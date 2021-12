Francesca Barra: "Ho fatto il vaccino per proteggere la mia bimba"

Francesca Barra è incinta di una bimba che aspetta dal marito Claudio Santamaria. Ieri ha dichiarato di essersi sottoposta al vaccino anti Covid-19, per proteggere se stessa e la bimba che porta in grembo.

Francesca Barra è incinta della sua prima bimba, che aspetta dal marito e compagno Claudio Santamaria.

La giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva ha partecipato ieri al programma di informazione quotidiana “Carta Bianca”, condotto da Bianca Berlinguer, dove ha dichiarato di essersi sottoposta al vaccino anti Covid-19 nonostante i timori e le paure.

Una decisione che ha scatenato il putiferio sul web, dove la Barra è stata duramente attaccata e criticata.

“Sono abituata a schivare insulti e commenti ignoranti, superficiali. Ma c’è un limite. Quello che è successo ieri a Carta Bianca non corrisponde a ciò che reputo utile e urgente in questo momento: informare, fare domande, rassicurare. Mi dispiace, ma non è colpa mia o di Bianca Berlinguer che ha dato la possibilità sempre a tutti di esporre le proprie idee. Ho rispetto della paura, dei dubbi, sono grata ai medici e sono i miei unici interlocutori.”

Francesca Barra e il vaccino

Francesca Barra non ha nascosto i suoi dubbi, incertezze e timori ma, nonostante tutto ciò, dopo essersi informata e consultato i medici, ha deciso di fare il vaccino per il suo bene e quello della bimba che porta in grembo.

“Ho avuto paura a vaccinarmi, l’ho fatto perché la paura di danneggiare la mia bambina è stata più forte di ogni timore. Così come ogni giorno, ogni giorno, penso al vaccino per le mie bimbe più piccole informandomi, informando, consultando medici di fiducia, pediatri che ci seguono da quando sono nati”.

La Barra ha avuto paura a vaccinarsi ma, come dichiarato da lei stessa, subito dopo si è sentita protetta e sollevata, e di fronte a tutte le critiche ricevute per la sua decisione ha scritto sul suo profilo Facebook: