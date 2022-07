Perché dovresti regalare una pianola giocattolo a tuo figlio

La musica è molto importante per lo sviluppo dei bambini; ecco perché la pianola giocattolo potrebbe essere il regalo ideale per i più piccoli.

I benefici di una pianola giocattolo

La musica riveste davvero un ruolo fondamentale nello sviluppo del cervello dei bambini, che si attiva in entrambi gli emisferi solo ascoltandola o cantandola. Una pianola giocattolo permette quindi di sviluppare varie abilità e di attivare determinate zone dell’area cerebrale dei più piccoli: ritmo e altezza, ad esempio, attivano l’emisfero sinistro, sede della logica, mentre timbro della musica e melodia attivano quello destro, sede delle emozioni e della sensibilità.

La pianola è lo strumento musicale ideale per stimolare la coordinazione, e anche un movimento semplice come il premere un tasto ed emettere un suono provoca nel bambino una soddisfazione istantanea.

L’importanza della musica per i bambini

Ma perché la musica è tanto importante per i più piccoli? Sappiamo per certo che gli effetti benefici dei suoni musicali iniziano addirittura prima che il bambino nasca; alcuni studi recenti hanno dimostrato che i bambini cui viene fatta ascoltare musica classica mentre sono nel grembo materno evidenziano un cambiamento positivo nello sviluppo fisico e mentale dopo la nascita.

Ma gli effetti favorevoli della musica proseguono anche quando si è neonati: la musica favorisce lo sviluppo sia della sfera mentale che fisica, e possono essere attivati i percorsi neurali responsabili di molte abilità, che ne aumentano le competenze generali quali la creatività, o competenze più specifiche come l’intelligenza spaziale.

Bambino (1-6 anni) Suonare per crescere: come insegnare la musica ai bambini con il metodo Suzuki Il metodo Suzuki è conosciuto in tutto il mondo per l'insegnamento della musica ai bambini. Ecco i benefici e il ruolo attivo dei genitori.

A partire dai tre mesi i bambini sono in grado di usare la musica per ricordare le cose che hanno imparato, tanto che diversi scienziati ritengono sia utile nel percorso di apprendimento e per la formazione dei ricordi. Inoltre, uno studio condotto su alcuni bambini della scuola materna in California ha sottolinrato come chi aveva ricevuto lezioni di piano era riuscito a completare un puzzle con successo nel 34% dei casi in più rispetto ai bambini che, nello stesso periodo, avevano seguito lezioni di computer.

Ci sarebbe inoltre anche una connessione molto forte tra musica e sviluppo linguistico, abilità che richiedono entrambe la capacità di distinguere tra sfumature uditive e suoni simili, come “B” e “P”. L’ascolto della musica contribuirebbe in maniera importante allo sviluppo di questa abilità nei bambini, incrementando la capacità di decodificare i dati uditivi e affinando la memoria uditiva, attività entrambe fondamentali per la comprensione della lingua.

Infine, la musica risulta importante anche sul piano dell’intelligenza emotiva, essendo in grado di generare forti emozioni; ascoltando la musica classica i bimbi possono affinare le loro capacità di cogliere stati d’animo ed emozioni, sviluppando anche una consapevolezza particolare rispetto ai processi emotivi che riguardano loro stessi.

Pianola giocattolo: tipologie e modelli

Ci sono dei criteri in base ai quali scegliere una pianola giocattolo? Prima di tutto, è piuttosto ovvio considerare che le pianole giocattolo sono diverse per i bambini in base alla loro età, e quindi il primo criterio di selezione è appunto quello anagrafico; rispetto al fattore prezzi, le pianole giocattolo in media si aggirano tra i 20 e i 50 euro, mentre per i bambini più grandicelli le tastiere musicale spaziano dai 50 agli 80 euro.

Le tastiere giocattolo per i bambini più piccoli – circa 2 o 3 anni – hanno generalmente luci e suoni, come ad esempio quello degli animali, e possono essere considerate veri e propri giocattoli didattici.

Bambino (1-6 anni) I segreti del metodo Gordon per insegnare la musica ai bambini I bambini piccolissimi sono spugne pronte a imparare ogni cosa e sono potenzialmente pronti ad apprendere i segreti della musica, secondo il metodo...

Alcuni modelli di pianola giocattolo permettono di registrare i suoni prodotti, altre sono dotate di microfono per cantare e riprodurre suoni mentre si ascoltano quelli impostati nella pianola.

Per i bambini dai 6 anni in su invece esistono sempre pianole giocattolo, ma realizzate con una maggiore attenzione alla qualità della tastiera e dei suoni, che possono introdurlo in maniera seria al mondo della musica.

Le migliori pianole giocattolo da acquistare online

Ecco una piccola selezione delle migliori pianole giocattolo da acquistare online su Amazon.

1. Mini Pianola per Bambini

Mini Pianola per Bambini Sviluppa l'amore per la musica dei più piccoli con il pianoforte Shayson, a 37 tasti, progettato con 16 demo, 8 brani DJ, 2 toni, 4 ritmi, 4 percussioni, funzione di registrazione e riproduzione, volume regolabile e microfono. 23 € su Amazon 25 € risparmi 2 € Pro 16 demo, 8 brani DJ, 2 toni, 4 ritmi, 4 percussioni, funzione di registrazione e riproduzione

In plastica atossica Contro Nessuno

2. Piano elettrico, con microfono

Piano elettrico, con microfono Un vero e proprio pianoforte in miniatura con 3 tipi di timbro, 8 tipi di ritmo, 24 demo anche con la regolazione dei battiti e del volume; c'è anche un mini microfoni con cui i bambini possono cantare mentre giocano. 31 € su Amazon Pro 3 tipi di timbro, 8 tipi di ritmo, 24 demo anche con la regolazione dei battiti e del volume.

Sviluppa il cervello dei bambini Contro Nessuno

3. Bontempi Tastiera 24 tasti con microfono

Bontempi 12 2931 - Tastiera 24 tasti con microfono I bambini si divertiranno un sacco con la pianola Bontempi, con 24 tasti, microfono e suoni e brani pre-registrati. 19 € su Amazon Pro Suoni, ritmi e brani pre-registrati

24 tasti e microfono Contro Nessuno

4. Fisher-Price Pianoforte Cagnolino

Fisher-Price Pianoforte Cagnolino La pianola giocattolo di Fisher-Price ha ​4 modalità di gioco, 8 tasti numerati che attivano luci, canzoncine e suoni e una pratica maniglia per il trasporto. 20 € su Amazon 23 € risparmi 3 € Pro 4 modalità di gioco

Con luci, canzoni e suoni Contro Nessuno

5. Baby Einstein magic piano