Moto elettrica per bambini, divertimento in sicurezza a tutte le età

Divertente, sicura e adatta sin dal primo anno di età: la moto elettrica è tra giocattoli in cima alla lista dei desideri dei bambini. I consigli per un acquisto sicuro e i 5 modelli più belli da scegliere online.

Fino a qualche anno fa, le moto elettriche per bambini erano giocattoli molto costosi che non tutti i genitori potevano permettersi. Oggi le cose sono diverse, poiché moltissimi marchi specializzati in articoli per l’infanzia hanno iniziato a proporre modelli più accessibili nei prezzi senza, però, diminuirne la cura nei dettagli né la sicurezza nei materiali utilizzati.

Scopriamo quali sono le moto elettriche per bambini migliori da acquistare direttamente sui marketplace online e a cosa prestare attenzione prima dell’acquisto.

Moto elettrica bambini: perché acquistarla?

La risposta alla domanda potrà risultare scontata, ma il primo motivo per acquistare una moto elettrica al proprio bambino o al nipotino sta semplicemente per il divertimento che ne deriverà.

Infatti, attraverso la moto elettrica, il bambino potrà sperimentare il massimo del divertimento durante il gioco quotidiano, mettendo allo stesso tempo alla prova abilità motorie importanti come:

la coordinazione ;

; l’equilibrio ;

; la percezione degli spazi.

Inoltre, utilizzando la moto elettrica il piccolo avrà la possibilità di trascorrere molto più tempo all’aria aperta, abitudine, questa, che può portare notevoli benefici nella vita del bambino.

Infine, le moto elettriche ideate per il divertimento del bebè sono progettate per permettere ai più piccoli di giocare in totale sicurezza, riducendo al minimo il rischio di incidenti, urti o cadute.

Neonato (0-1 anno) Come favorire lo sviluppo motorio del neonato (e quando preoccuparsi) Quali sono le tappe dello sviluppo motorio del neonato? Ecco cosa si può fare per favorirlo e quando invece bisogna iniziare a preoccuparsi.

Le età consigliate per la moto elettrica per bambini

Se si vuole regalare una moto elettrica per bambini un fattore chiave da tenere in considerazione prima dell’acquisto è l’età del bimbo che utilizzerà la moto giocattolo. La velocità del mezzo giocattolo, in questo caso, varierà a seconda dell’età del bambino:

+ 12 mesi : le moto elettriche adatte ai bambini di questa fascia d’età prevedono una sola velocità, che si aggira solitamente tra i 2,5 e i 3 km/h ;

: le moto elettriche adatte ai bambini di questa fascia d’età prevedono una sola velocità, che si aggira solitamente tra i ; 2 anni in su : la velocità della moto elettrica per questa fascia d’età arriva generalmente ai 4 km/h ;

: la velocità della moto elettrica per questa fascia d’età arriva generalmente ai ; 6 anni in su: per i bimbi più grandi i modelli in commercio saranno più sofisticati, con una velocità anche regolabile tramite vere e proprie marce che, in questo caso, può arrivare fino agli 8 km/h.

Inoltre, nella scelta del modello più idoneo all’età del piccolo, bisognerà considerare anche il numero di ruote della moto elettrica:

dai 12 mesi e fino ai 2 anni , i modelli consigliati sono quelli a 3 ruote ;

, i modelli consigliati sono quelli a ; dai 3 anni in su, quando il bimbo avrà raggiunto più sicurezza nei movimenti e nell’equilibrio, si potrà scegliere una moto a 2 ruote.

Shopping Triciclo per bambini, un aiuto per lo sviluppo della motricità Il primo mezzo di trasporto che permetterà al bambino di esplorare il mondo che lo circonda in completa autonomia: il triciclo. Cosa valutare prim...

Moto elettrica bambini: occhio alla sicurezza

I modelli disponibili sul mercato non sono identici tra loro; ogni moto elettrica presenta caratteristiche ben specifiche in modo da adattarsi perfettamente alle esigenze, ai gusti e alla sicurezza dei piccoli motociclisti.

