Fra l’allattamento esclusivo e lo svezzamento completo, tuttavia, esiste un passaggio intermedio che è rappresentato dalla pappa lattea. Cos’è?

Cos’è la pappa lattea?

La pappa lattea è un tipo di alimento per bambini, solitamente introdotto durante lo svezzamento, che rappresenta una fase di transizione dall’allattamento esclusivo al seno o con formula a una dieta più solida. È costituita principalmente da farina di cereali (come riso, mais, avena) e latte, che può essere latte materno, formula o latte vaccino (a seconda dell’età e delle raccomandazioni pediatriche).

La pappa lattea è spesso arricchita con vitamine e minerali per assicurare un apporto nutrizionale adeguato al bambino. Ha una consistenza cremosa, che facilita il passaggio dai liquidi ai cibi solidi e aiuta il bambino ad abituarsi a nuove consistenze e sapori, e può essere preparata in casa o acquistata già pronta in commercio.

Quando si può iniziare a dare la pappa lattea?

La pappa lattea viene solitamente introdotta durante il periodo dello svezzamento, che inizia generalmente intorno ai 6 mesi di età. Tuttavia, il momento esatto può variare a seconda delle esigenze individuali del bambino e delle indicazioni del pediatra: alcuni bambini cominciano lo svezzamento già attorno ai 4 mesi, se ci sono particolari circostanze o condizioni che inducono il medico a ritenerlo opportuno.

In linea di massima le linee guida generali raccomandano di iniziare a introdurre cibi solidi, inclusa la pappa lattea, quando il bambino:

Ha almeno 6 mesi di età (ma come detto questa circostanza può variare)

Mostra interesse per il cibo, cercando di afferrare quello che mangiano gli adulti

È in grado di stare seduto con un sostegno minimo

Ha perso il riflesso di estrusione, che spinge automaticamente fuori la lingua quando qualcosa entra in bocca.

Come farla in casa

Fare la pappa lattea in casa è abbastanza semplice e richiede pochi ingredienti. Questa è una ricetta base:

200 ml di latte (non importa che sia materno, formula o latte vaccino, a seconda dell’età e delle raccomandazioni del pediatra)

(non importa che sia materno, formula o latte vaccino, a seconda dell’età e delle raccomandazioni del pediatra) 2-3 cucchiai di farina di cereali (riso, mais, avena)

(riso, mais, avena) eventuali integratori di vitamine e minerali (se consigliati dal pediatra)

Si inizia scaldando il latte in un pentolino fino a quando non è tiepido, purché non si porti a ebollizione – soprattutto se si usano latte materno o formula, per preservare i nutrienti. Dopodiché si aggiunge la farina di cereali, versandola lentamente nel latte caldo, mescolando continuamente per evitare la formazione di grumi, con una frusta per ottenere una consistenza liscia.

Si cuoce quindi a fuoco lento, mescolando costantemente, fino a che la pappa raggiunge una consistenza cremosa. Questo richiede generalmente qualche minuto. Si lascia poi raffreddare la pappa lattea fino a una temperatura adatta per essere consumata dal bambino. Per testare la temperatura se ne può mettere una piccola quantità sul dorso della mano o sul polso.

Una volta che il bambino si è abituato alla pappa lattea base, si può aggiungere purea di frutta (come mela, pera o banana) per variare il sapore e aumentare l’apporto di nutrienti. Usare cereali integrali, inoltre, può fornire un apporto maggiore di fibre e nutrienti rispetto ai cereali raffinati.

La cosa importante da ricordare è di introdurre un nuovo alimento alla volta, aspettando qualche giorno prima di proporne un altro, anche per monitorare eventuali reazioni allergiche.

