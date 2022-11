"Avevo la mania del controllo", l'impatto mentale della maternità surrogata su Khloé Kardashian

Dopo la nascita della primogenita True, nel 2018, Khloé Kardashian aveva spiegato di non poter portare avanti una seconda gravidanza per motivi di salute. Per questa ragione, nel 2021, aveva scelto la maternità surrogata, che le ha permesso di accogliere il suo secondo figlio a luglio del 2022. In occasione di un intervento a The Kelly Clarkson Show, l’influencer si è aperta su quest’esperienza, rivelando l’impatto che ha avuto sulla salute mentale la decisione di ricorrere a una madre surrogata.

Confessando di essersi comportata da vera “maniaca del controllo“, ha spiegato:

Tu sei un’estranea. Devi solo fidarti e io amo la mia surrogata, è stata fantastica. Ma continuavo a pensare: “Ho bisogno che tu sia seduta accanto a me tutto il tempo. Ho bisogno di sapere cosa stai facendo, cosa stai mangiando”.

Per affrontare la gravidanza, Khloé Kardashian ha potuto contare sul supporto di sua sorella Kim, che in passato

aveva già optato per una maternità surrogata per due dei suoi figli.”Se non fosse stato per Kim, sicuramente non sarei stata così a mio agio nell’affrontare questa esperienza“, ha quindi aggiunto la star del reality show Al passo con i Kardashian, diventata poi anche imprenditrice.

Nonostante le difficoltà e le preoccupazioni, la 38enne ha descritto l’esperienza come “sorprendente” e una “benedizione”, prima di rivelare che non avrebbe più intenzione di allargare ulteriormente la famiglia. “Ho avuto una femmina e adesso un maschio, direi che il capitolo è chiuso”.

Non si conosce ancora il nome del piccolo, ma in occasione dei festeggiamenti per Halloween ha fatto il suo “debutto” su Instagram, travestito e in braccio alla sorella, in una foto condivisa sul profilo della mamma.