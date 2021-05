Giochi cavalcabili per bambino, perché sono così divertenti?

Dalle forme e dai colori più diversi, semplici e multifunzionali: i giochi cavalcabili per bambino rappresentano la scelta giusta per il divertimento sia in casa sia all'aperto. I migliori 6 da acquistare online.

Sul mercato sono presenti in diverse forme e materiale, scopriamo l’importanza di averne uno in casa ma anche outdoor e quali sono i migliori modelli da acquistare direttamente online.

Perché comprare un cavalcabile per bambino?

I giochi cavalcabili sono la scelta ideale per il divertimento assoluto del bambino ma non solo, offrono a chi ne fa uso, anche diversi benefici a livello psicofisico come:

sviluppo delle capacità motorie;

coordinazione dei movimenti;

sviluppo e miglioramento dell’equilibrio;

rafforzamento dell’autostima;

sviluppo della consapevolezza fisica e maggior controllo del corpo;

sviluppo delle capacità relazionali;

sviluppo della fantasia e creatività.

Inoltre, i cavalcabili sono perfetti da usare sia in casa quando il tempo non permette di giocare all’aperto sia per attività outodoor in compagnia degli amichetti e dei genitori.

Tipologie di cavalcabili per bambino

In sella a biciclette, trenini, motociclette, cavalli e macchinine dalle forme, colori e materiali diversi, con i cavalcabili i bambini si divertono a esplorare l’ambiente che li circonda, muovendosi autonomamente. In commercio esistono diverse tipologie indicati per diverse fasce d’età:

i carrellini cavalcabili primi passi : ottimi a partire dal primo anno di età, quando ancora il bimbo non è in grado di camminare in autonomia. Sono dotati di uno schienale con il manico che può essere utilizzato anche da un adulto per spingere il bebè ma anche dal bimbo stesso per imparare a camminare;

: ottimi a partire dal di età, quando ancora il bimbo non è in grado di camminare in autonomia. Sono dotati di uno schienale con il manico che può essere utilizzato anche da un adulto per spingere il bebè ma anche dal bimbo stesso per imparare a camminare; cavalcabili in legno : sono i classici intramontabili cavalli a dondolo completamente in legno atossico e molto resistente. Da usare dai 12 mesi ;

: sono i classici intramontabili completamente in legno atossico e molto resistente. Da usare ; i tricicli e le bici senza pedali sono consigliati a partire dai 2 anni quando il bambino è completamente autonomo;

e le sono consigliati a partire dai quando il bambino è completamente autonomo; i cavalcabili multifunzione: le varie funzioni disponibili in questi modelli di giochi consentono di seguire al meglio la crescita del bambino poiché si adattano all’età. Alcuni modelli hanno delle “funzioni” creative aggiuntive come luci, suoni, melodie, offrendo al bambino un divertimento ancora più intenso.

I cavalcabili possono essere usati dai 12 mesi di vita (per alcune tipologie) e solitamente sino al compimento dei 3 o 4 anni di età.

Cavalcabili per bambino: accorgimenti e sicurezza

Questi giochi sono consigliati a partire da quando il bebè inizia a muovere i suoi primi passi, orientativamente a partire dai 12 mesi di vita. Sempre sotto la stretta sorveglianza dei genitori e grazie a un appoggio sicuro, i bimbi riusciranno ad acquisire un maggiore controllo sul proprio corpo nonché la fiducia necessaria a lasciarsi andare.

Ma prima di acquistare un cavalcabile è sempre bene soppesare alcune caratteristiche affinché il gioco risulti idoneo e sicuro per il bambino. In particolare, gli accorgimenti da valutare riguarderanno:

il materiale usato per la fabbricazione e l’impiego le materie prime: il legno è un materiale più ecologico e sicuro per i bimbi ma sul mercato esistono anche cavalcabili realizzati in plastica;

usato per la fabbricazione e l’impiego le materie prime: il legno è un materiale più ecologico e sicuro per i bimbi ma sul mercato esistono anche cavalcabili realizzati in plastica; la robustezza e la resistenza del prodotto che deve fungere da appoggio per il bambino ancora instabile sulle proprie gambe;

del prodotto che deve fungere da appoggio per il bambino ancora instabile sulle proprie gambe; il giocattolo non deve presentare né angoli né spigoli appuntiti che potrebbero compromettere la sicurezza del bimbo;

appuntiti che potrebbero compromettere la sicurezza del bimbo; valutare il rapporto qualità prezzo del giocattolo è fondamentale per la sicurezza del prodotto in questione.

Cavalcabili per bambino: i modelli migliori

Acquistare un gioco cavalcabile online può essere più economico senza dover rinunciare alla qualità del prodotto. Scegliendo l’opzione e-commerce si avrà anche maggiore scelta tra i modelli disponibili. Tra i tanti, abbiamo selezionato i migliori 6 da acquistare.

Clementoni - Martino Il Cavallino, Gioco Cavalcabile Prima Infanzia, 14430 Grazie alla base, il cavallino della Clementoni può essere utilizzato dai bambini più piccoli come un dondolo a tutti gli effetti. 59 € su Amazon Pro Multifunzione 3 in 1: dondolo, cavalcabile e centro attività

Insegna le prime lettere, i numeri e i nomi degli animali

Elettronico parlante

Età: 12-36 mesi Contro Nessuno

Cavalcabile - Smoby Primi Passi Maestro Balade Magic Eyes Boy Ideale per iniziare a muovere i primi passi, il cavalcabile Smoby rappresenta la scelta giusta per i bambini dai 6 mesi di vita in poi. 64 € su Amazon 89 € risparmi 25 € Pro Materiale: plastica

Multifunzione

Vano porta oggetti sotto il sedile

Cinture di sicurezza

Età: dai 6 mesi Contro Nessuno

BIKESTAR Bicicletta Senza Pedali e Triciclo (2 in 1) in Legno Passeggiare fuori casa con la bicicletta/triciclo 2 in 1 sarà un vero divertimento per i bambini, comoda, agile e leggera da manovrare per la serenità dei genitori e la felicità dei piccoli di casa. 66 € su Amazon Pro Adatta dai 18 mesi in poi

Telaio in legno leggerissimo e vernice antigraffio

Impugnatura del manubrio sicura

Materiali atossici e protezioni antiurto

Sellino regolabile in base all'altezza del bimbo

Senza pedali Contro Nessuno

Pinolino, Bill Bicicletta Senza Pedali In legno Bill è una bicicletta senza pedali prodotta da Pinolino in legno abbellita da contrasti cromatici e disegni. Ha la sella regolabile ed è consigliata per bambini dai 2 ai 5 anni. Compra su Amazon Pro Molto resistente

Rapporto qualità-prezzo

La sella è regolabile per diverse altezze Contro Nessuno

Chicco Vespa per Bambini Primavera Rossa, 1-3 anni Divertirsi non è mai stato così bello con la Vespa per Bambini della Chicco: sicurezza e qualità dei prodotti è la prerogativa di questo gioco cavalcabile. 39 € su Amazon 49 € risparmi 10 € Pro Materiale: plastica

Età: 1-3 anni

Pannello elettronico con dettagli e suoni

Ruote di supporto rimovibili Contro Nessuno