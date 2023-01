Baby box: cosa sono e le migliori da acquistare

In Finlandia, dal 1938, il Governo ha donato alle donne incinte una cosiddetta baby box, una scatola di cartone al cui interno vengono forniti circa una cinquantina di articoli: pannolini, termometri, libri, tutine, calzini e molto altro. Addirittura, la scatola può essere utilizzata come una culla per i primi mesi.

Il programma fu avviato con il tentativo di ridurre il tasso di mortalità infantile che in Finlandia, purtroppo, era molto elevato, anche perché le famiglie povere non avevano tutti i soldi necessari per il sostentamento dei piccoli. Così, il contenuto di questa scatola poteva aiutare i genitori nei primi mesi dalla nascita del bimbo.

Ma scopriamo insieme tutti i dettagli: cosa sono, cosa contengono le baby box e quali acquistare online.

Baby box: cosa sono?

Le baby box sono scatole in cartone con dentro tutto l’occorrente per i primi mesi dalla nascita: bavaglini, biberon, ciucci, copertine, pannolini, giocattoli per la dentizione, forbicine per le unghie. Si tratta di un box utile a dare il benvenuto al piccolo, ma soprattutto alla nuova famiglia.

La baby box finlandese contiene più di 50 prodotti e viene fornita direttamente dallo stato come kit di base. In altri Paesi Europei, ma anche negli Stati Uniti, stanno adottando questa prassi, come ad esempio la Scozia. In questo caso, la scatola viene riempita di biancheria, vestitini e molti altri oggetti utili per i primi mesi del bambino.

La baby box può essere utilizzata, però, anche come contenitore per i giocattoli quando il piccolo sarà ormai cresciuto.

Cosa contengono?

La baby box è un regalo incredibile da fare ai nuovi genitori. È pensata come un cesto regalo al cui interno possono esserci tutti gli essenziali per la nascita di un neonato: dai giocattoli al necessario per il bagnetto, dai primi vestitini ai ciucci e gli strumenti per la pappa.

A differenza delle box finlandesi fornite dallo Stato, potete sbizzarrirvi a creare voi una scatola regalo per la nascita del bambino. Nel Sud Italia, ad esempio, vi è l’usanza di portare questa cesta regalo direttamente in ospedale come primo dono per i genitori e solitamente viene realizzato da un membro molto stretto della famiglia, una nonna o una zia.

5 baby box da acquistare online

La baby box può essere composta da tantissimi prodotti. Ci sono diversi modelli già confezionati oppure potrete anche decidere di farne una fai da te. Ecco 5 delle migliori baby box da acquistare online su Amazon.

1. Scatola regalo in giallo con set bagno e accessori neonato

2. Quality Baby Gift – Regalo nascita Pack

3. Kit Neonato Accessori Baby Shower

4. Kelzia – Scatola regalo di Benvenuto per nascita

