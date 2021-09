Scarlett Johansson e il marito Colin Jost hanno tenuta segreta la seconda gravidanza dell’attrice per diversi mesi. Gelosissimi della loro privacy, hanno scelto di non rivelare nulla rispetto all’attesa del secondo figlio della Vedova Nera del cinema, arrivato dopo la piccola Rose Dorothy, che oggi ha 7 anni ed è frutto del precedente matrimonio della Johansson. Ma a dare l’annuncio della nascita del piccolo è stato proprio lo stand up comedian Jost, autore e attore per il Saturday Night live. Il neo papà ha rivelato alcuni dettagli sull’arrivo bambino tra cui il nome, che è un concentrato di dolcezza e romanticismo.

“Ok, ok: abbiamo avuto un bambino, il suo nome è Cosmo e lo amiamo tantissimo”

Il tono di voce dell’annuncio è ironico e non svela dettagli consistenti (ma ci facciamo bastare quelli che conosciamo).

Sappiamo che il bambino si chiama Cosmo ed è un maschietto: di più non sappiamo e, probabilmente, non sapremo neanche in futuro. Il significato del nome Cosmo è molto bello e suggestivo: deriva dal greco kòsmios e vuol dire “ordine”. Un bell’augurio per il piccolo che è frutto del matrimonio tra due brillantissimi artisti molto amati dal pubblico. Scarlett Johansson, con i suoi ruoli cinematografici che oscillano tra il drammatico e il brillante, ha ormai cristallizzato la sua carriera ed è richiesta su tutti i set che contano. Suo marito Colin Jost, che ha sposato nel 2020 (dopo due matrimoni: il primo con Ryan Raynolds, ora marito di Blake Lively; il secondo con Romain Dauriac da cui ha avuto la sua prima figlia) è un comico molto apprezzato e una delle voci e delle penne di punta dello show Saturday Night Live.

News Mamme VIP Francesca Barra e il bacio di Claudio Santamaria al pancione: "Il compleanno più bello" Auguri alla futura mamma Francesca Barra che festeggia il compleanno "Più bello della sua vita" con la dolce foto del bacio di Claudio Santamaria ...

Il secondo figlio di Scarlett Johansson è quindi approdato nel mondo senza ulteriori dettagli. Così vogliono la sua mamma e il suo papà, che non hanno alcuna intenzione di esporre il bambino (proprio come è stato fino a ora per la prima figlia di Scarlett Johansson) considerata la loro posizione e la loro esposizione. Sarà difficile che lo vedremo in foto in futuro, quindi accontentiamoci di queste poche informazioni: conoscere il suo nome è già un grande privilegio. Benvenuto, piccolo Cosmo!