Scarlett Hefner incinta di due gemelli, il dolce annuncio nel Giorno del Ringraziamento

Nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Pansy Parkinson nella saga cinematografica di Harry Potter, Scarlett Hefner, l’attrice britannica è incinta. Ha, infatti, da poco annunciato di aspettare due gemelli.

La futura mamma Scarlett insieme al marito Cooper Hefner ha dichiarato sul suo profilo Instagram:

La notizia, come ormai da consuetudine tra i genitori vip, è apparsa sui social. È stata proprio lei, Scarlett Hefner insieme al marito Cooper ha rivelare su Instagram l’annuncio della gravidanza gemellare.

Infatti, l’attrice inglese della saga fantasy più seguita al mondo, Harry Poter, ha postato sul suo profilo social alcune immagini che la ritraggono in compagnia del marito e della loro primogenita Betsy di appena un anno. La didascalia che segue la foto è inequivocabile:

La nostra famiglia sta crescendo!

Con questa semplice frase Scarlett, classe 1990, ha reso pubblica la sua nuova (doppia) dolce condizione.

Il post di Ringraziamento del futuro papà Cooper

Scarlett che dal matrimonio con il marito Cooper Hefner ha già messo su famiglia con la nascita della loro prima figlia Betsy nata un anno fa, oggi sono doppiamente felici per questi “nuovi arrivi” previsti per la primavera del 2022. Si aggiunge, così, alla lista del pancioni vip anche l’attrice britannica di Harry Potter e The Vampire Diaries.

Il futuro papà Cooper non è stato da meno e ha espresso, come giusto che sia, anche lui la sua immensa gioia per i due gemelli che nasceranno ringraziando tutti coloro che sono vicini alla coppia e, approfittando del Giorno del Ringraziamento americano, ha augurato al mondo social un felice ringraziamento!