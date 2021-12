La guida per aiutare genitori, nonni, zii e amici alla scelta del regalo di Natale perfetto per le esigenze e le preferenze di tutti i bambini.

Ecco una selezione dei migliori prodotti dedicati alla prima infanzia tra i quali scegliere: dai giochi da tavolo ai puzzle (ottimi per stimolare l’ingegno e affinare le abilità manuali) e ai giocattoli interattivi, ideali per sviluppare la creatività e la fantasia.

Giocattoli per Natale prima infanzia: i giochi interattivi

Per la prima infanzia, ovvero i bambini sotto i 3 anni, oltre ai classici peluche si potranno scegliere i pupazzi interattivi. Si tratta di giochi consigliati a partire dai 10 mesi, con luci, suoni, canzoncine e attività perfette per stimolare la fantasia nei più piccini.

In alternativa dirigete la vostra attenzione verso libri interattivi e, se il bebè ha già più di un anno, scegliete uno dei tanti giochi educativi pensati per stimolare il linguaggio e per insegnare i versi degli animali.

Peluche Regali Neonati Pinguino con Musiche, Luci e Rumore Bianco Per un sonno tranquillo del neonato il pinguino peluche sarà la scelta migliore poiché le dolci musichette e il rumore bianco accompagneranno il bambino per l'intera notte. 38 € su Amazon Pro 10 ninnenanne classiche

Il suono del battito cardiaco e il suono naturale degli uccelli

La musica si spegne automaticamente dopo 30 minuti

5 Livelli di volume

Luce notturna con proiettore cielo stellato

Lavabile a mano

Contro Nessuno

Clementoni Winnie The Pooh First Activities, Peluche Dalla esperienza firmata Clementoni Winnie The Pooh, il morbido peluche della Disney interattivo e adatto ai neonati dai 6 mesi in poi. 23 € su Amazon Pro Età: + 6 mesi

Morbide zampette, un sonaglino interno, uno squeak nel pancino, e simpatici anelli per stimolare la manualità dei bambini

Comodo gancio, per appendere e trasportare ovunque

Meteriale: peluche Contro Nessuno

Clementoni, Conta Canestro Il canestro di Clementoni è un utile gioco da avere in casa, che occupa poco spazio e aiuta il bimbo a coordinarsi e apprendere uno sport, ma anche numeri, forme e colori, grazie al sensore ottico. 37 € su Amazon 38 € risparmi 1 € Pro Bel gioco

Ottima idea regalo Contro Si rompe facilmente

Clementoni, Baby Tavolo attività Parco degli Animali Un tavolino originale con gli animali adatto dai 12 mesi ricco di attività e giochi interattivi elettronici. I personaggi si muovono e c’è un divertente percorso con scivoli sui cui scorrono le palline. 34 € su Amazon 39 € risparmi 5 € Pro Il gioco è fatto bene

Ricchissimo di attività Contro Un po' troppo leggero

Idee per Natale: i giochi educativi per i bambini

Regalare un giocattolo educativo è importante poiché questi prodotti dedicati all’infanzia possono essere utili quando si tratta di giocare e imparare. Questa tipologia di giocattoli aiuta il bambino alla prescolarizzazione e, a seconda delle preferenze dei bambini, può riguardare diverse aree di interesse.

Alcuni bimbi potrebbero voler imparare l’alfabeto, mentre altri esprimono la loro creatività attraverso la costruzione.

Desire Deluxe 94 Pezzi Costruzioni Magnetiche per Bambini Gioco STEM I blocchi magnetici sono un regalo perfetto per bambini dai 3 anni in su, stimolano l'ingegno, la fantasia e lo sviluppo del pensiero logico-matematico. 24 € su Amazon 30 € risparmi 6 € Pro 94 pezzi in plastica ABS alimentare non tossica

Aiuta lo sviluppo mentale e motorio dei bambini

Possibilità di creare forme piane 2D o strutture geometriche 3D

Adatto dai 3 anni in su Contro Nessuno

Desire Deluxe Costruzioni per Bambini Set Tessere magnetiche - dai 3 ai 6 anni I blocchi magnetici sono un regalo perfetto per bambini dai 3 anni in su, un set di gioco che farà divertire i bambini per ore e ore, ideale come dono di Natale per bambini e bambine. 27 € su Amazon Pro Set Blocchetti Magnetici 40 Pezzi

