Secondo figlio in arrivo per Scarlett Johansson, il primo con il terzo marito Colin Jost

La notizia è stata tenuta a lungo segreta: l'attrice Scarlett Johansson è in attesa del secondo figlio, il primo dal marito Colin Jost.

Dopo mesi dietro le quinte, l’attrice hollywoodiana Scarlett Johansson è finalmente apparsa sulle scene con una lieta notizia: l’attesa di un bebè.

Come affermato dal magazine americano PageSix, che ha indagato a fondo sulla vicenda, Scarlett sarà presto mamma per la seconda volta. La Johansson è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata ma, questa volta, le sue ripetute assenze alle presentazioni per la promozione del suo nuovo film Black Widow, sono apparse molto strane ai fan e ai siti di gossip. Oggi, il motivo di tanto mistero è stato svelato.

Scarlett Johansson e la notizia dell’arrivo del secondo bebè tenuta nascosta

La 36enne attrice Johansson è da sempre schiva al mondo social, tanto da non aver neppure una sua pagina Instagram. La sua vita privata è sempre stata “privata” così come dev’essere anche se sei una star del cinema e ti chiami Scarlett Johansson.

Il parto, rivelano fonti attendibili, dovrebbe avvenire molto presto, anche se ancora non sono stati resi noti né il luogo né, tantomeno, il sesso del nascituro.

Per la Johansson questo è il secondo figlio, il primo insieme al marito Colin Jost, il 39enne star di “Saturday Night Live”.

La coppia, insieme dal 2017, ha convolato a nozze solo lo scorso ottobre 2020 nella suggestiva cornice newyorkese. I futuri genitori sono entusiasti del lieto evento e, fa sapere Scarlett:

Io e mio marito siamo elettrizzati.

Mamma Scarlett ha già una bimba di ormai 6 anni, la dolce Rose, avuta dal suo precedente matrimonio con l’ex marito Romain Dauriac.

J&J: l’amore, quello vero, vince sempre

Scarlett e Colin si sono incontrati nel 2006 sul set del celebre comedy-show statunitense Saturday Night Live, del quale Jost ne era presentatore, ma solo nel 2017 i due hanno iniziato a frequentarsi e a legarsi anche sentimentalmente.

La scintilla racchiusa in un bacio tra i due è stata immortalata dai flash durante un afterparty per la NBC, solo pochi mesi dopo che la Johansson aveva chiesto il divorzio dall’ex marito Dauriac.

A dicembre di quell’anno (2017), i due hanno reso pubblica la relazione prima di annunciare il loro fidanzamento a maggio del 2019.

L’attrice di Lucy e protagonista degli Avengers, parlando dell’allora futuro marito Jost, aveva dichiarato durante il Saturday Night Live: