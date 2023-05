La scatola dei ricordi del neonato, perché tutti i genitori dovrebbero averne una

Per conservare il braccialetto dell'ospedale, il primo ciuccio, il primo bavaglino, esistono le scatole dei ricordi, un oggetto che i genitori dovrebbero avere, da acquistare o da realizzare a casa.

Spesso, però, non si sa dove riporre tutti gli oggetti che si intendono conservare, con il rischio di perderli o di dimenticarsi completamente dove sono stati messi; per ovviare al problema si può acquistare una scatola dei ricordi, che permette di custodire tutto ciò che vogliamo per ricordarci della nascita e delle tappe più importanti dei nostri bambini.

Scatola dei ricordi: a cosa serve

Come si può facilmente intuire dal nome, una scatola dei ricordi è un contenitore, un piccolo scrigno più o meno decorato, all’interno del quale custodire le cose del proprio neonato.

È un accessorio e si presenta proprio come una scatola chiusa. All’interno il vano può essere semplice e ampio, oppure caratterizzato da vari scomparti, come un classico portagioie. Può anche presentare dei cassetti, peculiarità della scatola dei ricordi verticale, che si presenta effettivamente come una mini cassettiera.

In commercio ne esistono davvero tantissime, ma, se siete appassionati di bricolage o conoscete qualcuno che lo è, la si può anche realizzare a mano, della grandezza che preferite. Inoltre potete decorarla come volete, con incisioni o con il decoupage.

Scatola dei ricordi: cosa metterci dentro?

La scatola dei ricordi del neonato è un accessorio molto carino e dolce da regalarsi ma anche da regalare, e la cosa più bella è che ovviamente è assolutamente personalizzabile, nel senso che ognuno può decidere di metterci dentro ciò che vuole e che ritiene più importante conservare come ricordo del proprio bambino.

In genere sono ricordi che in un modo o nell’altro hanno segnato le fasi di crescita e di sviluppo del bebè e, in genere, si parte con una cosa che accomuna tutti ma che è unica e sola: il braccialetto dell’ospedale.

Dopo il parto mamma e neonato sono identificati attraverso un bracciale plastificato, sul quale sono riportati i dati che collegano l’una all’altro. Una volta a casa si possono rimuovere, ma quasi nessuna di solito li getta via. Di norma li si conserva, e la scatola dei ricordi del neonato è sicuramente il posto più sicuro dove riporli.

Ma fra le altre cose che possiamo conservare ci sono anche, ad esempio, il primo bavaglino, il primo ciuccio, il primo paio di calzini o il primo cappellino e, man mano che il bimbo cresce, la prima ciocca di capelli tagliata o il primo dentino caduto. Possono però essere conservate altre cose, come l’impronta del piedino o della manina, la prima candelina, o i primi disegni e lavoretti.

Ovviamente ognuno può inserire ciò che desidera, qualsiasi cosa sia stata importante. Anche la prima fotografia, ovvero l’ecografia che attesta la dolce attesa, il test di gravidanza o anche la bomboniera nascita o del battesimo.

Esistono comunque anche scatole sui cui scomparti c’è scritto esattamente cosa conservare, nel caso aveste dubbi o vogliate essere “guidati”.

Come fare una scatola dei ricordi fai da te

Per realizzare una scatola dei ricordi fai da te è sufficiente armarsi di un pizzico di pazienza e di tanta fantasia; si possono realizzare scatole dei ricordi in legno, in cartone duro, con scomparti e cassetti, verticali, a seconda del grado di difficoltà con cui volete mettervi alla prova o del vostro gusto personale.

L’idea più semplice e basilare è senza dubbio quella di utilizzare una vecchia scatola, in legno o vetro, riciclandola e abbellendola per l’occasione. In questo caso l’occorrente di cui avrete bisogno è:

una scatola da riciclare;

colla;

forbici;

pennarelli indelebili;

carta regalo.

Si parte scegliendo una scatola con coperchio che si apre con cerniera, ma all’occorrenza vanno bene anche le scatole di cartone duro. Si può rivestire l’interno della scatola con della carta regalo, incollandola perché aderisca meglio. Si può poi cominciare a decorare la scatola con scritte e disegni: generalmente, sul coperchio della scatola si mette il nome del bambino, oppure la data di nascita, o ancora una sua foto.

Potrete inserire i vari oggetti dentro la scatola liberamente, oppure riporli in altre scatoline più piccole, chiuse con nastrini e fiocchetti.

Scatola dei ricordi: le migliori 5 su Amazon

1. Scatola dei ricordi Disney Winnie the Pooh

Disney, Classic Pooh, My Little Keepsakes Realizzata in cartone duro e plastificato e abbellita da scritte in inglese, questa scatola dei ricordi per neonato vanta le grafiche romantiche e bellissime di Pooh. Compra su Amazon Pro Belle grafiche

Solido e robusto Contro Scritte solo in inglese

2. Petit Cheri’ scatola dei ricordi

Petit Cheri, My Special Keepsake Box Perfetta per chi ama lo stile shabby chic, ecco una scatola dei ricordi in legno bianco con decorazioni azzurra e figura di un elefantino in rilievo. Compra su Amazon Pro Rifinita bene

Graziosa e carina Contro Piccolina

3. Scatola dei ricordi Twinkle Twinkle Little Star

Scatola dei ricordi con scomparti e icone regalo, motivo Twinkle Twinkle Little Star La scatola dei ricordi Twinkle Twinkle Little Star è divisa in scomparti, è verticale, ha un ottimo rapporto qualità prezzo. 29 € su Amazon Pro Con scomparti

Ottimo prezzo Contro Nessuno

4. Thun scatola dei ricordi

THUN - Scatola Ricordi Rosa con Teddy La scatola dei ricordi Thun è provvista di vari scomparti in cui inserire i vari oggetti, ciascuno con il nome dell'oggetto da porre all'interno. È in rosa o azzurro. 35 € su Amazon 39 € risparmi 4 € Pro In cartone spesso

Con scomparti Contro Nessuno

5. Scatola dei ricordi Creative Deco