Se siete in attesa o avete dei bambini, ecco alcune idee di calendari dell'avvento da acquistare per aspettare l'arrivo del Natale in modo davvero divertente.

Per chi non sapesse ancora di cosa parliamo, nei prossimi paragrafi spiegheremo nel dettaglio che cos’è.

Cos’è e com’è fatto un calendario dell’avvento

Un calendario dell’avvento è una tradizione natalizia che aiuta a contare i giorni fino al Natale, partendo in genere dal 1° dicembre e terminando il 24 dicembre, giorno della Vigilia.

Il calendario è suddiviso in 24 caselle o tasche, ognuna delle quali contiene una sorpresa o un piccolo regalo; ogni giorno, dal 1° al 24 dicembre, il destinatario apre una tasca e scopre la sorpresa nascosta al suo interno, diversa a seconda del tipo di calendario che si sceglie: possono infatti essere inclusi cioccolatini, piccoli giocattoli, note speciali o qualsiasi altra cosa si desideri aggiungere per rendere il periodo natalizio ancora più speciale.

Le tipologie di calendari dell’avvento

Come detto, esistono davvero tantissimi modelli e tipologie di calendari dell’avvento in commercio, ognuna con uno stile unico. Ci sono, ad esempio, i calendari dell’avvento a tema culinario, in cui ogni giorno il destinatario può aprire una piccola finestra contenente una ricetta natalizia. Può essere un dolce, un biscotto o una bevanda calda, in cui possono essere inclusi anche gli ingredienti necessari.

Ci sono poi calendari dell’avvento virtuale, che possono essere creati online: ogni giorno, chi lo manda invia un messaggio, una foto o un video speciale via email o attraverso i social media. Molti calendari sono a tema beauty, visto che tante aziende di cosmetici ormai offrono calendari dell’avvento di questo tipo, con mini campioni di prodotti di bellezza dietro ogni finestra.

Può essere un’opzione divertente per gli amanti della cosmesi oppure, nel caso delle donne in attesa, si possono scegliere calendari dell’avvento mirati a tema cure di bellezza in gravidanza – con creme antismagliature o anti gonfiore, ad esempio -, oppure a tema nascita, con prodotti per l’igiene del neonato.

I calendari dell’avvento per bambini possono essere “classici”, e comprendere quindi dolciumi o giocattoli dietro ogni casella, oppure, se ad esempio pensate di realizzarlo fai te, possono includere sorprese che riguardano attività o esperienze speciali, ad esempio i biglietti per un film natalizio, una giornata di decorazioni natalizie, o semplicemente impegni per passare del tempo di qualità insieme.

Alcuni calendari dell’avvento sono detti della gratitudine perché, invece di regali fisici, contiene spunti di riflessione, un biglietto con qualcosa per cui essere grati, e questo è sicuramente un modo per promuovere la riflessione e la gratitudine durante la stagione festiva.

Infine, ci sono calendari dell’avvento con attività solidali che, ogni giorno, potrebbero includere un’azione caritatevole o solidale, come fare una donazione a un’organizzazione benefica o fare volontariato in un rifugio per senzatetto.

Il calendario dell’avvento fai da te

Il calendario dell’avvento può essere realizzato anche a casa, se siete abili con i progetti manuali e avete un po’ di tempo e pazienza; anzi, realizzarne uno potrebbe essere un’attività carina in cui coinvolgere anche i più piccoli.

Per prepararlo, vi occorreranno:

Cartoncino o cartone spesso;

Carta colorata o decorativa;

Forbici;

Nastro adesivo;

Colla;

Matita;

Pennarelli o pennelli e colori;

Sacchetti di carta o piccole scatole (uno per ogni giorno);

Nastro o spago;

Piccoli regali o dolcetti.

Per realizzare il vostro calendario dell’avvento, dovete partire prima di tutto tagliando il cartoncino in un rettangolo grande abbastanza da contenere le tasche per ogni giorno. Si passa quindi a creare le tasche, ritagliando quadrati di carta colorata, incollandole poi sul cartoncino in un griglia con 6 righe e 4 colonne, o nella configurazione che si preferisce. Su ogni tasca si scrive poi il numero, dall’1 al 24, utilizzando pennarelli, adesivi o timbri numerati, e si decora con accessori a tema natalizio come stelle, alberi di Natale, campanelli.

Se si è scelto di utilizzare sacchetti di carta o piccole scatole, si passa a inserire i regali o i dolcetti nei sacchetti, assicurandosi di chiuderli bene, mentre, se si stanno usando le scatoline, queste possono essere decorate e poi incollate al calendario, che verrà appeso in un luogo visibile utilizzando nastro adesivo, chiodi o altre opzioni sicure.

6 calendari dell’avvento da acquistare online

Se la manualità non è il vostro forte, naturalmente potete sempre acquistare il vostro calendario dell’avvento online. Ecco alcune proposte che si trovano su Amazon.

1. Pukka | Calendario dell’Avvento con tisane da condividere

Pukka | Calendario dell'Avvento con tisane da condividere Un mondo di scoperte erboristiche si cela all'interno del calendario dell'avvento da condividere, con due bustine nascoste dietro ogni casellina. Per gli amanti delle tisane, questa deliziosa selezione di 48 miscele è l'alternativa perfetta al cioccolato. 23 € su Amazon 33 € risparmi 10 € Pro 48 bustine di tisana, 2 per tasca

21 gusti diversi Contro Nessuno

2. W7 Beauty Blast Esplosione di Bellezza Calendario Avvento 2023-24

W7 Beauty Blast Esplosione di Bellezza Calendario Avvento 2023-24 Esplosione di Bellezza è il regalo ideale per figlie, sorelle, fidanzate o chiunque ami i trucchi e i cosmetici di alta qualità. Questo calendario dell'Avvento contiene una selezione dei migliori prodotti W7 in vari formati: confezioni standard, mini e da viaggio. Tutti gli articoli sono avvolti nella carta velina ed elegantemente impacchettati in confezioni regalo singole e numerate. 29 € su Amazon Pro Prodotti atossici adatti a tutti i tipi di pelle

Non testati sugli animali Contro Nessuno

3. L’Erbolario CALENDARIO DELL’AVVENTO 2023

L'Erbolario CALENDARIO DELL'AVVENTO 2023 Tutta la magia e l'attesa del Natale in un prezioso Calendario dell'Avvento! Scopri i 24 segreti di bellezza L'Erbolario nascosti dietro a ogni finestrella. Profumi, creme corpo, bagnischiuma e prodotti viso per vivere l'atmosfera delle feste. 79 € su Amazon Pro Prodotti di qualità

Made in Italy Contro Nessuno

4. LEGO Friends Calendario dell’Avvento 2023

LEGO Friends Calendario dell'Avvento 2023 Con il Calendario dell'Avvento LEGO Friends 2023, che include 2 mini bamboline della futura generazione, 24 giochi a sorpresa e 8 figure di animali domestici, le bambine e i bambini da 6 anni in su potranno fare il conto alla rovescia fino a Natale Il calendario dell'avvento per gli amanti degli animali: ogni porta rivela un diverso personaggio LEGO Friends, un giocattolo o un'attività legata al Natale da scoprire insieme ai piccoli, con cui creare un festoso parco giochi per animali domestici 19 € su Amazon 26 € risparmi 7 € Pro Adatto per bambini e bambine fino a 6 anni

Tante possibilità di gioco diverse Contro Nessuno

5. Kinder Choco Biscuits – Calendario Avvento 2023

Kinder Choco Biscuits - Calendario Avvento 2023 L'attesa del Natale è ancora più magica e coinvolgente con gli speciali calendari dell'avvento Kinder, vivi e regala la dolcezza insieme all'esperienza del Polo Nord Portatile. Insieme all'iconica bontà Kinder, regala la magia di Babbo Natale, con gli esclusivi videomessaggi personalizzati e la videochiamata della vigilia per far sognare ogni bambino. 10 € su Amazon 11 € risparmi 1 € Pro Con videomessaggio a sorpresa di Babbo Natale

Qualità Kinder Contro Nessuno

6. Disney Calendario dell’Avvento 2023 Frozen