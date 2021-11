Martina Stella mamma bis: “I nostri cuori sono pieni di gioia”

La lieta notizia è giunta dai social: Martina Stella è mamma per la seconda volta. Ecco la dolce foto su Instagram insieme al piccolo Leonardo e al neo papà Andrea Manfredonia.

Martina Stella è diventata mamma di un meraviglioso maschietto di nome Leonardo. Un weekend durante il quale l’attrice toscana ha festeggiato l’arrivo della nuova vita, diventando mamma per la seconda volta, con il neo papà Andrea Manfredonia.

Scopriamo tutto sulla nascita del piccolo Leonardo e la foto dei genitori, scattata subito dopo il parto e pubblicata su Instagram, che ritrae la coppia felice per questo dono d’amore arrivato in un venerdì di novembre.

Martina Stella e Andrea Manfredonia sono genitori: “I nostri cuori sono pieni di gioia”

La notizia è apparsa sul social di Martina Stella che è già mamma di una splendida bambina dai capelli rossi, Ginevra di 8 anni, avuta dalla precedente relazione con l’hairstylist delle dive Gabriele Gregorini. L’attrice questa volta ha dato alla luce un maschietto: Leonardo, nato dal matrimonio con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia.

Per l’attrice de “L’ultimo Bacio” questo è il suo primo figlio maschio. Il baby vip è venuto alla luce a ridosso del weekend appena passato. Leonardo, infatti, è nato lo scorso venerdì mattina (5 novembre) e la neo mamma Martina, non ha perso tempo a divulgarne la lieta novella insieme al marito Andrea.

Come ormai è di consuetudine fare tra le mamme vip, anche l’attrice ha postato sul suo profilo Instagram la foto mentre stringe tra le braccia il suo secondogenito con la didascalia:

LEONARDO 💙 5/11/2021 ore 9.18 – I nostri cuori sono pieni di gioia ♥️

Non sono mancati gli auguri e le felicitazioni da parte degli amici più cari della coppia ma anche dalle migliaia di fan che da sempre sostengono Martina e Andrea.

L’amore con Andrea Manfredonia: due cuori e una famiglia

Martina Stella aveva già assaporato le gioie dell’essere mamma con la sua prima figlia Ginevra, ma con la nascita di Leonardo quell’amore si è duplicato rendendo la già bellissima famiglia Manfredonia, ancora più completa.

Dopo la separazione dall’ex compagno Gabriele Gregorini, unione da cui è nata Ginevra, primogenita, Martina Stella ha al suo fianco Andrea Manfredonia, figlio di Lionello, ex calciatore di Lazio, Juventus e Roma.

L’attrice, durante un’intervista ha rivelato che tra loro non c’è stato il classico colpo di fulmine ma, che l’amore è nato molto tempo dopo con tanta pazienza da parte di Manfredonia che ha saputo conquistarla nel modo migliore.

Incontrato durante un aperitivo organizzato da alcuni amici di Martina, Andrea ha dovuto faticare tanto, impegnandosi anche per conoscere la famiglia di lei, alla quale è molto legata. Dopo circa un anno dall’ufficializzazione della relazione, la coppia si è unita in matrimonio il 3 settembre 2016 in una piccola chiesa nel viterbese.

Il desiderio della coppia è stato da sempre quello di allargare la famiglia. Ora quel sogno si è tramutato in realtà.