Il bellissimo video con il figlio che segna il ritorno di Carmen Consoli

Il ritorno alla musica di Carmen Consoli dopo sei anni dall’uscita di L’abitudine di tornare, l’ultimo lavoro, è in dolcissima compagnia: nel videoclip di Una domenica al mare, primo singolo che anticipa Volevo fare la rockstar, la “cantatessa” è infatti assieme a Carlo Giuseppe, il figlio avuto grazie alla fecondazione assistita 8 anni fa.

Della sua gravidanza, e della scelta di ricorrere a un istituto per la fecondazione assistita di Londra, Carmen ha parlato recentemente nel podcast Mama non mama del Corriere della Sera.

L’esperimento sembra essere riuscito, io sono il test e insieme a me, credo Gianna [Nannini, ndr.]. Tante altre persone in Italia hanno fatto questo e sono tanti, sono veramente tanti che popolano questo Paese e che hanno fatto ricorso a questo tipo di fecondazione.

Negli anni passati Consoli aveva anche specificato di aver scelto un donatore disponibile a essere contattato, se un giorno Carlo Giuseppe chiederà di conoscere il padre.

In virtù della sua esperienza Carmen si è anche apertamente schierata affinché, nel nostro Paese, la possibilità di accedere alle tecniche di fecondazione assistita possano essere estese anche a single e omosessuali.

Volevo fare la rockstar è il nono album in studio della cantautrice catanese, ed è in uscita il prossimo 24 settembre per Narciso/Polydor – Universal Music.