Materiali Sicuri e Atossici, realizzati con plastica ABS

Età: dai 3 ai 7 anni

Aiuta lo sviluppo mentale e motorio dei bambini Contro Nessuno

Costruzioni Unico Plus per Bambini (+3 anni) - 120 pezzi Stimola la creatività e l'ingegno sin dalla più tenera età: le costruzioni Unico Plus sono interamente realizzati con materiale made in Italy, adatti ai bimbi dai 3 anni in su. 18 € su Amazon Pro 120 pezzi in plastica

Contiene mattoncini verdi, gialli, rossi e blu

Il coperchio della scatola è un'ottima base

Contro Non adatto per i bimbi sotto i 3 anni

Kit scientifico per Bambini Set di 21 esperimenti - Gioco STEM Ideale come regalo per i bambini dai 5 anni in sù, il set di 21 esperimenti scientifici aiuta il bimbo a comprendere le basi della chimica e del pensiero scientifico con divertimento e in totale sicurezza. 19 € su Amazon 29 € risparmi 10 € Pro Il kit scientifico per bambini propone 21 attività entusiasmanti e interessantii

21 esperimenti a base scientifica da scoprire

Età consigliata: 5+

Materiali non tossici e sicuri per i bambini Contro Nessuno

Rolimate Puzzle di Legno Montessoriano per Bambini Il puzzle Rolimate è un regalo da fare poiché aiuta i genitori a sviluppare il potenziale dei bambini in tutti gli aspetti e promuovere lo sviluppo dell'intelligenza multipla. 18 € su Amazon Pro Materiale: Legno di faggio alta qualità

9 pezzi di puzzle a forma di cubo compreso un vassoio in legno rigido

6 diversi puzzle da completare

Età: dai 2 anni

Aiuta a creare sei diverse scene di animali domestici

Contro Nessuno

Giocattoli per Natale: idee sensoriali e artistiche

Dai 3 anni in poi, per lo svolgimento di alcuni giochi e attività, si possono introdurre pastelli a cera, pennarelli, acquerelli, ma anche materiali come l’argilla, la sabbia cinetica, e qualsiasi altro materiale che supporti il bambino nell’espressione artistica e sensoriale.

Ecco alcuni consigli utili che il bambino apprezzerà di sicuro.

Rolimate Giocattolo di Martellamento in Legno per bambini 1-3 anni Esplorare il mondo con i giochi sensoriali è un'occasione che mamma e papà non potranno lasciarsi sfuggire per la crescita del loro bebè. Il giocattolo in legno Rolimate permetterà al bimbo di affinare tutti i suoi sensi in completa sicurezza. Compra su Amazon Pro Pensato per stimolare lo sviluppo uditivo, tattile e creativo dei bambini

Ideale per bambini da 1 a 3 anni

Realizzato in legno naturale e colorato con vernice a base d'acqua atossica

Privo di BPA e di ftalati

Bordi arrotondati e materiale robusto

Garantito 12 mesi Contro Non adatto ai neonati con meno di un anno

Giochi sensoriali Learning Resources, quadrati con consistenze diverse Incoraggiare il bimbo all'esplorazione con i giochi sensoriali è un modo per far crescere il bambino in tutta serenità e aiutarlo a sviluppare i 5 sensi divertendosi; I 20 quadrati dalle consistenze diverse Learning Resources svolgono proprio questa funzione. 24 € su Amazon Pro 20 quadrati con diverse consistenze

Pensati per sviluppare la sensibilità tattile, il vocabolario e le abilità di abbinamento e comunicazione

Grandezza: 6 cm

Perfetti per le mani dei più piccoli

Include anche una guida all'attività

Adatto ai bambini sopra i 3 anni Contro Nessuno

Kinetic Sand - Set Sabbia Cinetica per Bambini dai 3 anni La Kinetic Sand Set sarà uno dei giochi più amati dai bambini, originale e molto fantasioso, permette lo sviluppo sensoriale e la manualità: ottimo regalo da trovare sotto l'albero di Natale. 25 € su Amazon 29 € risparmi 4 € Pro 10 strumenti inclusi e 907 grammi di sabbia

Le sabbie rossa e blu incluse, se mescolate, danno vita a un vivacissimo viola

Sensazione tattile unica e piacevole

Età: dai 3 anni in su Contro Nessuno

Set di Pittura ad Acquerello - 6 Colori per Bambini con Tavolozza e Pennello Disegnare con il kit di acquerelli sarà entusiasmante per i bambini e per i genitori un'esperienza divertente da condividere con i propri figli. 6 € su Amazon Pro Contiene: 6 colori lavabili

Tavolozza e 1 pennello inclusi

Ideali in età prescolare

Realizzato con materiali atossici

Leggero e portatile, ideale in viaggio Contro Nessuno

Giocattoli per Natale: cavalcabili, moto e macchine

Regalare un giocattolo elettrico o a pedali come una macchinina, una moto o un cavalcabile aiuta lo sviluppo motorio e cognitivo dei più piccini.

Le macchinine, le moto e i cavalcabili hanno dimostrato di offrire ai bambini l’opportunità di sviluppare abilità di apprendimento precoce, inoltre, stimolano la fantasia e la curiosità. Di seguito, alcuni tra i modelli migliori da poter regalare ai bambini a seconda dell’età.

Peg Perego Mini Ducati Evo - Moto elettrica per Bambini Mini Ducati EVO mostra tutta la sua “EVOluzione” con caratteristiche ancora più performanti, luci, suoni, melodie, clacson e tutta la sicurezza dei materiali made in Italy. 89 € su Amazon 99 € risparmi 10 € Pro Adatta per bambini: 12 mesi 3 anni

3 ruote, funziona con batteria ricaricabile da 6 V/4,5Ah

Materiale: Acciaio, Plastica

Acceleratore e freno in un unico piede

Comprensiva di luci a LED, suoni Contro Nessuno

homcom Moto Elettrica per Bambini Max Un regalo che farà impazzire di gioia i bambini: è la moto elettrica homcom con licenza BMW, per sfrecciare come dei veri motociclisti in totale sicurezza. 83 € su Amazon Pro Materiale: lega di acciaio, polipropilene

3 ruote

Portata max 20 kg

Batteria ricaricabile 6V

Con licenza ufficiale BMW

Adatta sia in casa che all'aperto

Velocità massima di 2.5 km / h

Fari luminosi e suoni realistici Contro Nessuno

JAMARA- Auto Ped Race-Azionamento a Pedali per Bambini Una macchinina per bambini a pedali, ideali per sviluppare le abilità motorie e spazio-temporali sin da subito, la baby car è perfetta sia in spazi al chiuso sia all'aperto. 51 € su Amazon Pro Azionamento a pedali

Con specchi esterni e clacson

Età: da 1 anno in poi

Disponibile in due colori: blu o rosso Contro Nessuno

Biemme - Mercedes Push Car - Macchina a Spinta per Bambini Macchina Una macchina a spinta ideale per i bambini da un anno di vita in poi, la Biemme Car firmata Mercedes è confortevole e sicura per i bimbi più piccoli per la serenità di mamma e papà e la gioia del bebè. Compra su Amazon Pro Ruote Anteriori direzionabili tramite Barra

Età: da 1 anno in poi

2 comandi posti sul volante, uno è il clacson e l'atro riproduce 2 musica

Da usare in spazi esterni e interni Contro Nessuno

JAMARA- Unicorno Animale Cavalcabile, Multicolore, 460316 Pensato per il divertimento dei più piccini, il cavalcabile JAMARA a forma di Unicorno è anche utilissimo per lo sviluppo del senso dell'equilibrio e le capacita motorie del bimbo. 25 € su Amazon Pro Gonfiabile

Le orecchie dell'animale fungono da sostegno

Peso sostenibile fino a 50 kg

Materiale robusto e resistente

Facilmente lavabile

Età: 1 anno in poi Contro Nessuno