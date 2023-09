Come scegliere la giusta coperta passeggino per tutte le stagioni

In inverno, ma anche in estate, utilizzare una copertina per passeggino può rivelarsi davvero utile. Ecco i modelli migliori da acquistare.

A cosa serve la coperta per il passeggino?

In realtà, la coperta per il passeggino servirebbe anche in estate, non solo durante la stagione fredda. Non ne basta una “normale”? La risposta è certamente affermativa, ma c’è una differenza tra quella indoor e outdoor.

La prima si presenta come una classica trapuntina, mentre l’altra aderisce bene alla struttura del passeggino per garantire il massimo livello di protezione e comfort; in inverno serve per riscaldare il bimbo, soprattutto sulle gambe che risultano scoperte e quindi si raffreddano più facilmente rispetto alla parte superiore, dove oltre alla maglia c’è anche il giubbotto.

Quando piove è utile perché la maggior parte dei modelli in commercio sono impermeabili, mentre in estate le coperte da passeggino leggere offrono un’ottima protezione UV.

Le caratteristiche da valutare

Una coperta da passeggino davvero buona, a seconda della temperatura esterna, deve essere termica. D’inverno serve per fornire il giusto grado di calore al bimbo, senza riscaldare troppo o troppo poco. In estate regolarizza la temperatura, evitando che il piccolo sudi o si surriscaldi notevolmente.

Deve inoltre essere impermeabile in ogni circostanza, perché in caso di pioggia riparerà il bimbo, anche nel malaugurato caso in cui siate sprovvisti di parapioggia.

Tra gli altri dettagli che bisogna prendere in considerazione è il tipo di montaggio. La coperta deve essere agganciata ai montanti laterali, quindi bisogna controllare bene le misure.

La coperta può presentarsi come un sacco nanna da passeggino, quindi dotata anche di uno schienale rivestito e imbottito. In alternativa può essere caratterizzata solamente da un drappo di tessuto da posizionare su gambe e resto del corpo del pargolo.

Da non sottovalutare, inoltre, la qualità dei materiali, le finiture e, perché no, anche l’estetica.

Coperte per passeggino: tipologie e modelli

Certamente, nell’idea collettiva la coperta resta comunque uno degli accessori più utili per affrontare le passeggiate durante i freddi giorni invernali e, benché come abbiamo visto anche in estate risulti decisamente utile, è certamente per la brutta stagione che sono pensati la gran parte dei modelli in commercio.

Tra le tipologie di coperte per passeggino fra cui poter scegliere figurano quindi coprigambe, sacco termico, copertina, sacco a pelo, sacchi leggeri termici invernali; per la primavera e l’estate, invece, meglio puntare ovviamente su sacchi leggeri.

Generalmente parliamo, soprattutto nel caso di coprigambe e sacchi termici per passeggini, di accessori imbottiti realizzati con materiali molto resistenti al freddo, come ad esempio inserti in pelliccia. Man mano che la stagione si fa più calda, invece, e le temperature meno rigide, si può optare per una copertina per passeggino o per un sacco più leggero.

Naturalmente, la cosa importante da valutare è il benessere del piccolo, che non deve essere troppo scoperto in inverno ma neanche troppo coperto in estate.

3 coperte impermeabili da acquistare online

Ecco alcuni dei modelli di coperte impermeabili migliori che si possono trovare su Amazon.

