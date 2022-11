Rebel Wilson ringrazia la donna che l'ha resa mamma tramite surrogata

Rebel Wilson è diventata mamma per la prima volta tramite maternità surrogata e ha deciso di presentare ai suoi follower sui social la bimba: Royce Lillian. Nel 2020 l’attrice aveva perso ben 30 chili e aveva approfittato dell’occasione per annunciare di avere deciso a 40 anni di congelare i suoi ovociti con l’obiettivo di avere una gravidanza non appena sarebbe stata possibile.

La relazione con l’imprenditrice Ramona Aguna l’ha spinta ad allargare la famiglia e coronare così un amore che lei ha capito subito fosse importante.

“Sono più che orgogliosa di annunciare la nascita della mia prima figlia, Royce Lillian, nata la scorsa settimana tramite maternità surrogata. Non riesco nemmeno a descrivere l’amore che provo per lei, è un bellissimo miracolo!” – ha scritto Rebel Wilson nel suo post Instagram in cui è presente anche uno scatto della neonata.

Il messaggio prosegue poi con parole rivolte espressamente alla donna che ha permesso tutto questo: “Lei l’ha partorita con tanta grazia e cura. Grazie per avermi aiutato a mettere su una famiglia tutta mia, è un regalo fantastico. Il regalo migliore!! Sono pronta a dare alla piccola Royce tutto l’amore possibile. Sto imparando velocemente… rispetto tutte le mamme là fuori! Orgogliosa di essere nel vostro club”.

Non ci sono certezze sul momento effettivo in cui sia iniziata la love story tra Rebel e Ramona, ma è stata la stessa interprete di Pitch Perfect a fare coming out a giugno 2022, sottolineando quanto la compagna la rendesse felice. “Pensavo di essere alla ricerca di un principe azzurro… ma forse ciò di cui avevo bisogno in tutto questo tempo era una principessa Disney” – aveva scritto a corredo del post.

Ramona è un’imprenditrice, fondatrice del marchio di moda sostenibile Lemon Ve Limon. Lei, invece, si era mostrata al fianco dell’artista in una Instagram Story in occasione del baby shower che le due avevano organizzato in vista della nascita della bambina. “I love you to the moon and back” – aveva scritto.