Ed è proprio questo ultimo punto, la sicurezza, che distingue una moto elettrica adatta all’uso di un bambino. Quindi, prima dell’acquisto, è consigliato valutare alcuni elementi:

manubrio antiscivolo : il manubrio con rivestimento gommoso antiscivolo garantisce una presa salda durante la guida;

: il manubrio con rivestimento gommoso antiscivolo garantisce una presa salda durante la guida; paramani : non tutti i modelli ne sono dotati, ma il paramani è un elemento aggiuntivo posizionato a ridosso del manubrio che ha la finalità di proteggere le mani dei piccoli durante la guida, in modo che siano al riparo da eventuali cadute o urti;

: non tutti i modelli ne sono dotati, ma il paramani è un elemento aggiuntivo posizionato a ridosso del manubrio che ha la finalità di proteggere le mani dei piccoli durante la guida, in modo che siano al riparo da eventuali cadute o urti; pedana poggiapiedi : lo spazio su cui poggiare i piedi dei bambini dovrà essere abbastanza ampio da permettere una maggiore stabilità, nonché sicurezza durante l’utilizzo del giocattolo elettrico;

: lo spazio su cui poggiare i piedi dei bambini dovrà essere abbastanza ampio da permettere una maggiore stabilità, nonché sicurezza durante l’utilizzo del giocattolo elettrico; raggio di sterzata ridotto : questa caratteristica consente ai bimbi di pilotare la moto con maggiore facilità e controllo, in modo particolare se la moto viene utilizzata in un ambiente piccolo come può essere l’interno di un’abitazione;

: questa caratteristica consente ai bimbi di pilotare la moto con maggiore facilità e controllo, in modo particolare se la moto viene utilizzata in un ambiente piccolo come può essere l’interno di un’abitazione; parabrezza : utilissimo nel caso in cui la moto elettrica venga utilizzata prevalentemente all’aperto. In tal modo i bambini saranno protetti da vento ma anche da cadute accidentali;

: utilissimo nel caso in cui la moto elettrica venga utilizzata prevalentemente all’aperto. In tal modo i bambini saranno protetti da vento ma anche da cadute accidentali; fasce in gomma per le ruote: per garantire una maggiore aderenza su alcuni tipi di pavimenti come piastrelle o parquet, molti modelli includono delle apposite fasce in gomma rimovibili che, una volta legate alle ruote della moto, permettono stabilità e comfort nella guida.

In ultimo, verificare che la moto scelta sia provvista di marchio CE. Come specificato anche dal Ministero della salute:

Per ogni giocattolo i fabbricanti redigono una dichiarazione CE di conformità con la quale si assumono la responsabilità della regolarità e appongono, secondo quanto previsto dalla direttiva, la relativa marcatura CE. Anche se il marchio CE non garantisce da tutti i rischi è fortemente sconsigliato l’acquisto di giocattoli che ne sono sprovvisti.

Moto elettrica bambini: 5 da acquistare online

Chicco Vespa per Bambini Primavera Rossa, 1-3 anni Divertirsi non è mai stato così bello con la Vespa per Bambini della Chicco: sicurezza e qualità dei prodotti è la prerogativa di questo gioco cavalcabile. 34 € su Amazon 49 € risparmi 15 € Pro Materiale: plastica

Età: 1-3 anni

Pannello elettronico con dettagli e suoni

Ruote di supporto rimovibili Contro Nessuno

homcom Moto Elettrica per Bambini Max Un regalo che farà impazzire di gioia i bambini: è la moto elettrica homcom con licenza BMW, per sfrecciare come dei veri motociclisti in totale sicurezza. 78 € su Amazon Pro Materiale: lega di acciaio, polipropilene

3 ruote

Portata max 20 kg

Batteria ricaricabile 6V

Con licenza ufficiale BMW

Adatta sia in casa che all'aperto

Velocità massima di 2.5 km / h

Fari luminosi e suoni realistici Contro Nessuno

Peg Perego Mini Ducati Evo - Moto elettrica per Bambini Mini Ducati EVO mostra tutta la sua “EVOluzione” con caratteristiche ancora più performanti, luci, suoni, melodie, clacson e tutta la sicurezza dei materiali made in Italy. 89 € su Amazon 99 € risparmi 10 € Pro Adatta per bambini: 12 mesi 3 anni

3 ruote, funziona con batteria ricaricabile da 6 V/4,5Ah

Materiale: Acciaio, Plastica

Acceleratore e freno in un unico piede

Comprensiva di luci a LED, suoni Contro Nessuno

homcom Motorino Elettrico per Bambine Tre Ruote velocità 3Km/h La moto elettrica per le bambine più trendy che esista: confortevole, agile e sicura su strada, il regalo perfetto che accompagnerà le giornate delle più piccole per un divertimento assicurato. 125 € su Amazon Pro 3 ruote

Materiale: PP, metallo

Comprende: 2 pulsanti per i suoni, una manopola per il volume e un fanale

Velocità massima limitata di 3km/h

Durata batteria carica: 45 minuti

Tempo di ricarica della batteria: 8-12 ore

Dotata di un bauletto per riporre giocattoli

Età consigliata: 3 anni

Carico max: 25 kg Contro Nessuno