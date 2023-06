Perché dovresti festeggiare il complimese del tuo bambino e i migliori regali per farlo

Perché è importante festeggiare ogni complimese del bambino? Ecco i motivi per cui farlo e come celebrare al meglio ogni mese.

Non è raro, quindi, festeggiare ogni tappa del piccolo, il cosiddetto complimese: molte mamme e papà, infatti, celebrano il raggiungimento di ogni mese del proprio piccolo, in modo semplice e spiritoso, via via fino all’anno di età, quando soffierà sulla prima candelina.

Ci sono tante idee carine e divertenti per festeggiare il complimese di un bambino; eccone alcune da cui potrete prendere spunto.

Come festeggiare il complimese del neonato

Partendo dal presupposto che scegliere di festeggiare il complimese del neonato sia, appunto, una scelta, quindi a discrezionalità dei genitori, si può spaziare attraverso idee davvero diverse tra loro. Prima di tutto, ad esempio, possiamo decidere se organizzare un evento a cui prendano parte anche i familiari più stretti, come i nonni o gli zii, oppure se riservare un momento più intimo da far passare al bambino solo coi genitori.

Di certo c’è che ogni mese rappresenti una tappa davvero molto importante nello sviluppo, fisico ma soprattutto psicologico, del bambino, per questo scegliere di festeggiare il complimese non è un’idea “esagerata” come molti potrebbero pensare, ma semplicemente la celebrazione di ogni singolo progresso compiuto nell’arco dei trenta giorni.

Per questo ciò che più conta è creare un ricordo, che possa rimanere ed essere fatto vedere al bambino quando sarà cresciuto, come delle foto, ad esempio.

Come festeggiare quindi in maniera che il complimese rimanga impresso, non solo nella memoria di mamma e papà, ma anche “fisicamente”? Uno dei metodi è sicuramente creare un set fotografico mese per mese, scelta che si rivela la più ovvia ma anche quella indiscutibilmnete più di effetto. Non serve diventare i Martin Scorsese della situazione, è sufficiente creare un set casalingo, usando ad esempio le coperte del complimese, che si possono acquistare online, oppure adesivi con i numeri, torte con le candeline, e scattare una o più foto al bambino. Alla fine le immagini potranno essere messe insieme in un collage che mostrerà i cambiamenti, dalla nascita fino al primo anno di vita.

Ovviamente il collage può essere un regalo gradito anche per i nonni o gli zii, da conservare insieme a tanti altri ricordi del neonato.

Altra opzione sono i balloon baby, da appendere ogni mese sulla sponda del lettino – o da far tenere in mano al bambino, almeno a partire da quando saprà afferrare gli oggetti (prima può tenerlo mamma o papà), con il numero corrispondente ai mesi. Se anche i palloncini non fanno al caso vostro si può scegliere un peluche da affiancare al bambino, per mostrare, mese dopo mese, la sua crescita rispetto al pupazzo.

Molti genitori amano poi tenere un diario dei mesi, su cui annotare le varie tappe della crescita, le cose più divertenti o originali accadute in quel mese e anche qualche aneddoto, a cui magari aggiungere foto, ricordi e souvenir vari.

5 regali per un complimese

Cosa regalare a un neonato in occasione del suo complimese? Ovviamente ci si può sbizzarrire, anche in base a quello che in quel momento può servirgli, siano essi capi di abbigliamento o giocattoli.

Ma se stiamo pensando a qualcosa di più mirato a tema complimese, ecco alcuni spunti forniti da Amazon.

1. ODOXIA Coperta Mesi Neonato In Italiano

ODOXIA Coperta Mesi Neonato In Italiano Questa simpatica coperta è un’idea regalo perfetta per i neonati, si adatta a qualunque cameretta visto il tema safari, è morbidissima e lo resta anche dopo vari lavaggi. La confezione include diverse cornici colorate che possono essere usate per inquadrare la crescita del tuo bambino. 24 € su Amazon Pro Morbidezza e colori intatti anche dopo vari lavaggi

La confezione include diverse cornici colorate che possono essere usate per inquadrare la crescita del tuo bambino. Contro Nessuno

2. Toddmomy carte per complimese

Toddmomy carte per complimese Questo set contiene 14 pezzi di carte in legno, realizzate con materiale di alta qualità, dalla pregevole fattura, per segnare ogni mese un nuovo traguardo. 19 € su Amazon Pro Materiale di alta qualità

Unisex Contro Nessuno

3. B. toys – Coniglietto di peluche

B. toys - Coniglietto di peluche Il coniglietto di B. toys ha un design ottimale, grazie ai colori vivaci che stimolano lo sviluppo cognitivo, è un prodotto di ottima qualità ed è lavabile. 9 € su Amazon Pro Lavabile

Stimola lo sviluppo cognitivo Contro Nessuno

4. 12 adesivi miliari per bambini

12 adesivi miliari per bambini Questi 12 adesivi sono appositamente progettati per le foto mensili del bambini, hanno simpatici motivi zoo in colori vivaci e contengono molti simpatici animali: agnello, gatto, uccello, zebra, pulcino, giraffa, coniglio, elefante, mucca, koala, scimmia, leone. Gli adesivi sono impermeabili e le macchie si rimuovono facilmente, si possono attaccare ai vestiti o alla pancia del bambino. 11 € su Amazon Pro In carta artistica professionale con una pellicola opaca sulla superficie

Impermeabili Contro Nessuno

5. Diario Dei Ricordi