1. Janabebe coperta passeggino

Janabebe, Sacco coperta bambino Si tratta di una coperta universale e reversibile, disponibile in moltissimi colori, che si adegua alla maggior parte dei passeggini, ma anche a ovetti, seggiolini auto e marsupi porta bebè. Il tessuto esterno in cotone stampato vanta un trattamento impermeabile e antifreddo. 43 € su Amazon Pro Materiali buoni

Caldo e pratico Contro Non adatto a tutti i passeggini

2. MHOYI Coprigambe Passeggino Universale

MHOYI Coprigambe Passeggino Universale MHOYI propone un coprigambe impermeabile con una morbida fodera interna in pile pesantemente imbottita per il massimo comfort. La cerniera centrale lo rende facile da aprire e funge da copriletto, coperta per passeggino o fasciatoio, ed è dotato di tacche posizionate per una regolazione flessibile che si adatta facilmente al passeggino. La fodera termica è impermeabile e antivento, facile da attaccare e rimuovere dal passeggino. 23 € su Amazon Pro Morbida fodera interna in pile

La cerniera centrale lo rende facile da aprire e funge da copriletto, coperta per passeggino o fasciatoio Contro Nessuno

3. Luchild coprigambe impermeabile

Dimensioni: 90*47cm Luchild - Coprigambe Passeggino Universale, impermeabile e antivento Materiali di qualità Questo sacco coprigambe è antivento ed universale, adatto a tutti i tipi di passeggino. Il sacco è realizzato in tessuto oxford impermeabile (esterno) e morbido peluche extra (fodera interna). Il materiale esterno è impermeabile e antivento, mentre il materiale della fodera è caldo e confortevole. Compra su Amazon Pro La cerniera superiore può essere combinata in un pratico cappellino antivento

Disponibile in diversi modelli: grigio, nero, nero e bianco, nero con tasche Contro Nessuno

3 coperte termiche per il passeggino

Le coperte da passeggino termiche permettono al bimbo di stare al caldo e mantengono costante la temperatura interna. Ecco alcuni modelli da acquistare su Amazon.

1.ByBoom coperta termoattiva

ByBoom®, Copertina termoattiva in softshell ByBoom firma una calda e pratica copertina coprigambe essenziale e pratica per riscaldare il proprio bimbo nel passeggino ma anche nella carrozzina. È termoattiva, morbida e calda e all’esterno presenta un rivestimento in softshell, ovvero è repellente all’acqua ed è antivento. 40 € su Amazon Pro Adatta anche a bimbi grandi

Più lunga delle classiche coperte Contro Non avvolge il bimbo come un comune sacco

2. Miracle Baby sacco termico

Miracle Baby Sacco Nanna Termico Il sacco termico Miracle Baby è realizzato con un tessuto esterno resistente ad acqua, vento e sporcizia, mentre l'imbottitura è in lana super morbida. Ha chiusure lampo rinforzate, ed è realizzato in materiali di alta qualità. 39 € su Amazon 46 € risparmi 7 € Pro Tessuto esterno resistente ad acqua, vento e sporcizia

Imbottitura in lana Contro Nessuno

3. Orzbow sacco termico universale

Orzbow Sacco Termico Passeggino Universale Realizzato in tessuto Pongee impermeabile di alta qualità con imbottitura in cotone e fodera in pile poral che può aiutare a pulire facilmente lo sporco e mantenere estremamente caldo, Orzbow Sacco permette al bimbo di dormire e muoversi comodamente nel passeggino anche nelle giornate di freddo intenso. 39 € su Amazon 45 € risparmi 6 € Pro Fodera in pile e imbottitura in cotone

Cerniera regolabile Contro Nessuno

2 coperte per le stagioni calde

Anche se in estate apparentemente non servono le coperte, è sempre utile una copertura leggera, da usare come un fresco lenzuolino. Questi alcuni dei modelli migliori che si trovano su Amazon.

1. Altabebe sacco nanna estivo

Altabebe Lifeline Sacco Termico Estivo Altabebe propone un sacco nanna estivo con materiale esterno impermeabile, antivento e non macchiante, universale grazie a sei fori per cinture e con la parte superiore regolabile e rimovibile grazie alla chiusura lampo. 39 € su Amazon Pro Materiale esterno impermeabile, antivento e non macchiante

Universale grazie a sei fori per cinture Contro Nessuno

2. Fillikid coprigambe estivo