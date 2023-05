Cavalli a dondolo: perché ogni bambino dovrebbe averne uno e come sceglierlo

Se vogliamo risalire alle sue origini, la storia ci spiega che sono nati addirittura nell’antica Grecia, ma per come li conosciamo noi oggi hanno fatto la loro comparsa nel XVII secolo. È datato proprio 1610 uno conservato al Victoria & Albert Museum di Londra, forse addirittura il primo mai costruito.

Ovviamente con gli anni si sono evoluti nei materiali, nelle funzionalità e nelle forme, ma i genitori sono i primi a esservi affettivamente legati: li fanno tornare indietro nel tempo e li riportano alla loro infanzia. Ma anche ai bimbi di oggi piacciono, per questo fanno ancora parte delle camerette odierne, acquistati per farli giocare e tranquillizzarli col loro dondolìo.

Oltre a questo, come detto, ci sono molti benefici legati al loro utilizzo; vediamo quali sono i principali.

I benefici di un cavallo a dondolo per il bambino

Generalmente il cavallo a dondolo è il primo giocattolo di equilibrio che si propone ai bambini, intorno ai 9 mesi, anche se va specificato che non c’è una vera e propria età “precisa” per proporlo, considerando che ogni bambino ha i suoi tempi. Oltre a divertirsi con il dondolìo, il movimento ha anche un ottimo effetto calmante sui più piccoli, ed è quindi utile, soprattutto in caso di picchi di adrenalina.

Senza considerare poi l’importante contributo sul versante motorio e, come già accennato, sulle capacità di equilibrio. Il bambino è infatti stimolato a rimanere in equilibrio per non cadere, e quindi sarà portato a impugnare con forza i manici, usando i piedi per darsi la spinta e contraendo i muscoli del busto per sostenere la postura.

Infine, il cavallo a dondolo sviluppa la coordinazione del bimbo, aiutandolo a sincronizzare i movimenti, e stimola la sua immaginazione.

Le diverse tipologie di cavalli a dondolo

In commercio esistono ovviamente tantissimi modelli di cavalli a dondolo, e molto dipende dai gusti personali, o magari dalla scelta di acquistare un prodotto che sia “coerente” con lo stile in cui è arredata la cameretta del bambino.

In generale si possono distinguere tre principali tipologie di cavalli a dondolo:

classici : il corpo del cavallo poggia su una base formata da due assi ricurve che permettono al cavallo di dondolare;

: il corpo del cavallo poggia su una base formata da due assi ricurve che permettono al cavallo di dondolare; con ruote : alla base del telaio ci sono quattro ruote, così da permettere al bambino sia di dondolare che di muoversi per casa;

: alla base del telaio ci sono quattro ruote, così da permettere al bambino sia di dondolare che di muoversi per casa; interattivi: sono veri e propri giocattoli multifunzione, con giochi sonori e pulsanti.

Ci sono i classici cavalli a dondolo in legno, oppure altre versioni in plastica rigida – generalmente sono realizzati in questo materiale i cavalli a dondolo interattivi – o in morbidissimo peluche. E non è detto che l’animale sia sempre un cavallo: ci sono versioni, ad esempio, con elefanti o addirittura balene.

Se invece vi state domandando se ci sono delle caratteristiche imprescindibili sulla base delle quali scegliere il giusto cavallo a dondolo, ve ne possiamo elencare alcune molto importanti. È fondamentale, ad esempio, che il cavallo a dondolo abbia:

uno schienale protettivo;

una seduta larga;

una cintura regolabile;

eventuali barriere laterali (soprattutto per bimbi di età inferiore ai 3 anni);

redini non troppo lunghe (il bambino potrebbe mettersele attorno al collo);

struttura anti rovesciamento.

Anche i materiali impiegati sono ovviamente molto importanti, perché incidono in termini di stabilità e robustezza, non solo di estetica. Il legno è un materiale abbastanza robusto, ma di contro potrebbe scheggiarsi, anche se a differenza della plastica può essere più facilmente riparato. Un prodotto di qualità deve essere assemblato in modo da evitare che i componenti si stacchino o si rompano: in particolare le parti più piccole potrebbero essere ingerite.

Attenzione, infine, ai rivestimenti e alle vernici: devono essere non infiammabili e non tossici. In soccorso delle mamme, a garanzia appunto di conformità sotto quest’ultimo aspetto, ci sono specifiche certificazioni CE, che indicano proprio il rispetto delle normative europee, il superamento di test richiesti nell’industria dei giocattoli e l’approvazione di apposite commissioni che si occupano della sicurezza dei prodotti per l’infanzia.

5 cavalli a dondolo da acquistare online

Vediamo ora alcuni dei migliori modelli di cavalli a dondolo che possono essere acquistati online.

1. HOMCOM Cavallo a Dondolo Balena in Peluche

2. Deuba Elefante di Peluche a Dondolo in Legno

3. Labebe Cavallo Dondolo Legno

4. Clementoni- Martino Il Cavallino Cavalca, Dondola, Impara

5. Cavallo a dondolo “Sceriffo”