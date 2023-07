Secchiello, aquiloni, biglie e gonfiabili: quali sono i giochi da spiaggia con cui far divertire di più (in sicurezza) i bambini?

Vediamo insieme quali sono i migliori giochi da spiaggia per bambini, tenendo conto, però, di alcune regole di sicurezza fondamentali per passare un pomeriggio spensierato e senza ansie.

La sicurezza dei bambini in spiaggia

Ovviamente il primo pensiero di genitori, dei nonni o di chi accompagna i bambini in spiaggia deve essere quello di proteggerli adeguatamente: un’ottima crema solare, un cappellino e l’evitargli l’esposizione al sole nelle ore più calde sono senza dubbio le soluzioni più indicate da prendere in considerazione.

Ma ci sono anche altri fondamentali aspetti di sicurezza da tenere sempre in considerazione: ad esempio, si deve insegnare al bambino – parliamo di quelli più grandicelli – a non allontanarsi mai dai genitori, dai nonni o da chi li ha portati al mare, o in caso di spostamenti avvisarli per indicare esattamente dove andranno (sotto l’ombrellone di un amichetto, al bar della spiaggia per giocare…); naturalmente i bambini non devono essere mai lasciati soli a fare il bagno, se proprio non si vuole entrare in acqua ci si può limitare a tenerli d’occhio dal bagnasciuga, ma in ogni caso non bisogna perderli di vista e pensare di affidarsi esclusivamente al bagnino.

Ai bambini più grandi si può insegnare a orientarsi fra le file di ombrelloni, e in ogni caso, per evitare guai, occorre ricordarsi che evitare gli orari e i giorni di punta, quindi quelli in cui la spiaggia è maggiormente affollata, riduce di gran lunga i rischi di perdere i bambini.

Per quanto riguarda i giochi, invece? Quali sono i giochi migliori da portare o con cui far divertire i bambini in spiaggia?

7 giochi da spiaggia divertenti per i bambini

Per far divertire i bambini in spiaggia ci sono molti modi semplici ma davvero efficaci, a partire dal classico set con secchiello, paletta e formine, ovvero tutto l’occorrente per costruire fantastici castelli di sabbia o per scavare buche. Generalmente in commercio si trovano le retine con i set completi, a partire da quelle “base”, composte da secchiello, paletta e rastrello, per passare poi a quelle più accessoriate, con tanto di carriola, camion o barca (in miniatura, chiaramente).

Si possono poi scegliere gli aquiloni, con cui giocare da soli o in compagnia: ammirare le evoluzioni degli aquiloni sospinti dal vento è un’attività che cattura sempre l’attenzione dei più piccoli. Far danzare in aria gli aquiloni è semplice, inoltre danno un tocco di allegria al cielo e ipnotizzano grandi e bambini.

Anche il frisbee è un gioco da spiaggia divertente da fare in gruppo (con i bambini più grandi), a patto di non disturbare chi si trova vicino: i dischi volanti, se lanciati con la giusta inclinazione, viaggiano davvero veloci! Lo stesso discorso vale anche per i tradizionali giochi con la palla o le racchette: assicuratevi di praticarli senza disturbare i vicini di ombrellone.

Le biglie da far scorrere in una pista disegnata a proprio piacimento (generalmente usando il lato B!) sono un altro dei grandi evergreen per quanto riguarda i giochi sulla spiaggia; infine, impossibile non menzionare i giochi d’acqua, dai salvagenti – per i più piccoli – fino ai gonfiabili più elaborati su cui divertirsi – con la dovuta cautela – in mezzo al mare, come fenicotteri e unicorni che ormai da alcune stagioni estive “popolano” in gran numero i nostri mari.

