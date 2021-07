Filippo Bisciglia e Pamela Camassa saranno presto papà e mamma

La nuova stagione di Tamptation Island, in onda su Canale 5, si è aperta con un annuncio importante: Filippo Bisciglia, conduttore del programma, ha dichiarato che sarà presto papà.

La lieta notizia ha fatto in poco tempo il giro del web e dei giornali nazionali. Filippo che è in coppia con Pamela Camassa, ha ricevuto da Maria De Filippi la sua benedizione che ha augurato ai futuri genitori tanta felicità per il gioioso evento.

Da conduttore a futuro papà: Filippo Bisciglia e l’annuncio a Temptation Island

La notizia dell’attesa del primogenito è apparsa sulla copertina dal settimanale Nuovo, nella quale Filippo Bisciglia ha dichiarato in un’intervista:

Divento papà, con la benedizione di Maria De Filippi.

L’amore, un vero colpo di fulmine, è sbocciato tra i futuri genitori ormai più di 10 anni fa. Galeotta fu Cortina d’Ampezzo e le Dolomiti, protagoniste di una storia d’amore che, oggi, ha portato al coronamento di un sogno: la nascita prossima di un figlio.

Filippo e Pamela si sono conosciuti, dunque, sulle Alpi quando ancora il conduttore di Temptation Island 7 era “legato” all’allora partecipante del Grande Fratello vip, Simona Salvemini. Filippo, classe 1977, ha raccontato come il legame tra lui e Pamela Camassa sia stato da sempre fortissimo, così tanto da superare tutti gli ostacoli trovati lungo i dieci anni di fidanzamento.

Nel corso di questa lunga storia d’amore, i due nel 2019, hanno anche partecipato ad Amici Celebrities, spin off del noto talent show messo in piedi da Maria De Filippi e riservato ai vip. In quella edizione a vincere era stata proprio la ex Miss Mondo Italia 2002 Pamela Camassa, concorrente delle categorie canto e ballo.

Ancora nessuna informazione sul sesso del bebè

Sia Filippo, sia la compagna Pamela ancora non hanno fatto conoscere la date del parto né il se il bebè sarà maschio o femmina. La showgirl pratese, lo scorso febbraio, aveva dichiarato di essere pronta per mettere su famiglia con il compagno storico, amante dei bambini.

Non ci resta che augurare alla futura coppia di genitori tanta felicità e amore per questa nuova vita che presto farà conoscere un nuovo e unico amore, quello dei genitori verso un figlio.