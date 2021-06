Pratica, funzionale e personalizzabile: la catenella porta ciuccio

Scopriamo non solo le diverse tipologie disponibili online ma anche perché è importante avere una catenella per il ciuccio e a cosa prestare attenzione per la sicurezza del bebè quando si decide di acquistarne una.

A cosa serve la catenella per il ciuccio?

Molto pratica e utilissima per l’igiene del bambino, la catenella per il ciuccio è fissata ai vestiti del bebè con una clip che serve a non far cadere il ciuccio a terra e, di conseguenza, a evitare che si sporchi o si smarrisca.

Inoltre, usato all’asilo o quando ci si trova in compagnia di altri bambini al parco giochi, evita il rischio di confusione con altri ciucci. Rappresenta un accessorio molto apprezzato dai genitori poiché eviterà il problema della perdita del ciuccio che resterà pulito.

Le tipologie di catenella per ciuccio

In commercio sono disponibili diverse tipologie di catenelle porta ciuccio. Ideali come regali per battesimo o da mettere in lista per il baby shower, i principali modelli tra cui scegliere saranno:

catenella personalizzata con nome ;

; catenella classica per lui/lei o con colori neutri;

per lui/lei o con colori neutri; catenella giocattolo. Se una parte della catena del ciuccio viene classificata come giocattolo, la catenella deve anche soddisfare i requisiti di sicurezza della norma sui giocattoli, riportando obbligatoriamente la marcatura CE.

Catenella ciuccio: materiali e sicurezza

La produzione della catenella ciuccio, così come la selezione dei materiali utilizzati, deve essere realizzata con grande cura e nel rispetto di tutte le norme e regolamenti legali.

Le aziende che producono le catenelle per ciuccio devono rispettare determinati requisiti di legge appositamente pensati per tali accessori. Per questo motivo è stata creata la norma europea UNI EN 12586. Tale norma specifica i requisiti di sicurezza relativi a materiali, fabbricazione, prestazioni, lunghezza, forma, imballaggio ed etichettatura delle catenelle ciuccio.

I materiali utilizzati per la realizzazione delle catenelle dovranno essere:

atossici, resistenti alla saliva del bebè e al sudore nonché essere privi di sostanze nocive;

se sono presenti parti metalliche, queste dovranno essere in acciaio inossidabile, prive di nichel e di anti-ruggine;

se le catenelle sono composte da materiale più morbido come la corda o la plastica, queste dovranno essere resistenti allo strappo di almeno 20/25 kg;

tutti i materiali utilizzati nella composizione dovranno essere assolutamente privi di metalli pesanti e solventi;

la lunghezza della catenella, così come specificato dalla norma di legge, non deve superare i 220 mm. Questa lunghezza è stata valutata tenendo conto della circonferenza media del collo dei bambini di età compresa tra 0 mesi e 36 mesi che è di 240 mm. Evitare di allungare la catenella ulteriormente o di lasciare che il bimbo indossi la catenella quando è nel box, nel lettino o nella culla da solo.

Catenella ciuccio: 5 prodotti da acquistare online

YOOFOSS - Ciuccio Clip Baby con catena clips in plastica Comodo, pratico e con stampe simpatiche, la catenella porta ciuccio YOOFOSS è l'ideale da fissare sui vestiti del bambino in tutta sicurezza. 11 € su Amazon Pro Materiale: in cotone resistente e morbido atossico

Chiusura clip universale

La confezione presenta 6 catenelle diverse in 6 colorazioni differenti

Contro Nel caso di ciuccio senza gancio è necessario acquistare l'anello in silicone

Catenella Portaciuccio Clip Massaggiagengive Silicone Non solo un'utile catenella porta ciuccio ma anche un pratico massaggiagengive per il neonato, la catena per ciuccio 2in1 è l'ideale per un sano sviluppo del bebè. 13 € su Amazon Pro Senza BPA - PVC, senza ftalati, cadmio, piombo, lattice e senza metallo

Realizzate in silicone approvato dal CPSC / CPSIA, 100% silicone alimentare

Lavabile in lavastoviglie

Le perline dentarie promuovono lo sviluppo di denti e gengive forti e sane

Le clip fittizie 2 in 1 si adattano a tutti i succhietti

Contro Nessuno

Catenella per ciuccio con nome personalizzato Un regalo perfetto per un battesimo o un baby shower: la catenella porta ciuccio con nome personalizzato sarà un dono apprezzato non solo per i genitori ma anche per il bebè. 10 € su Amazon Pro Perfetto per calmare i bambini dal fastidio procurato dalla dentizione

Materiale: silicone alimentare 100%

Clip compatibile con qualsiasi ciuccio

Senza BPA, PVC, piombo, metalli, privo di ftalati e senza ruggine

Contro Nessuno

NUK Catenella e clip per ciuccio - Disney Winnie the Pooh Una catenella porta ciuccio perfetta da usare quotidianamente, semplice, pratica e simpatica firmata NUK: un regalo che sarà apprezzato dai neogenitori. 7 € su Amazon Pro Per succhietti ad anello

La pratica clip si aggancia in modo sicuro ai vestiti del bambino

Realizzati in tritan e polietilene, materiali infrangibili e a lunga durata

Contro Non adattabile a tutti i ciucci