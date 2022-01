5 coperte con i mesi del neonato da acquistare online

Perfetto come idea regalo per un baby shower o per una nascita, la coperta con i mesi del neonato sarà uno dei pensieri che i futuri (o neo) genitori apprezzeranno maggiormente. Scopriamo i migliori modelli disponibili online.

Coperta con i mesi del neonato: tipologie e materiali

In commercio esistono una varietà di coperte con i mesi del neonato, adatte sia per lei che per lui, a quelle personalizzate con i nomi o le fotografie del bebè. Tuttavia, prima dell’acquisto, bisognerà valutare alcune caratteristiche che la copertina dovrà avere per essere ritenuta idonea alla pelle delicata del bebè.

Nei primi mesi un bambino trascorre la maggior parte del tempo a dormire; per tale motivo, optare per un accessorio che dia il massimo comfort durante il sonno è fondamentale. Inoltre, la coperta con i mesi è utile anche come sfondo per un set fotografico per immortalare il bebè mese dopo mese.

Il materiale con cui viene realizzata la coperta dovrà essere di ottima qualità, ipoallergenico, adatto alla pelle delicata del neonato e privo di sostanze tossiche. È importante utilizzare tessuti naturali che evitano irritazioni cutanee. Tra i materiali più adatti:

dralón: è una fibra sintetica, simile al filo di cotone. La coperta in dralón è l’ideale per i bambini, poiché è un tessuto leggero e allo stesso tempo molto caldo. Inoltre, può essere lavato in acqua fredda; ciniglia: è il tessuto più utilizzato per i capi e gli accessori dedicati alla prima infanzia poiché molto delicato a contatto con la pelle del bebè. Inoltre, è raccomandato per neonati poiché molto più morbido e traspirante; cotone 100% bio: il tessuto, insieme alla ciniglia, più usato per l’abbigliamento e le copertine dei neonati. Usato principalmente per la sua traspirabilità e la sua morbidezza.

Prima di acquistare un prodotto dedicato al bambino, è importante saper leggere l’etichetta del prodotto stesso per verificare che la sua composizione sia totalmente sicura per la pelle e la salute del neonato.

5 coperte con i mesi del neonato da acquistare online

Al di là dell’utilità, la coperta con i mesi del neonato è un accessorio che ha in sé anche un valore affettivo poiché, negli anni, rimarrà un ricordo legato ai primi mesi del bebè da conservare con dolcezza.

Ecco i migliori modelli da acquistare direttamente su Amazon.

Coperta Mesi Neonato Unisex | Regalo Personalizzato La coperta con i mesi del neonato è l'ideale da regalare ai neo genitori, utile poiché copre il bimbo dalle intemperie e dal freddo e allo stesso tempo originale con le immagini personalizzate. 22 € su Amazon Pro Unisex

Dimensioni: 120 x 90 cm

Realizzata in morbido poliestere da 250 g/m²

Può essere utilizzata anche come tappetino da gioco Contro Nessuno

Decdeal, Coperta Bambino Mensile Questa copertina leggera offre lo spazio per posizionare il bimbo ed è possibile inserire il mese di nascita o dello scatto grazie al mini calendario stampato. È disponibile in altri colori e ulteriori disegni. 13 € su Amazon 16 € risparmi 3 € Pro Copertina morbida e perfetta per le foto mensili dei bambini

Facilmente lavabile in lavatrice

Il disegno è molto bello Contro Nessuno

Coperta Mesi Neonato Unisex con immagini Il regalo che renderà felici i neo genitori, la coperta con i mesi del neonato rappresenta l'accessorio più apprezzato, originale e utile per il bebè. 23 € su Amazon Pro Dimensioni grandi

3 Cornici incluse

Multifunzionale per passeggino, per fasciatura, per uso quotidiano

Unisex

SI asciuga facilmente

Materiale: Blanket Contro Nessuno

WERNNSAI Unicorno Bambino Coperta Milestone Questa coperta è la migliore attrezzatura fotografica per documentare la rapida crescita del neonato, ottima da regalare per un baby shower o la nascita. 24 € su Amazon Pro Dimensioni: 150x100cm

Materiale: flanella poliestere 100%

Design: unicorno perfetto per bambina

Multiuso: per passeggino, per fasciatura, per giocare

Lavabile in lavatrice Contro Nessuno