovrato con estrema facilità su ogni tipo di terreno.

. La ruota anteriore grande gli permette di essere manovrato con estrema facilità su ogni tipo di terreno. Estremamente leggeri . Il peso piuma (7 kg) di questi passeggini assicura una sterzata agile e fluida.

. Il peso piuma (7 kg) di questi passeggini assicura una sterzata agile e fluida. Adatto allo sport . Le ruote di grandi dimensioni sono progettate per permettere al guidatore di praticare ginnastica col passeggino o trekking portando con sé anche il bebè.

. Le ruote di grandi dimensioni sono progettate per permettere al guidatore di praticare ginnastica col passeggino o trekking portando con sé anche il bebè. Ruote grandi e ammortizzate. Caratteristica che permette di usare questi passeggini su ogni tipo di terreno sia off road che in città.

Inoltre, se lo stile di vita dei genitori è avventuroso oppure la famiglia abita in zone montuose, il passeggino a tre ruote è sicuramente la scelta più appropriata perché si adatta bene a ogni tipo di superficie tortuosa (montagna, spiaggia, campagna).

5 passeggini a tre ruote da acquistare online

Ecco una selezione dei migliori 5 passeggini a tre ruote disponibili all’acquisto online con un rapporto qualità/prezzo invidiabile.

Hauck 274200 Runner 2 Passeggino Sportivo a 3 Ruote Correre insieme al proprio bebè non è mai stato così facile con il passeggino Hauck a 3 ruote: sportivo, leggero e progettato per il miglior comfort del bambino. Pro Supporta fino a 25 kg

Adatto per bambini dalla nascita (in posizione nanna) fino ai 4 anni

Ruote posteriori ad aria gonfiabili

Ruota anteriore piroettante e bloccabile

Ideale ad ogni tipo di terreno

Maniglione regolabile

Cappotta extra grande con protezione solare UPF 50+

Schienale e poggiapiedi inclinabile

cintura di sicurezza a 5 punti Contro Nessuno

Knorr-baby, passeggino da corsa per bambini Continuare a fare running o semplicemente passeggiare in assoluta libertà, il passeggino Knorr-baby è l'accessorio ideale per i genitori sportivi che non vogliono rinunciare alla corsa insieme al proprio bambino. Pro Manico regolabile in altezza

Telaio in Metallo

Baldacchino regolabile

Schienale regolabile in 3 posizioni diverse

Cintura di sicurezza imbottita a 5 punti

Freno di stazionamento posteriore

Piegabile e leggero

Adatto a tutti i terreni Contro Nessuno

Chicco Trio Activ3 Passeggino Trio 3in1 Sistema Modulare Dinamico e maneggevole ideale per uno stile di vita attivo, adatto a tutti i terreni grazie alle 3 ruote pneumatiche XL antiforatura e agli ammortizzatori posteriori regolabili. Pro Sistema modulare ideale su tutti i tipi di terreni

Car Kit: passeggino, navetta e seggiolino auto gruppo 0+

Pratico sistema di chiusura con una sola mano

I comandi sul maniglione permettono di frenare il passeggino e di attivare o bloccare la ruota anteriore

Max portabilità: + 13 kg Contro Nessuno

Baby Jogger Passeggino City Mini GT2 a tre ruote Il passeggino city mini GT2, con il nuovo design firmato Baby Jogger, è la scelta ideale per le famiglie che amano la vita all'aria aperta. Pro Ruote forever-air con sospensioni

Per chi cerca la praticità di un passeggino con una chiusura compatta ad una mano

Dotato di ampia seduta reclinabile, multi-posizione

Utilizzabile fin dalla nascita

Ampia capotta a 2 altezze e doppia posizione dotata di protezione solare UV 50+ Contro Nessuno