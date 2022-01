Aveva già attirato l’attenzione dei suoi fan per la prima volta nel 2017, quando David Beckham accese un dibattito online dopo aver pubblicato il bacio sulla bocca ritratto in una foto di lui e la figlia, all’epoca cinquenne, Harper.

Oggi, dopo cinque anni da quella prima foto, l’ex calciatore inglese riattiva nuovamente le polemiche con una nuova immagine postata sul profilo Instagram che lo vede baciare sulle labbra la figlia di dieci anni.

Per molte persone il bacio sulle labbra tra un padre e una figlia è ciò che di più dolce possa esserci al mondo. Ma questa opinione non è condivisa da tutti, specie se ha farlo è David Beckham.

La polemica si riaccende con la pubblicazione della foto dell’ex calciatore e imprenditore sportivo che ha fatto infuriare molti dei suoi follower su Instagram. Il dibattito sul baciare o meno in bocca un figlio non è stato ben accolto ed è bastato un attimo a far scoppiare il disappunto sul fatto.

I baci in bocca ai figli sono “inappropriati”? Secondo alcuni sì, secondo altri è un gesto di amore e nulla più. Ma su questo punto, Beckham non sembra far caso. Il fatto è avvenuto Venerdì scorso quando, papà David e la piccola Harper Seven sono stati visti pattinare su una pista vicino al National History Museum di Londra.

Lo scatto del bacio condiviso su Instagram da David Beckham insieme alla piccola Harper, reca la didascalia:

Papà e la principessa Leila hanno fatto una bella passeggiata stamattina.

Lo scatto, come riportato anche da The Independent, ha provocato una valanga di critiche sulla pagina social dell’ex sportivo, con diversi follower che non hanno gradito l’iniziativa.

Molti dei commenti sono di stampo negativo e vanno da “Perché baci tua figlia sulle labbra? È strano e inappropriato”, a “È molto dolce, ma non baciarla in bocca” finendo a “Puoi mostrare l’amore baciando tua figlia sulla fronte, sulla guancia, ma lei non è più una bambina e i baci sulle labbra sono inaccettabili.”

Già nel 2017, David Beckham si era trovato difronte a diverse polemiche in merito alla foto postata sul profilo Facebook di lui che baciava la piccola Harper sulle labbra. In quel caso, l’ex calciatore si era difeso spiegando il suo comportamento: