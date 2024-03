E, ancora, come organizzare un soggiorno che sia realmente rilassante e divertente sia per i bambini che per i genitori?

Le migliori destinazioni dell’estate 2024 per le vacanze con i bambini

Partiamo parlando di mete e ricordando come potenzialmente ogni località, di mare, di montagna, collina, villeggiatura o città d’arte, può essere la destinazione ideale per delle vacanze con bambini. Le vacanze estive non devono essere necessariamente al mare e i benefici del sole possono essere tali anche in montagna o in altre località. Meglio scegliere la destinazione delle vacanze con i bambini partendo dai propri gusti e dalla possibilità di organizzare un soggiorno in linea, anche tenendo conto dell’età dei bambini, con le proprie esigenze.

Idee per vacanze al mare

Tanto la costa adriatica tanto quella tirrenica e in generale tutto il Mediterraneo presentano destinazioni molto suggestive per le vacanze con i bambini.

Qualche esempio per l’estate 2024? L’Abruzzo, con località come Tortoreto, è una scelta di grande successo perché, oltre ad aver ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu e della Bandiera Verde, presenta strutture alla portata dei bambini in un contesto particolarmente piacevole e rilassante. Altre idee da prendere in considerazione sono l’Isola d’Elba (con la spiaggia di Marina di Campo) e Peschici in Puglia a nord del Gargano con le spiagge di Baia Jalillo, la spiaggia di Zaiana, la spiaggia di Mannacora e la spiaggia di Procinisco. Anche la Sardegna non delude con, tra le altre, San Teodoro e le sue spiagge bianche con acqua cristallina e fondali bassi.

Per chi volesse recarsi all’estero le mete più gettonate per l’estate 2024 sono la Corsica, la Costa Brava (Barcellona), Tenerife (Spagna) e Cefalonia (Grecia).

Idee vacanze in montagna

Anche chi ama la montagna può trovare una grande abbondanza di mete dove andare in vacanza quest’estate. Le mete consigliate per i bambini, potendo trovare boschi e spazi aperti nei quali vivere esperienze divertenti ed emozionanti, sono Valdieri (Piemonte), Laghi di Fusine (Friuli-Venezia Giulia), Selvino (Lombardia), Gressoney (Valle d’Aosta), Canazei (Trentino) e Zambla Alta (Lombardia).

Idee vacanze nelle città d’arte

D’estate le città si svuotano e questo può essere il periodo dell’anno migliore per visitarle, anche con i bambini. Assisi, Venezia, Genova, Torino, Firenze, Ravenna, Milano, Roma, Napoli, Cagliari e Palermo sono solo alcune delle mete italiane da visitare in estate.

Idee vacanze parchi divertimento

Parlando di vacanze con i bambini perché non organizzare di visitare (per uno o più giorni) uno dei tanti parchi divertimento, parchi avventura e parchi naturali per bambini presenti in tutte le regioni d’Italia? Dai più noti Gardaland (Veneto), Mirabilandia (Emilia Romagna) e Italia in Miniatura (Emilia Romagna) passando per l’Aquapark Ondablu di Tortoreto Lido (Abruzzo) all’Acquazzurra di Metaponto (Basilicata) passando per il Nuovo Aquafan di Praia a Mare (Cosenza), Zoomarine (Lazio) e l’Aquafantasy (Sardegna) le alternative di certo non mancano.

Vacanze con bambini piccoli e neonati: dove andare?

I bambini piccoli hanno necessità particolari e quando si sceglie la destinazione per le vacanze è doveroso tenerne conto. Innanzitutto organizzando una vacanza a misura di neonato e non pretendendo che sia il piccolo ad adattarsi a strutture, viaggi e orari degli adulti. Un’idea in questo senso può essere quella di prendere una casa vacanze (magari condividendola con altri amici con figli della stessa età) in modo da ricreare un clima e dei ritmi familiari ma in località di villeggiatura dove riuscire a rilassarsi e divertirsi.

Qualunque sia la meta per le vacanze con bambini piccoli e neonati è fondamentale mettersi nei loro panni e prevedere in qualsiasi momento del soggiorno (dal viaggio ai momenti di riposo) attività e distrazioni da fargli fare e che siano piacevoli e divertenti per tutti.

5 consigli per andare in vacanza sereni con i bambini

1. Il viaggio

Quando si tratta di viaggiare con i bambini è indispensabile porre attenzione al mezzo di trasporto. Sia come comodità che come tipologia di bagaglio che è possibile portarsi dietro. A seconda della distanza e della durata, infatti, il viaggio può essere un’esperienza faticosa e potenzialmente stressante. Se si viaggia in auto, per esempio, è utile prevedere delle soste per interrompere la noia e la fatica. Il consiglio è quello di scegliere la destinazione anche in funzione di questo aspetto e di partire quando i bambini sono riposati.

2. Ritmi e orari

Le vacanze sono un momento di riposo e sebbene gli orari che i bambini seguono durante il resto dell’anno siano finalizzati a farli stare bene è possibile prevedere delle eccezioni. Nei primi giorni ci può stare di mantenere gli stessi orari ma poi gradualmente e comunque secondo le esigenze, lasciare un po’ più di libertà in nome del divertimento. Attenzione anche ai ritmi: va bene voler fare tante cose, ma se l’andare in spiaggia o il visitare quel monumento deve diventare quel giorno motivo di stress per tutti forse meglio evitare,

3. Un programma potenzialmente da non rispettare

Le vacanze con i bambini non sono come quelli di soli adulti per cui si può lasciare ampio spazio all’improvvisazione. Il consiglio è quello di prevedere una bozza di programma di cosa fare ogni giorno prevedendo giornate di totale relax e una certa flessibilità di rimandare attività o decidere di rinunciarvi completamente. Meglio fare meno ma essere tutti più sereni che imporsi un programma intenso pieno di cose da fare che si rivelerebbero solo stancanti e pesanti.

4. Salute e sicurezza

Prima di partire per le vacanze è indispensabile preoccuparsi di alcuni aspetti pratici legati alla salute e alla sicurezza. Se si viaggia all’estero verificare eventuali situazioni critiche da conoscere e prevedere un’assicurazione sanitaria. In generale prevedere in valigia prodotti per la protezione della pelle dei bambini dai raggi del sole (crema solare, occhiali, cappellini, eccetera) per prevenire scottature ed eritemi solari, l’occorrente per la loro igiene, farmaci e medicinali che assumono regolarmente, prodotti contro gli insetti, ma anche cerotti, disinfettanti e prodotti contro il mal d’auto.

5. Un’occasione per stare insieme

Le vacanze sono per molti aspetti l’unico periodo dell’anno in cui si può stare per più giorni di fila insieme ai bambini. Tutto dovrebbe ruotare intorno a questo e che si tratti di un weekend o più settimane l’importante è che la vacanza lasci in ciascuno un ricordo bello da custodire e che sia utile a migliorare il legame tra genitori e figli.