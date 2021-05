Kit impronte neonati, un regalo che lascia il segno

Ideale per un evento importante come la nascita di un bebè, come regalo per il primo compleanno o come souvenir per il battesimo: il kit per le impronte del neonato lascia un'impronta indelebile nei ricordi dei genitori.

Scopriamo quali sono i kit migliori da acquistare direttamente online e le caratteristiche da tenere in considerazione.

Kit impronte neonati: perché è un bellissimo regalo?

Se non si ha un’idea precisa su cosa regalare alla nascita di un bebè oppure al battesimo o semplicemente al primo compleanno, il kit impronte neonati è una scelta sicuramente d’effetto che i genitori apprezzeranno con molto piacere.

Questi kit regalano il ricordo delle impronte delle mani o dei piedi del neonato sigillandone la forma per sempre. Una volta eseguito il calco in gesso si può esporre o incorniciare in casa o conservare come regalo da donare al bambino quando sarà diventato adulto.

Inoltre, il kit rappresenta anche un momento di gioco per i neonati da condividere con i genitori. Basterà stendere con un matterello la pasta di gesso inclusa nel kit e, seguendo le istruzioni riportate nella confezione, decidere quale calco delle impronte di mani e piedi del bambino sigillare per sempre.

Kit impronte neonati: tipologie e caratteristiche

Una delle caratteristiche a cui prestare attenzione prima dell’acquisto di un kit impronte è verificare, nelle indicazioni dei prodotti, che le paste destinate al calco siano conformi alle normative europee e dunque ideali per la sicurezza del bambino.

In commercio esistono diverse tipologie di kit che differiscono per forma e dimensione. Generalmente i kit impronte bambini contengono al loro interno:

una cornice per le impronte dei neonati che custodirà il calco dei piedini o delle manine del bebè;

per le impronte dei neonati che custodirà il calco dei piedini o delle manine del bebè; una confezione di pasta d’argilla che, una volta riscaldata e ammorbidita, consentirà di creare e modellare l’impronta del piede o della mano del neonato.

Per realizzare il calco, e poterlo così esporre in casa, serviranno mediamente 48 ore, compreso il tempo necessario affinché la pasta si raffreddi.

I prezzi variano soprattutto in base al tipo di confezione in cui verrà conservata l’impronta, per esempio, i portafoto saranno più costosi rispetto alle classiche scatoline ma, in media, il costo per l’acquisto di un kit impronte oscilla tra i 20 e i 30 euro.

Unico difetto dei kit classici è che la pasta d’argilla non si può colorare ma l’alternativa, qualora si desiderasse avere un tocco di colore, è di acquistare direttamente un kit con paste già pre colorate.

Per quanto riguarda i modelli disponibili sul mercato, questi possono presentarsi in diversi formati:

kit impronte con cornice personalizzabile da appendere come un quadro;

kit impronta senza inchiostro, che evita che mani e piedi del bambino si sporchino;

kit impronte con portafoto in legno, in plastica dura o in argento.

Kit impronte neonati: i migliori online

Abbiamo selezionato alcuni tra i migliori kit impronte per neonati da acquistare direttamente online da regalare per una nascita, il primo compleanno o come una delle idee regalo per un baby shower.

MUBY, Kit impronte neonati mani e piedi con Cornice Un'idea regalo perfetta per la nascita del bebè: il kit impronte neonato mani e piedi firmata MUBY sarà l'ideale per conservare il calco del bambino nel tempo. 27 € su Amazon 32 € risparmi 5 € Pro Una cornice in legno

Argilla autoindurente sicura e non tossica

Un mattarello

3 passpartout (bianco, rosa blu)

Strisce biadesive per fissare i bracciali di nascita

Dimensioni: 33,5×22,5x2cm Contro Nessuno

PewinGo, Set Impronte Bimbi con un Touchpad 100% Safe For Baby Senza Inchiostro L'alternativa al classico kit per le impronte del neonato è il set PewinGo 100% sicuro per il bambino, comodo, igienico e originale da regalare. 16 € su Amazon Pro Nuovo tampone di inchiostro no-touch

Non sporca le mani e i piedi del bebè

Cornice in legno bianco dimensione: 35x18 cm

Possibilità di mettere fino a 3 foto

Contro Nessuno

Baby Art My Pure Touch Kit Impronta per Calco Mani e Piedi Bimbi Semplice, elegante e originale: il kit impronte neonato Baby Art My Pure Touch crea l’impronta della manina o del piedino del bambino per un ricordo che dura tutta la vita. 10 € su Amazon Pro Nessun bisogno di cottura

Testata dermatologicamente per la pelle dei bambini

L'impasto ha un effetto glitterato

Include pasta modellabile e mattarello per stendere la pasta

Contro Nessuno

Kit Impronta Senza Inchiostro, PChero Baby Clean Il design intelligente del kit impronta della PChero consente di evitare che mani e piedi del bambino si sporchino, un regalo per i neogenitori ma anche per il bebè che da grande avrà un ricordo bellissimo da portare con sé. 9 € su Amazon Pro Dimensioni:9,5 x 5,7 cm

Non tossico, 100% sicuro per il bebè

Età consigliata: 0-6 mesi

Include 2 kit tampone d'inchiostro

4 graffette colorate

4 carte stampa Contro Nessuno