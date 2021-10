Una selezione dei migliori capi d'abbigliamento premaman per la prossima stagione fredda: moda e praticità per un inverno caldo e avvolgente.

Scopriamo quali sono i capi indispensabili per le future mamme in linea con le tendenze moda della prossima stagione invernale, per nove mesi di assoluto comfort e praticità.

Abbigliamento premaman autunno/inverno: i capi indispensabili

I vestiti per le gestanti sono pensati per essere confortevoli e in particolar modo adattabili all’intera gravidanza. Sono capi in tessuti spesso stretch e naturali, traspiranti e leggeri, che seguono con delicatezza la crescente curva della pancia.

Se parliamo del prossimo autunno/inverno 2021/2022, ecco gli abiti che certamente non possono mancare nel guardaroba di una mamma:

maglioni : simili ai modelli classici hanno la particolarità di presentare dei piccoli drappeggi sui fianchi dove solitamente ci sono le cuciture. Questi drappeggi permettono alla maglia di adattarsi alla forma del pancione in crescita ;

: simili ai modelli classici hanno la particolarità di presentare dei piccoli sui fianchi dove solitamente ci sono le cuciture. Questi drappeggi permettono alla maglia di adattarsi alla forma del ; camicie extralarge : realizzate in cotone o in flanella , si possono adattare alla silhouette con una semplice cintura sottile. Questo capo, essendo piuttosto lungo, si abbina facilmente a leggings o si può indossare come abito insieme alle calze coprenti;

: realizzate in o in , si possono adattare alla silhouette con una semplice cintura sottile. Questo capo, essendo piuttosto lungo, si abbina facilmente a leggings o si può indossare come abito insieme alle calze coprenti; trench : è il must have dell’armadio femminile anche in dolce attesa. Il trench è un capo di abbigliamento indispensabile soprattutto quando il pancione inizia a diventare ingombrante perché è ampio e, in alcuni casi, si può acquistare con l’imbottitura da inserire quando il freddo si fa più intenso;

: è il must have dell’armadio femminile anche in dolce attesa. Il è un capo di abbigliamento indispensabile soprattutto quando il pancione inizia a diventare ingombrante perché è ampio e, in alcuni casi, si può acquistare con l’imbottitura da inserire quando il freddo si fa più intenso; abiti svasati e tubini : chi dice che il tubino sia out in gravidanza si sbaglia di grosso! La differenza, per le future mamme, sta nel tessuto che deve essere elastico, in lana, in maglina o in caldo cotone. Per tutti i giorni, in casa o al lavoro, invece, un comodo e indispensabile abito svasato è la scelta ideale. Dai colori autunnali, aranciati o gialli ai colori più scuri del marrone e del blu, questi vestiti sono utili per sentirsi belle in tutte le occasioni;

: chi dice che il tubino sia out in gravidanza si sbaglia di grosso! La differenza, per le future mamme, sta nel tessuto che deve essere elastico, in lana, in maglina o in caldo cotone. Per tutti i giorni, in casa o al lavoro, invece, un comodo e indispensabile è la scelta ideale. Dai colori autunnali, aranciati o gialli ai colori più scuri del marrone e del blu, questi vestiti sono utili per sentirsi belle in tutte le occasioni; leggings con fascia elastica : pratici e versatili, i leggings premaman modellano le gambe senza stringere sui fianchi e hanno una comoda fascia elastica sulla pancia. Disponibili in cotone elasticizzato o taglio jeans, perfetti da abbinare su T-shirt lunghe, vestiti o camicioni. Il prossimo inverno sono da valutare anche le proposte in velluto a costine. Indispensabili da indossare a fine gravidanza durante i monitoraggi;

: pratici e versatili, i leggings premaman modellano le gambe senza stringere sui fianchi e hanno una comoda fascia elastica sulla pancia. Disponibili in cotone elasticizzato o taglio jeans, perfetti da abbinare su T-shirt lunghe, vestiti o camicioni. Il prossimo inverno sono da valutare anche le proposte in velluto a costine. Indispensabili da indossare a fine gravidanza durante i monitoraggi; indumenti intimi : in gravidanza dimenticate per un po’ i reggiseni sexy della vostra taglia poiché il seno aumenterà in men che non si dica. Optate, invece, per un reggiseno morbido, comodo e che abbia un supporto confortevole. Sono consigliati i tessuti in cotone e lisci ma andranno bene anche quelli con inserti in pizzo o in lycra. Stessa cosa per gli slip, meglio scegliere un modello comodo in cotone ma che sia chiaro, senza dimenticare però che anche l’intimo premaman può essere femminile;

: in gravidanza dimenticate per un po’ i reggiseni sexy della vostra taglia poiché il seno aumenterà in men che non si dica. Optate, invece, per un reggiseno morbido, comodo e che abbia un supporto confortevole. Sono consigliati i tessuti in cotone e lisci ma andranno bene anche quelli con inserti in pizzo o in lycra. Stessa cosa per gli slip, meglio scegliere un modello comodo in cotone ma che sia chiaro, senza dimenticare però che anche l’intimo premaman può essere femminile; scarpe: con l’avanzare dei trimestri di gravidanza i piedi, così come le gambe, possono gonfiarsi leggermente e, per questo motivo ma anche per contrastare la ritenzione idrica è sconsigliato indossare scarpe alte così come quelle rasoterra. La scelta migliore ricade su scarpe comode che presentano un paio di centimetri di tacco (3 cm sono l’ideale). Via libera anche alle intramontabili bikers, perfette da abbinare sotto leggings e vestiti.

Abbigliamento premaman Autunno-Inverno 2021/22: le tendenze moda

Vestirsi in gravidanza nella stagione fredda non sempre risulta semplice ma, per aiutare le future mamme negli acquisti invernali, molti brand di moda hanno creato collezioni ad hoc con tutte le tendenze da seguire per essere sempre glamour anche con il pancione. Scopriamo i principali trend:

abiti in maglia premaman : sono la tendenza della prossima stagione autunnale. Perfetti per riscaldare il pancione d’inverno senza rinunciare allo stile sofisticato;

: sono la tendenza della prossima stagione autunnale. Perfetti per riscaldare il pancione d’inverno senza rinunciare allo stile sofisticato; salopette in jeans : un evergreen della moda premaman ma sempre di grande tendenza. La salopette in jeans è davvero comoda, regala alla donna libertà di movimento e comfort al pancione. Il consiglio è di optare per quei modelli con taglio “regular” e bretelle regolabili. Il tessuto? In denim morbido ma anche in lana o velluto, molto di moda questo inverno. Da considerare le salopette che presentano un elastico in vista sulla parte posteriore, facilmente adattabili al pancione che cresce;

: un evergreen della moda premaman ma sempre di grande tendenza. La salopette in jeans è davvero comoda, regala alla donna libertà di movimento e comfort al pancione. Il consiglio è di optare per quei modelli con taglio “regular” e bretelle regolabili. Il tessuto? In denim morbido ma anche in lana o velluto, molto di moda questo inverno. Da considerare le salopette che presentano un elastico in vista sulla parte posteriore, facilmente adattabili al pancione che cresce; vestito salopette : una variante della classica salopette in jeans è il vestito in velluto a costine. Per le amanti della gonna un ibrido che mixa un classico dell’abbigliamento premaman all’eleganza casual della gonna (appena sopra o sotto il ginocchio). E per essere al passo con la moda, il colore da prediligere è il beige scuro o il nero;

: una variante della classica salopette in jeans è il vestito in velluto a costine. Per le amanti della gonna un ibrido che mixa un classico dell’abbigliamento premaman all’eleganza casual della gonna (appena sopra o sotto il ginocchio). E per essere al passo con la moda, il colore da prediligere è il beige scuro o il nero; pantaloni a zampa : la moda fa giri immensi e poi ritorna. È il caso dei pantaloni a zampa, grande classico di qualche decennio fa oggi nuovamente alla ribalta. Ottimi da indossare in ogni occasione, sia formale che informale. Da scegliere tra diversi tessuti di qualità (ovviamente) ma la lana e il cotone sono tra i materiali più cool per la prossima stagione invernale. Rigorosamente nei toni caldi del marrone o terra bruciata;

: la moda fa giri immensi e poi ritorna. È il caso dei pantaloni a zampa, grande classico di qualche decennio fa oggi nuovamente alla ribalta. Ottimi da indossare in ogni occasione, sia formale che informale. Da scegliere tra diversi tessuti di qualità (ovviamente) ma la lana e il cotone sono tra i materiali più cool per la prossima stagione invernale. Rigorosamente nei toni caldi del marrone o terra bruciata; cardigan incrociato : un capo sicuramente utile e di successo è il cardigan incrociato, dai tessuti morbidi come la lana o il pile e dai colori che richiamano l’autunno. Ciò che rende particolare questo capo è la semplicità nell’utilizzo;

: un capo sicuramente utile e di successo è il cardigan incrociato, dai tessuti morbidi come la lana o il pile e dai colori che richiamano l’autunno. Ciò che rende particolare questo capo è la semplicità nell’utilizzo; poncho premaman: quando il freddo è pungente e il cappotto di sempre non entra più per via del pancione, la scelta ideale è il poncho. Perfetto perché è caldo, avvolgente ed è realizzato in morbido tessuto, traspirante e di alta qualità. Sarà uno di quei capi che le donne in dolce attesa apprezzeranno molto poiché, oltre ad essere pratico da indossare è anche cool e facilmente abbinabile.

Abbigliamento premaman Autunno-Inverno 2021: consigli per gli acquisti

Una selezione dei migliori capi d’abbigliamento premaman per il prossimo Autunno-Inverno 2021/2022 al servizio della praticità e della moda per le future mamme.

Be Mammy Leggings Premaman Lunghi La moda premaman premia la comodità e lo stile nei leggins Be Mammy pensati per le donne in dolce attesa. 14 € su Amazon Pro Elastico in vita comodo e largo

Tessuto: 94% Cotone traspirante, 6% Elastan

Ideali per ogni stagione dell'anno

Disponibili in vari colori Contro Nessuno

Wash Clothing Company Salopette Premaman - Denim Nero Un capo evergreen irrinunciabile nell'armadio di ogni futura mamma, la salopette in morbido Denim nero è l'ideale da usare per l'intera gravidanza. Compra su Amazon Pro Tessuto: 70% Cotone, 29% Poliestere, 1% Elastan

Colore: nero

Interno gamba 76cm

Lavabile in lavatrice

Ampie tasche laterali, posteriori e una comoda tasca sul davanti

Con bretelle regolabili Contro Nessuno

Vogstyle Donna - Vestito Premaman maniche lunghe Parola d'ordine: comfort, per questo abito svasato e decisamente morbido adatto da indossare in autunno dalla prima settimana di gravidanza all'ultima. 35 € su Amazon Pro Tessuto: 90% cotone, 10% altro

A maniche lunghe e colletto rotondo

Adatto ad ogni occasione

Lavabile in lavatrice a basse temperature

Disponibile dalla L alla XXL Contro Nessuno

Urban GoCo Cardigan Drappeggiato Aperto Davanti - Premaman Per i primi freddi autunnali, il cardigan drappeggiato Urban GoCo è il capo che avvolge e copre le donne in dolce attesa, facilmente abbinabile con pantaloni, abiti e gonne. Compra su Amazon Pro Drappeggiato, aperto davanti a maniche lunghe

Tessuto: 95% Viscosa; 5% Spandex

Lavabile in lavatrice

Design semplice basic ed elegante

Disponibile in diversi colori Contro Nessuno

Maglione Oversize - Abito Manica Lunga Donna Premaman L'autunno è arrivato e con i primi freddi le tendenze moda sono pronte a vestire le donne in dolce attesa: il maglione oversize è il capo ideale da indossare per l'intero inverno. Compra su Amazon Pro Materiale: acrilico e poliestere

Abito maglione a collo alto e maniche lunghe

Disponibile in 5 colori diversi

Facilmente abbinabile a jeans o leggings

Lavabile in lavatrice a basse temperature Contro Nessuno

Mamalicious, Maglioncino Coprispalle Un maglione-coprispalle animalier corto e di tendenza, da abbinare a un top lungo. Compra su Amazon Pro Un maglione molto particolare e di tendenza

Perfetto per chi sente sempre freddo alle spalle Contro Non sempre facile da abbinare