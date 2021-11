Il porta bebè un po' fascia, un po' marsupio: il babywearing con la fascia Mei Tai

Ergonomica, confortevole e pratica: la fascia Mei Tai è il giusto ibrido tra un marsupio e una fascia porta bebè lunga, come usarla e i tre modelli migliori in commercio.

La fascia Mei Tai è semi strutturata, ovvero presenta parti strutturate che garantiscono al piccolo un sostegno stabile e sicuro, e altre parti realizzate appositamente in stoffa da annodare e legare.

Ma quali sono i pro e i contro di questa fascia rispetto alle altre tipologie? Scopriamolo insieme ai benefici del babywearing.

Fascia Mei Tai: i benefici del babywearing

Portare il neonato in fascia vuol dire farlo sentire sicuro e protetto. L’obiettivo del babywearing è proprio questo, il contatto diretto con il corpo della mamma o del papà e il bimbo. I benefici associati al babywearing sono molti:

avvolge e protegge il bambino;

riduce il pianto del bimbo;

aiuta a regolare la temperatura corporea del neonato;

il bambino acquisisce sicurezza e fiducia e sviluppa l’indipendenza e l’autonomia;

i padri riescono a creare sin da subito, e con meno difficoltà, un contatto più armonioso con il bebè;

mantiene una posizione corretta delle anche del bebè;

le madri sono meno a rischio di depressione post-partum;

il peso del neonato viene distribuito equamente sulla schiena di chi lo porta senza sovraccaricarla;

supporta bene il peso del bambino fino a 18-20 kg;

pratica e priva di ganci e anelli è facilmente regolabile anche mentre si cammina, senza bisogno di togliere il bambino;

il bimbo può essere portato in diverse posizioni.

Fascia Mei Tai e altre tipologie: pro e contro

Nel mondo del babywearing, la fascia Mei Tai è spesso scambiata con la comune fascia elastica porta bebè o con il marsupio ergonomico, ma le differenze tra i sistemi di trasporto citati sono diversi.

Fascia porta bebè : è un supporto (non strutturato) usato per il trasporto del bimbo sul corpo del genitore, costituito solo da lunghe bande di tessuto da annodare. Non prevedono nodi, anelli o fibbie già preconfezionati. A questa categoria appartengono fasce rigide e fasce elastiche. I pro stanno nell’ ottima tenuta del tessuto (cotone spesso) anche quando il peso del bambino è maggiore e la possibilità di usarla dalla nascita, la fascia elastica è adatta anche ai bimbi prematuri . I contro : la complessità nell’utilizzo e la scelta della misura più adeguata.

: è un supporto (non strutturato) usato per il trasporto del bimbo sul corpo del genitore, costituito solo da lunghe bande di tessuto da annodare. Non prevedono nodi, anelli o fibbie già preconfezionati. A questa categoria appartengono fasce rigide e fasce elastiche. stanno nell’ (cotone spesso) anche quando il peso del bambino è maggiore e la possibilità di usarla dalla è adatta anche ai . : la complessità nell’utilizzo e la scelta della misura più adeguata. Marsupi ergonomici e non : supporti strutturati che prevedono nodi, anelli, fibbie, spallacci, bretelle utili a mantenerne la forma preconfezionata. I pro: la taglia unica regolabile per adattarsi alle varie corporature. I contro: le fasce ingombrano maggiormente e l’imbottitura può provocare sudorazione in estate.

: supporti strutturati che prevedono nodi, anelli, fibbie, spallacci, bretelle utili a mantenerne la forma preconfezionata. I pro: la per adattarsi alle varie corporature. I contro: le fasce ingombrano maggiormente e l’imbottitura può provocare sudorazione in estate. La Fascia Mei Tai è un ibrido tra le prime due tipologie viste, un supporto semi-strutturato che presenta una struttura di base impostata e una struttura con fascia morbida. I pro: è poco ingombrante e dà un comfort maggiore al genitore e al bambino. I contro: poca facilità nell’utilizzo per chi ha meno dimestichezza; l’aderenza della fascia potrebbe non essere ottimale.

Quando si può utilizzare la fascia Mei Tai?

L’utilizzo della fascia Mei Tai è consigliato dopo i primi 4-5 mesi di vita del neonato e garantisce un’ottima tenuta del peso: fino ai 18 kg. Questo sta ad indicare che si può portare serenamente e con facilità anche un bambino di 3 o 4 anni.

La fascia Mei Tai permette di trasportare il bambino in 3 diverse posizioni canoniche: davanti, sul fianco e sulla schiena. Queste rendono la fascia adatta per essere utilizzata ovunque: dalle passeggiate fuori casa, alle gite ma anche in casa quando si volgono le faccende domestiche e si vuole tenere il bebè vicino a sé oppure per tranquillizzare il piccolo se è particolarmente agitato o non vuole dormire.

Per la sicurezza del neonato, una raccomandazione è quella di non indossare la fascia con il bambino in auto, né in bicicletta o altro mezzo di trasporto. I mezzi pubblici sono consentiti solo per tragitti brevi.

Fascia Mei Tai: 3 modelli da acquistare online

Amazonas Mei Tei Nero - Marsupio Tradizionale Questa fascia-marsupio è reversibile e può essere indossata sul lato a strisce o sul lato unito, è molto facile da installare: basta un semplice doppio nodo in vita per il miglior comfort del bebè e del genitore. 51 € su Amazon 54 € risparmi 3 € Pro Sostiene un peso di 15 Kg

Adatta da 0-3 anni

Materiale: 100% cotone

Tessuto double face

Spallacci imbottiti per garantire un comfort massimo

Cinghia regolabile Contro Nessuno

Mei Tai porta-bebè ergonomico e brevettato in Italia La fascia porta bebè MHUG donerà al piccolo una solida base di benessere e sicurezza perché il contatto con i genitori è il modo migliore per affrontare il mondo con un sorriso. 99 € su Amazon Pro Adatto dalla nascita e testato fino a 18 kg

Tessuto: 100% cotone certificato doppiato

Realizzato in Italia

Si adatta alla crescita del bambino ed è utilizzabile in diverse posizioni

Non affatica la schiena di chi lo indossa Contro Nessuno