Mantenere la routine del metodo montessoriano in vacanza è possibile. Ecco come fare a ottenere il giusto equilibrio tra regole e libertà.

Il metodo Montessori è un enorme risorsa per i genitori che vogliono creare una routine nei bambini oltre che un punto di riferimento per la pedagogia che punta sulla complessità e le competenze dei piccoli.

Giochi e attività montessoriane fanno bene ai bambini proprio perché sono regole che comprendono, apprezzano e perfettamente in linea con i loro bisogni e desideri. Unica nota stonata: nei periodi di lungo distacco dal nido domestico come quelli estivi in cui si va in vacanza, diventa più difficile seguire questa routine, soprattutto con i bambini dal primo anno di età e fino ai 6.

Come fare dunque a mantenere un equilibrio tra la voglia di libertà che la vacanza porta con sé e la necessità di mantenere ritmi e regole dello stile pedagogico montessoriano?

Preservare ritmi e attività montessoriane anche in vacanza

Quando si va via da casa per più di due settimane come capita a molte famiglie nel periodo estivo, il timore è quello di perdere tutte le buone abitudini acquisite nel corso dell’anno: l’ora della messa a letto, la routine di nanna e pappa, ad esempio. Non nascondiamo che ci voglia molto impegno e molta attenzione per non disfare una sana routine che dovrà poi essere ripristinata una volta tornati a casa (anche se non sarà difficile: i bambini si adattano facilmente e sono molto flessibili).

Le competenze e le abitudini acquisite con il metodo Montessori che favoriscono l’apprendimento a misura di bambino possono però essere “trasportate”, esattamente con i vestiti, nel bagaglio del bebè o del bambino. Ecco qualche consiglio per l’estate o per i periodi che si trascorrono lontani dalle mura domestiche.

Il gioco individuale, a partire dall’anno di età, è una incredibile risorsa per il piccolo che imparerà successivamente a fingere (gioco simbolico), a socializzare con gli altri bambini e a interagire con la sua fantasia anche grazie ai momenti di solitudine della primissima infanzia.

Il metodo Montessori spinge molto sul contatto con la natura e sullo stimolo sensoriale per attivare alcune competenze innate del bambino e queste abitudini non dovrebbero andare in vacanza insieme alla famiglia.

Un consiglio su tutti: mettere meno giochi possibile nel bagaglio, così che il piccolo possa trovare, esattamente come fa a casa, risorse e idee nella natura che lo circonda e tanti stimoli negli elementi che incontrerà lungo il cammino: la sabbia, un albero, uno scoglio. Il cestino dei tesori montessoriano può essere realizzato con le novità che il bambino trova in vacanza: pietre, conchiglie, ricordi dell’estate e della vacanza. Non c’è bisogno che il piccolo abbia tanti giochi per riempire i vuoti, perché con le sue risorse e l’aiuto di mamma e papà può trovarne di nuove senza alcuna fatica.

Se la vacanza si protrae per più di due settimane, si potranno inoltre replicare molte delle regole che chi segue il metodo Montessori già ha ben presente a casa: