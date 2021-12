Il mondo della danza è in festa e l’annuncio su Instagram del lieto evento è stato dato proprio da lei, Vera Kinnunen, diventata mamma di Valter.

La ballerina del programma televisivo di RaiUno “Ballando sotto le stelle”, ha annunciato la nascita di suo figlio con un post sui social che è puro amore.

Veera Kinnunen è mamma. Il post su Instagram è puro amore

In casa Kinnunen-Mingoia è arrivato un bimbo. Veera Kinnunen, nota al pubblico per essere stata una delle ballerine del programma Ballando sotto le stelle, ha dato alla luce il suo piccolo Valter Rosario Arvo, annunciandolo con una foto postata sul suo profilo Instagram.

Un’immagine di gioia immensa e di infinita tenerezza quella sui social della neo mamma Veera Kinnunen che stringe, insieme al compagno e neo papà Salvatore Mingoia, la manina del piccolo bebè. Uno scatto dolcissimo in bianco e nero che immortala, direttamente dall’ospedale, le tre mani della neo famiglia strette per la prima volta.

Nella didascalia che accompagna la foto si legge una breve frase:

Valter Rosario Arvo Mingoia – 19/12/21 ore 21.52

A dimostrare che la coppia ha voluto dedicare i primi giorni dopo la nascita solo al piccolo Valter, come a serbare il più possibile quell’evento prezioso tutto per loro.

Veera e Salvatore: un amore sigillato da Valter

Per la coppia è un momento davvero importante e magico, l’arrivo in casa del piccolo Valter ha reso la vita dei neo genitori Veera Kinnunen e Salvatore Mingoia ancora più salda. L’amore tra i due è sbocciato dopo la fine della lunga relazione tra Veera Kinnunen e l’ex compagno Stefano Oradei (ma non solo).

Prima di dire sì a Salvatore, Veera Kinnunen si è presa del tempo, forse ancora scottata dall’ultima unione, seppur breve, con Daniel Osvaldo. Infatti, Veera e Salvatore si conoscevano già da tempo ma solo all’inizio di questo ultimo anno i due sono usciti allo scoperto dichiarandosi amore reciproco.

Sia Veera Kinnunen che Salvatore Mingoia hanno deciso di tenere il loro legame amoroso lontano dai riflettori. Infatti, della loro unione si sa davvero poco. Oggi, quello che sappiamo è la cosa più importante, ovvero la nascita di un figlio, il primogenito per entrambi.