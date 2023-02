Vestiti coordinati mamma-figlio: quali sono gli outfit più belli e dove trovarli

Mamma e figlio possono vestirsi uguali? Con i completi coordinati si può ed è possibile riprodurre lo stesso look anche per l’intera famiglia, papà compreso. Vediamo quali sono i più belli e le occasioni d’uso per sfoggiarli.

I vestiti coordinati mamma-figlia (e papà-figlio) sono ormai di gran tendenza, tanto da aver conquistato una nicchia di mercato non trascurabile. Indossati in diverse occasioni, dal servizio fotografico per Natale ai pigiama party in famiglia, i vestiti coordinati sono oggetto di attenzione anche da parte dei grandi brand che vi hanno dedicato delle intere collezioni.

Nei negozi, ma soprattutto online, dunque, è possibile reperire facilmente dei completi mamma-bimbo per sfoggiare lo stesso outfit. Vediamo insieme quali sono le proposte più belle e soprattutto le occasioni d’uso più adeguate.

Quando indossare i vestiti coordinati mamma-figlio?

Mamma e figlio possono vestirsi uguali? Con i completi coordinati si può ed è possibile riprodurre lo stesso look anche per l’intera famiglia, papà compreso.

Generalmente, tutte le occasioni sono buone per indossare vestiti coordinati. Solitamente si opta per questi capi di abbigliamento in occasioni casual, perché sono spesso coordinati personalizzabili e ironici, scelte ideali per il tempo libero.

Nonostante questo, ci sono anche delle proposte più eleganti, sicuramente non completi coordinati mamma-bimbo per andare in ufficio, ma sicuramente degli abiti per cerimonie e per occasioni speciali.

Non mancano poi vestiti coordinati mamma e figli per fare una passeggiata all’aperto o per andare al parco e giocare all’aperto. Solitamente i look sono pensati per mamma e bambina, perché spesso sono caratterizzati da dettagli femminili. Tuttavia, esistono anche delle varianti per i maschietti, in particolar modo felpe e t-shirt con la medesima stampa da abbinare a pantaloni della tuta o jeans in versione adulta e baby.

Gli stessi abiti mamma e figlia possono essere eleganti, ideali per andare a un matrimonio o a un altro evento, che richiede un dress code galante. In genere, sono vestiti con gonna declinati nello stesso colore e abbelliti con decorazioni identiche, come inserti in pizzo, nastri in raso o rivestimenti in tulle.

Un classico, però, dei vestiti coordinati è rappresentato dai pigiami: i coordinati nightwear sono pensati per tutta la famiglia, quindi allargati anche a papà e agli altri membri. Sebbene si possano indossare in qualsiasi momento dell’anno, è soprattutto durante il periodo natalizio che i pigiami coordinati conquistano un posto di rilievo.

Non dimentichiamoci anche il mare: ci sono tantissimi abbinamenti coordinati per mamma e figlia in spiaggia, con costumi e copricostumi abbinati.

5 vestiti coordinati mamma-figlio (o papà-figlio) da comprare

E ora vediamo insieme quali sono i vestiti coordinati mamma-figlio da acquistare online.

1. EFOFEI – Madre e Figlia Abito Bohemien con Fiori

Scelto da Amazon EFOFEI - Madre e Figlia Abito Bohemien con Fiori Ideale per le serate estive Un coordinato di abiti mamma e figlia perfetto per le serate estive, ma anche per le occasioni più speciali. Disponibili tanti modelli floreali e di diversi colori, a maniche corte e lunghe, in cotone. Compra su Amazon Pro Più di 30 modelli e fantasie disponibili: da scegliere con maniche corte o maniche lunghe

Taglie bambina: da 1 anno a 10 anni

Taglie mamma: dalla S alla 3XL

Ottima vestibilità Contro Nessuno

2. All sas – T-Shirt Maglia e Body Mamma/Figlia

Prezzo super All sas - T-Shirt Maglia e Body Mamma/Figlia Ideale per la festa della mamma Un set completo di tshirt per la mamma e la figlia, ma anche il body per chi è ancora piccola. Da scegliere la combinazione preferita, è un ottimo regalo per la festa della mamma. 14 € su Amazon Pro Taglie bambina: da 0 mesi a 13 anni

Taglie mamma: dalla S alla XXL

Disponibili in bianco e nero

Lavabili in lavatrice Max 40° Contro Nessuno

3. Habigail – Set pigiama coordinato mamma e figlia, Unicorno

Ottime recensioni Habigail - Set pigiama coordinato mamma e figlia, Unicorno Per gli amanti della praticità In cotone, questo set pigiama è l'ideale per notti rilassanti e per una serata speciale tra mamma e figlia. 17 € su Amazon 19 € risparmi 2 € Pro Set perfetto per un pigiama party mamma e figlia

Disponibili due fantasie: unicorno e cagnolini

Taglie disponibili: 11-13 anni e L per la mamma Contro Nessuno

4. Landove – Set costumi da bagno mamma e figlia

Scelto dalla redazione Landove - Set costumi da bagno mamma e figlia Ideale per l'estate Un set ideale per sfoggiare in spiaggia lo stesso costume mamma e figlia. Fantasie graziose ed adorabili, è la scelta giusta per stupire tutti questa estate. Compra su Amazon Pro Disponibili 5 fantasie

Taglie bambina: dai 2 agli 8 anni

Taglie donna: dalla S alla XL Contro Nessuno

5. puseky – Berretto a Maglia da 2 Pezzi Madre/Figlia

Ottimo prezzo puseky - Berretto a Maglia da 2 Pezzi Madre/Figlia Ideale per l'inverno Questo set è un regalo perfetto per l'inverno: mamma e figlia/o o papà potranno indossare gli stessi cappellini ed essere al caldo. Compra su Amazon Pro Set di cappelli invernali, unisex per genitori/figli

Disponibile in 3 colori: grigio, nero e rosa

Dimensione del cappello del bambino: 16 x 26 cm, adatto a bambini di 1-5 anni

Dimensioni adulti: 19 cm x 30 cm, elastico, taglia unica Contro Nessuno

3 completi coordinati per tutta la famiglia

Per non farsi mancare proprio nulla, i vestiti coordinati possono essere acquistati per tutta la famiglia. Ecco una nostra speciale selezione dai prodotti disponibili e acquistabili su Amazon.

1. Oriental eLife – Family Set Pigiami Natale

Set per tutta la famiglia Oriental eLife - Family Set Pigiami Natale Ideale per il Natale Oriental eLife è un marchio specializzato in pigiami natalizi per famiglie. Se volete rendere il prossimo Natale davvero speciale acquistate questo coordinato per fare delle foto indimenticabili e custodire i vostri ricordi. 26 € su Amazon Pro Set da comporre per tutti i membri della famiglia

Colori disponibili: rosso, blu e verde elfo

Taglie bambini: dai 2 ai 12 anni

Taglie adulti: dalla S alla XXL Contro Nessuno

2. Amissz – Pigiama Famiglia Natale Set

Per un Natale speciale Amissz - Pigiama Famiglia Natale Set Per gli amanti della comodità Pigiama party a Natale? Potete allestire un set fotografico a casa, indossare un set coordinato di pigiami e divertirvi a immortalare tutti i ricordi. Questo set ha tantissime fantasie ironiche e divertenti per il vostro Natale in famiglia. 22 € su Amazon Pro Più di 5 fantasie tra cui scegliere

Set per tutta la famiglia, anche neonati

Potete comporre il vostro set come preferite Contro Attenzione alla guida delle taglie

3. Overthetee – Tris T-Shirt e Body Coordinato Famiglia Boss